Bagnaia pide un cambio en la normativa de los tear-off en MotoGP

Miller vio arruinada su carrera en el Gran Premio de Emilia Romagna después de que su Ducati succionara un tear-off de Fabio Quartararo y obstruyera el filtro del aire, lo que provocó su abandono en la octava vuelta.

Bagnaia achacó su caída en la vuelta 21 cuando iba líder destacado a la posibilidad de haber pisado un tear-off (protector de visera), aunque los datos demostraron que forzó de más el neumático delantero.

Sin embargo, el italiano considera que hay que hacer algo para evitar que se repita un suceso como el de Miller, ya que ve inaceptable que un piloto se tenga que retirar por culpa de un trozo de plástico suelto por la pista.

"Es algo que me gustaría hablar en la Comisión de Seguridad, porque creo que no es normal. No por mi accidente, porque no sabemos si fue un tear-off, sino por lo que le pasó a Jack", dijo Bagnaia en el Gran Premio de Catalunya.

"No es normal que alguien pierda una carrera por algo así. Creo que los comisarios tendrían que limpiar la pista en cada vuelta cada vez que ven un tear-off en el suelo, porque no se puede perder una carrera así".

Bagnaia propone que se fije una zona donde se puedan tirar los tear-off para permitir a los comisarios sacarlos de la pista de forma segura.

"Creo que es imposible limpiar [la pista] cada vez durante la clasificación o los entrenamientos, porque hay pilotos por todas partes del circuito", apuntó.

"Pero tal vez durante la carrera es importante hacer una norma que diga que solo se pueden tirar los tear-off en una parte del circuito".

"En Misano, después de la curva 6, en una recta. Porque así, los comisarios pueden limpiar mejor y saben que es sólo una parte del circuito".

"Será importante hablar de esto, porque Jack no era suficientemente rápido para ganar la carrera [en Misano], pero sí para acabar entre los siete primeros y está luchando por el campeonato. Por lo tanto, no es aceptable que tenga un cero en el casillero por esta razón".

Las fotos de la temporada 2020 de Pecco Bagnaia en MotoGP