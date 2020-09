Bagnaia: "Hay poquísimo agarre, parece el Ranch de Rossi"

La combinada de tiempos del viernes solo dejó una Ducati en el top 10, la de Johann Zarco, que hizo su vuelta rápida en el FP2 al final de la sesión aprovechando el rebufo de Franco Morbidelli y se clasificó segundo.

La siguiente Desmosedici en la clasificación es la de Jack Miller, 12º, a 0,837s del piloto del Petronas. Peor le fue a su compañero Pecco Bagnaia, que acabó antepenúltimo, solo por delante de las Ducati de Tito Rabat y Danilo Petrucci.

“A todas las Ducati le está costando excepto a Zarco, que fue segundo a rueda de Morbidelli", explicó Bagnaia. "Creo que nos ha costado por el viento, y mañana no habrá. La falta de agarre nos ha complicado todo, ya que lo necesitamos para parar la moto en las frenadas”

El piloto del Pramac, que se cayó el pasado domingo cuando rodaba destacado camino de su primera victoria en MotoGP, espera que mejoren las condiciones del asfalto el domingo.

"El agarre aumentará durante el fin de semana. Fue un día difícil y no podía hacer nada con la moto comparado con Misano, donde podía hacer lo que quería. Tratamos de hacer distintos ajustes, pero ese no era el camino. Mañana trataré de hacer algo más para recuperar sensaciones, porque si empezamos a dar vueltas nos perderemos. Hoy no encontramos una solución. En cuanto intentaba apretar, me iba largo y derrapaba. No soy competitivo en este momento", reconoció.

Una situación que impide que se caliente el neumático trasero y obliga a optar por los compuestos más blandos.

“Me está costando mucho, tengo muy poco feeling. Me siento como si estuviera en Argentina en términos de agarre. Hay curvas que me recuerdan al Ranch por cómo tengo que hacerlas, porque patina dando un 10-15% de gas. No se calientan los neumáticos", zanjó Bagnaia.

