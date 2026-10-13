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Bagnaia cayó sufriendo con las presiones en Mandalika: "Le exigí demasiado a la moto"
El Gran Premio de Indonesia solo duró seis vueltas para Pecco Bagnaia, que se cayó en la curva 17, exactamente en el mismo punto que en 2025. Al igual que otros compañeros, destacó que tuvo problemas de presión del neumático.
Matteo Nugnes
Editado: 13 oct 2026, 7:48
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El fin de semana en Mandalika parecía haber supuesto un pequeño paso en la dirección correcta para Pecco Bagnaia, que por fin había logrado clasificarse directamente para la Q2 y había terminado octavo en la carrera Sprint. Sin embargo, todo acabó de la peor manera posible para el piloto de Ducati, ya que su carrera larga duró apenas seis vueltas, a causa de una caída en la curva 17. Curiosamente, en el mismo punto en el que también se había accidentado hace un año en el GP de Indonesia.
Tras la carrera, el piloto piamontés explicó que, lamentablemente, la presión del neumático delantero había descendido por debajo de los valores establecidos por Michelin ya desde las primeras vueltas. Esto le obligó a intentar pegarse a quien le precedía para recuperar posiciones, pero acabó forzando demasiado su Desmosedici.
"Tenía muchas dificultades, me estaba costando mucho, pero tenía que intentar alcanzar a Luca Marini [que iba delante] para mantener la presión del neumático delantero. Pero le estaba exigiendo demasiado a la moto, que en ese momento no quería ayudarme. Necesitaba un poco más de velocidad y, cuando forcé, se me cerró la parte delantera", explicó Bagnaia a los periodistas presentes en Mandalika, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.
Cuando se le preguntó si todas las Ducati habían tenido este problema relacionado con la gestión de las presiones de los neumáticos, añadió: "Sí, este circuito no es muy fácil. No hay muchas frenadas importantes y, por lo tanto, es más difícil que otros, también por la humedad, la temperatura y todo lo necesario para mantener las presiones en el rango adecuado".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images
En el horizonte, dentro de dos semanas, está Phillip Island, y esa también promete ser una prueba complicada para el tricampeón del mundo: "Me encuentro en una situación en la que, desde principios de año, carezco por completo de agarre en la rueda trasera, así que esto podría ser muy problemático allí. Espero que podamos hacer algo para que la moto funcione, al menos como las demás", siguió Bagnaia.
Por último, reiteró que, al margen de la caída, las perspectivas para la carrera larga de Mandalika no eran las mejores. Como mucho, se podía aspirar al Top 10: "Creo que habría estado con Fabio Quartararo y Marini, más o menos eso", concluyó el #63.
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