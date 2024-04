Bagnaia: "Lo que más me cabrea es que por la mañana fui mucho más rápido"

El bicempeón del mundo y jefe de filas de Ducati llegaba a Austin tras cometer un grave error en Portimao, a dos vueltas del final, cuando se negó a ceder espacio a Marc Márquez y ambos acabaron en el suelo sumando un cero.

Ese error obligaba al italiano a acometer un inicio de gran premio en Estados Unidos con cierta prudencia y con mucha atención, pero en la salida, que tomaba desde el cuarto puesto de la parrilla, Pecco Bagnaia soltó el embrague tan rápido que su moto se encabritó, tuvo que volver a trincar la manera y recomenzar la aceleración, lo que le llevó a la 11ª posición tras la primera curva, ganando un puesto antes de acabar la primera vuelta. No fue fácil para Bagnaia adelantar y se mantuvo décimo las seis primeras vueltas, adelantó a Franco Morbidelli en la séptima y a Raúl Fernández en la décima y última, lo que le permitió sumar dos puntos.

"Muy sorprendido, la verdad, porque fue mucho más difícil la sprint que por la mañana en el segundo ensayo libre. Fue imposible. Derrapé en la salida y a partir de allí todo se torció", explicó el italiano con tono serio.

Sobre los problemas que le impidieron avanzar posiciones quedándose atascado en la décima plaza hasta el final, lo achacó al grip.

"No tuve ningún agarre en la goma trasera. Creo que junto con Enea Bastianini tenemos el mismo problema. Lo que más me cabrea es que esta mañana fui mucho más rápido. En la sprint fui seis décimas por vuelta más lento con una goma usada", se quejó, ya que la moto no había cambiado en absoluto de una sesión a la otra. "Lo único nuevo fue el neumático", informó Pecco, que tras la sprint de este sábado se situa cuarto de la general a 28 puntos de Jorge Martín, el líder del Mundial, por lo que, por primera vez en muchos meses, el piamontés no podrá salir líder de un fin de semana de MotoGP.