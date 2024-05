Cómo Bagnaia "rompió el mito" de Montmeló con una pasada y un corte de mangas

Pecco Bagnaia tenía, hasta este pasado domingo, una especie de gafe con el Circuit de Barcelona-Catalunya. El mejor resultado del vigente campeón del mundo en carrera larga era la sexta posición que había conseguido en su segunda temporada en MotoGP, aún como piloto de Pramac. El resto de temporadas, había abandonado a excepción de 2021, cuando fue séptimo, ya en el equipo oficial de Ducati.

En cuanto a carreras al sprint, fue segundo en la prueba de 2023, pero aquel fin de semana estuvo marcado por el accidente que vivió en la salida de la carrera larga, en el que sufrió una pequeña lesión que casi compromete sus opciones de título, aunque lo acabó consiguiendo. Pero Bagnaia llegaba este año a Montmeló con aquel asunto olvidado, y con un ritmo suficiente para olvidar todos los fantasmas. Sin embargo, estos le volvieron a visitar el sábado, con una caída en la sprint en la última vuelta cuando lideraba, siguiendo a los errores que también ha cometido y a los problemas que ha sufrido este año en Portimao, Jerez o Le Mans, y que le tienen algo alejado del liderato de la general.

Afortunadamente para el italiano, pudo desquitarse de una vez por todas con el Gran Premio de Catalunya el domingo. Ya había aprendido la lección, no salió a liderar desde el principio, y tras la caída de Pedro Acosta atacó a Jorge Martín en los últimos compases para cerrar su tercera victoria en carrera larga de 2024. Hizo el movimiento decisivo por el triunfo, además, en la curva 5, el punto en el que se había caído en la sprint y uno de los más críticos de todo el fin de semana.

Al terminar la carrera, Bagnaia se quitó además todo el peso de encima, y lo inmortalizó con un corte de mangas, que se mostró en la realización internacional de MotoGP y que dedicó al punto en el que se había ido al suelo y a una de las pistas que más dolores de cabeza le ha dado.

Al término de la carrera, Bagnaia quiso explicar la razón del gesto, en un ejemplo claro de acabar con toda la presión sobre sus hombros: "¡Vaffanculo! [la mítica palabra italiana para decir 'que te j****']. En la última vuelta, casi voy con el pie en el suelo por hacerla porque tenía miedo de caerme otra vez en la última vuelta. Es algo que no había hecho nunca en mi carrera deportiva, y me ha pasado. Pienso que es la cosa más fea que te puede pasar", dijo en DAZN.

Después, ante los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, el #1 se explayó y comentó que había roto el "mito", en el peor sentido de la palabra, de Montmeló con él, y que parte del ritual fue tratar de pasar a su rival de Pramac en el mismo lugar que tantas desgracias le había dado 24 horas antes.

"Decidí hacerlo en la curva 5, un poco por lo que pasó ayer [en la sprint del sábado]. Porque ayer me caí allí en una situación muy extraña. Así que decidí romper un mito. Sí, y funcionó bien. Perdí 12 puntos... ¡Pfff! Me lo tomo con más calma y me caigo, es algo que nunca aceptaré".

"Y hoy [por el domingo], lo he vuelto a hacer pero mucho más lento [pasar por la curva], porque la diferencia era mayor y decidí hacerla muy despacio, y funcionó, pero la curva 5 es muy, muy complicada. Hemos visto muchas, muchas caídas durante el fin de semana y era muy importante para mí terminar la carrera", remachó.

Por último, comentó su estrategia para la prueba principal, que ya había adelantado: "De ritmo, simplemente decidí mantenerme lo más constante posible y no apretar al principio como Martín y Acosta, y fue la decisión correcta, porque en las últimas vueltas pude ser muy rápido y controlar el ritmo. Cuando me adelantaron, simplemente intenté hacer una vuelta con un poco más de empuje, pero vi que los neumáticos delanteros eran un desastre, y el consumo de goma no podía ser mucho más agresivo con los traseros. Así que decidí controlarlo más. Y después de 10 vueltas empecé a ver que mi estrategia estaba funcionando. En ese momento estaba un poco asustado, pero funcionó", remachó.