Los dos fines de semana de Pecco Bagnaia en Misano, donde reapareció la pasada semana tras cinco de baja por una lesión, han sido los de la confirmación del increíble potencial del corredor italiano de 23 años.

Si el pasado domingo remontaba de forma portentosa hasta acabar segundo en la meta, este fin de semana se mostró como el piloto más rápido en los entrenamientos, y marcó la vuelta más potente en la Q2, siendo privado de la pole por haber pisado el verde en su mejor giro.

Este domingo, Pecco, que salía quinto en parrilla, llegó a la cabeza en cuatro vueltas, pasó a Maverick Viñales, se puso a liderar y llegó a tener casi dos segundos de ventaja, viajando consistentemente hacia su primera victoria en su 23ª aparición en la clase reina.

Pero en la vuelta 21 (de 27) se fue al suelo en la curva 6, cuando gozaba de 1,3 segundos de ventaja sobre Viñales.

Bagnaia cree que se cayó al pisar algo de “suciedad” en la pista, posiblemente un ‘tear off’, los protectores plásticos de las pantallas de los cascos que los pilotos desprenden en pista.

“Mi primera reacción cuando me fui al suelo es que quería llevar la moto al box lo antes posible para saber qué había pasado, fue una caída demasiado extraña. Lo tenía todo bajo control, estaba gestionando la ventaja con Maverick, tenía el ritmo que quería y estaba apretando pero con seguridad. Creo que estaba gestionando la carrera de forma muy inteligente”, explicó Bagnaia.

“La caída fue increíble. He mirado los datos y la velocidad era la misma que en la vuelta anterior, la misma inclinación, el mismo gas, la trazada era idéntica. Solo pude haber pisado algo, un ‘tear off’ o suciedad en la pista”, señaló.

“Es lo único que ha podido haber pasado, porque de lo contrario me da miedo pensar de cara a las próximas carrera si no tengo ni idea del motivo de esta caída. Es preocupante”.

Precisamente, un ‘tear off’ lanzado por Fabio Quartararo a la pista durante la carrera, provocó el abandono del compañero de Pecco, Jack Miller, al tapar el plástico el filtro del aire.

Además de una lesión en Brno que le dejó cinco semanas fuera de combate, Bagnaia sufrió una rotura de motor en el GP de Andalucía cuando iba segundo, y perdió la pole el sábado por una sanción, todo ello en medio de la decisión de Ducati de promoverle al equipo de fábrica en 2021.

“Me voy muy decepcionado porque por primera vez he sido muy consistente en todas las sesiones. Ayer perdí la pole por pisar el verde, pero cuando pisas fuera pierdes tiempo, lo que significa que mi vuelta fue muy buena. Pero lo de hoy no me deja nada contento, es muy decepcionante perder una carrera como la he perdido”, zanjó el de Torino.

