Bagnaia: "No han cambiado nada del circuito porque el año que viene iremos a otro"

No le trae buenos recuerdos a Pecco Bagnaia el Balaton Park, donde el año pasado, en la primera carrera celebrada en este circuito, acabo el noveno en la meta, a nada más y nada menos que 15 segundos de su compañero de equipo y ganador, Marc Márquez.

"Sería fácil mejorar la actuación del año pasado", encajó este jueves en la previa. "Creo que este año la moto se adaptará mejor a este circuito, porque el año pasado fue una pesadilla. Me costó mucho frenar, girar y salir bien de las curvas", añadió. "Este año se ve mejor. Puedo frenar con más fuerza, puedo detener mejor la moto. Cuando suelto los frenos, la moto empieza a girar con normalidad. Así que creo que irá mejor", pronostica el de Ducati.

Uno de los puntos débiles este año de la Ducati reside en las salidas, en algo que el pasado año eran muy fuertes, un punto donde Aprilia ahora es claramente superior.

"El caso es que el año pasado perdimos el rumbo, Ducati perdió el rumbo. Y este año estamos intentando recuperar lo que ganamos el año anterior. Así que debo decir que en el último GP mejoramos la salida del sábado al domingo y creo que será mucho mejor en el futuro. Estamos cambiando bastante el equilibrio de la moto desde cómo nació hasta ahora. Así que es algo exigente porque avanzamos paso a paso y no es fácil, pero lo estamos haciendo. El siguiente paso será aumentar el agarre trasero porque ahora mismo lo único que me falta es agarre trasero", valora. "Pero es algo a lo que nos estamos acercando".

Francesco Bagnaia, Ducati Team celebrando el podio en Mugello el domingo pasado Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Sobre la eliminación del dispositivo de salida, un punto en el que Aprilia parece estar por delante, Pecco no ve un valor real.

"Creo que eliminar los dispositivos no aumentará ni disminuirá la diferencia entre las motos. La realidad es que, por ahora, Honda es la que sale mejor. Cuando estás cerca de una Honda en la salida, pierdes la posición", ilustró.

"Creo que hemos perdido rendimiento en comparación con el año pasado. El año pasado salíamos bastante bien, pero la moto se deslizaba mucho, y este año también. Entiendo por qué no es fácil, pero lo que probamos en Mugello el domingo, la parte electrónica, funcionó mejor. Así que quizás a partir de ahora mejoremos nuestras salidas".

El año pasado Bagnaia fue de los más críticos a la hora de señalar los peligros de un circuito nuevo y pequeño como es Balaton Park, con algunas escapatorias y curvas enlazadas comprometidas.

Sin embargo, el italiano se mostró muy contundente con el trazado magiar. "No cambiaron nada porque es un circuito provisional. El año que viene usaremos otro. Así que era difícil modificar el trazado. Es extraño porque el espacio aquí es enorme y diseñaron un circuito muy inusual. Pero es lo que hay, así que sobreviviremos otra temporada y quizás el año que viene sea mejor", desveló algo que, ahora mismo, aún no es oficial, que MotoGP vaya a Hungaroring, junto a Budapest.