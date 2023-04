Bagnaia: "No quise darle rueda a Alex Márquez porque es muy rápido"

Cargar el reproductor de audio

La foto de la clasificación del Gran Premio de las Américas la protagonizaron Pecco Bagnaia, a la postre autor de una pole con récord incluido, y Alex Márquez, que al final solo pudo ser cuarto y saldrá desde la segunda fila de la parrilla.

Tras la primera tanda en la Q2, Bagnaia y Márquez clavaron el tiempo (2.02.242) primero y segundo en la hoja de tiempos, ambos entraron a cambiar a un segundo neumático nuevo blando trasero y cuando Pecco salió, de nuevo, a pista, Alex le siguió. El italiano lo vio con el rabillo del ojo y se apartó, aún dentro del pitlane, dejando pasar a Alex y a Luca Marini que venía detrás.

Cuando Bagnaia ingresó en la pista, pasó a Marini, sin importarle que le siguiera, pero trató de evitar que Márquez cogiera su rueda. El juego del gato y el ratón duró toda la vuelta de lanzamiento, parando, abriéndose en la pista, dejando pasar… hasta que Alex, ya casi en al línea de meta, no tuvo más remedio que tirar solo, mientras que, detrás, Bagnaia hacía su vuelta lanzada sin seguir a nadie y con Marini a cierta distancia.

El resultado fue que a Márquez se le enfrió el neumático y se cayó, no mejorando su tiempo, mientras Pecco supo gestionar las gomas y bajar el récord de la pista estableciendo una nueva marca de 2.01.892 bajando en más de una décima el anterior récord.

"Sabía que el potencial para hacer la pole era alto, hemos trabajado muy bien todo el fin de semana, las condiciones no eran buenas para montar el neumático duro delante, pero lo hemos gestionado todo bien y estoy muy contento", dijo Bagnaia tras lograr la pole.

"Veo a Alex Márquez muy rápido, lo que he hecho en la Q2 de no dejarle que me siguiera era por esto, tiene potencial para estar delante y no he querido darle la rueda", confesó el de Ducati.

"Mi ritmo es bueno, pero también Alex lo tiene y será rápido tanto en la sprint como el domingo en la carrera", se aventuró.

Rins, rozó su primera pole

Y si el resultado de Bagnaia no puede sorprender, quien sí lo hizo fue Alex Rins, el piloto de LCR Honda, que cuando el reloj llegó a cero lideraba los tiempos y era poleman provisional, hasta que Bagnaia le despertó del sueño por 160 milésimas.

"Ya dije el viernes que estábamos haciendo pasos adelante y que si lográbamos mantener los tiempos podías intentarlo, hemos mejorado el tiempo en tres décimas respecto ayer, cada vez me siento más cómodo con la moto y ahora debemos pensar en la sprint race", que se celebra esta noche.

"Veremos como va, será complicado aguantar a las bestias de las Ducati, haremos nuestro trabajo y mirando también de cara a mañana la carrera", añadió el catalán.

La primera fila de la parrilla la completó Luca Marini

"Muy importante estar en primera fila, es clave con dos carreras salir delante, tengo que hacer también una buena arrancada, no será fácil con la primera curva, que es muy complicada, también estoy un poco enfadado por el error de la mañana con la caída, he estado a punto de comprometer otro fin de semana como en Portimao, pero tenemos que aprender, hemos trabajado muy bien en el equipo.

"Era muy importante rodar esta mañana en el libre, las condiciones serán parecidas a las de la carrera, no sé que ritmo tengo, intentaré salir bien y colocarme detrás de Pecco, que es quien el mejor paso", zanjó.