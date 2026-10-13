Noticias

MotoGP GP de Indonesia

Bagnaia cayó sufriendo con las presiones en Mandalika: "Le exigí demasiado a la moto"

El Gran Premio de Indonesia solo duró seis vueltas para Pecco Bagnaia, que se cayó en la curva 17, exactamente en el mismo punto que en 2025. Al igual que otros compañeros, destacó que tuvo problemas de presión del neumático.

Matteo Nugnes

Editado: 13 oct 2026, 7:48

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

El fin de semana en Mandalika parecía haber supuesto un pequeño paso en la dirección correcta para Pecco Bagnaia, que por fin había logrado clasificarse directamente para la Q2 y había terminado octavo en la carrera Sprint. Sin embargo, todo acabó de la peor manera posible para el piloto de Ducati, ya que su carrera larga duró apenas seis vueltas, a causa de una caída en la curva 17. Curiosamente, en el mismo punto en el que también se había accidentado hace un año en el GP de Indonesia.

Tras la carrera, el piloto piamontés explicó que, lamentablemente, la presión del neumático delantero había descendido por debajo de los valores establecidos por Michelin ya desde las primeras vueltas. Esto le obligó a intentar pegarse a quien le precedía para recuperar posiciones, pero acabó forzando demasiado su Desmosedici.

"Tenía muchas dificultades, me estaba costando mucho, pero tenía que intentar alcanzar a Luca Marini [que iba delante] para mantener la presión del neumático delantero. Pero le estaba exigiendo demasiado a la moto, que en ese momento no quería ayudarme. Necesitaba un poco más de velocidad y, cuando forcé, se me cerró la parte delantera", explicó Bagnaia a los periodistas presentes en Mandalika, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

Cuando se le preguntó si todas las Ducati habían tenido este problema relacionado con la gestión de las presiones de los neumáticos, añadió: "Sí, este circuito no es muy fácil. No hay muchas frenadas importantes y, por lo tanto, es más difícil que otros, también por la humedad, la temperatura y todo lo necesario para mantener las presiones en el rango adecuado".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

En el horizonte, dentro de dos semanas, está Phillip Island, y esa también promete ser una prueba complicada para el tricampeón del mundo: "Me encuentro en una situación en la que, desde principios de año, carezco por completo de agarre en la rueda trasera, así que esto podría ser muy problemático allí. Espero que podamos hacer algo para que la moto funcione, al menos como las demás", siguió Bagnaia.

Por último, reiteró que, al margen de la caída, las perspectivas para la carrera larga de Mandalika no eran las mejores. Como mucho, se podía aspirar al Top 10: "Creo que habría estado con Fabio Quartararo y Marini, más o menos eso", concluyó el #63.

Más de MotoGP:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Tardozzi: "No es cierto que Márquez haya hecho la Ducati a su medida; son habladurías de bar"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Matteo Nugnes





Tardozzi: "No es cierto que Márquez haya hecho la Ducati a su medida; son habladurías de bar"



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



14 h



Tardozzi: "No es cierto que Márquez haya hecho la Ducati a su medida; son habladurías de bar"





Michelin lleva a Indonesia un neumático trasero con carcasa reforzada, pero no el de Austria



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



4 d



Michelin lleva a Indonesia un neumático trasero con carcasa reforzada, pero no el de Austria





Bagnaia: "¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado? Por desgracia, todo"



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



10 d



Bagnaia: "¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado? Por desgracia, todo"

Más de

Pecco Bagnaia





Así queda el mundial de MotoGP tras Mandalika: ¡al rojo vivo!



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



Así queda el mundial de MotoGP tras Mandalika: ¡al rojo vivo!





A qué hora fue la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo se vio



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



A qué hora fue la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo se vio





Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Indonesia en Mandalika



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Indonesia en Mandalika

Más de

Ducati





Márquez: "Ha sido un fin de semana redondo"



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



1 d



Márquez: "Ha sido un fin de semana redondo"





MotoGP multará con 5.000 euros a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



MotoGP multará con 5.000 euros a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





Bagnaia cayó sufriendo con las presiones en Mandalika: "Le exigí demasiado a la moto"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



14 min



Bagnaia cayó sufriendo con las presiones en Mandalika: "Le exigí demasiado a la moto"





Mekies advierte: "Podemos ganar en cualquier sitio, pero los demás seguirán mejorando"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



Mekies advierte: "Podemos ganar en cualquier sitio, pero los demás seguirán mejorando"





Cuando McLaren conquistó la F1 y la Indy 500



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Cuando McLaren conquistó la F1 y la Indy 500





El E-Car ya está listo, pero antes Stellantis tiene una petición



Coches



Auto Coches



El E-Car ya está listo, pero antes Stellantis tiene una petición

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse