Bagnaia: "Después de Barcelona estaba mentalmente bloqueado"

Pocos son los pilotos que han sido capaces de ganar dos títulos consecutivos de la categoría reina en la era MotoGP. Pecco Bagnaia lo ha conseguido, y encima con una Ducati. Una hazaña que no había logrado nadie en la historia. Pero independientemente de la moto con la que lo haya conseguido, al hacerlo ha sido capaz de poner su nombre al lado de monstruos sagrados como Valentino Rossi o Marc Márquez, los únicos que han logrado el 'back to back' desde que los cuatro tiempos entraron en escena.

Si en 2022 tuvo que deshacerse de Fabio Quartararo y una Yamaha en evidente crisis técnica para ganar, en 2023 la misión era decididamente más complicada, porque su rival pilotaba una Desmosedici GP igual que él y porque en ello tuvo que ver una fortísima caída en Barcelona, de la que milagrosamente sólo salió con una fea contusión en la pierna sobre la que pasó la KTM de Brad Binder. Pero fue un accidente que le dejó secuelas mentales durante varios fines de semana.

Al final, sin embargo, fue él quien triunfó sobre Jorge Martín en la gran final de Valencia, con su séptima victoria de la temporada en la carrera decisiva. Pero ahora toca disfrutar después de una temporada realmente larga e intensa, y eso es lo que Ducati decidió hacer con el gran evento "Campioni in Festa" celebrado en el Unipol Arena de Bolonia, en el que Pecco repasó los pasajes clave de este segundo triunfo arco iris.

¿Este Mundial ha sido más difícil que el del año pasado?

"Fueron diferentes. El año pasado a partir de cierto momento de la temporada ya no teníamos nada que perder, porque estábamos a -91. Y cuando estás en esa fase de tener que ganar, casi te resulta más fácil por alguna razón absurda. Ganamos cuatro carreras seguidas y recuperamos muchos puntos, así que en los últimos grandes premios también pudimos permitirnos controlar. Este año fue un poco al revés, porque incluso llegamos a estar +66, pero luego nos vimos abajo en Indonesia. Fue una situación difícil, sobre todo después de Barcelona, pero conseguimos mantenernos muy constantes y al final eso es lo más importante. Los domingos siempre fuimos los más fuertes y nos trajimos muchos puntos a casa. Aunque quizá éste haya sido más bonito porque lo he ganado con el número 1".

Después del accidente de Barcelona, ¿temió no lograrlo?

"Fue un momento complicado, nada agradable. Al día siguiente me desperté y estaba realmente destrozado. La verdad es que no podía hacer nada, pero enseguida empezamos con la rehabilitación para llegar a correr a Misano, que era sólo cinco días después. Conseguimos clasificarnos para la Q2, salir en primera fila y subir al podio en las dos carreras. Así que perder sólo 14 puntos frente a los 37 que podíamos haber perdido. Creo que eso marcó la diferencia y esa carrera fue crucial. Mentalmente, sin embargo, ya no podía expresarme al 100%, sobre todo en los primeros compases de la carrera y en la clasificación, así que me costó un poco recuperar el ritmo de las últimas carreras".

¿Hubo algún momento en el que pensó 'lo volveré a ganar, no hay historia'?

"Soy muy orgulloso, así que pensaba eso constantemente y lo quería a toda costa. Me habría costado mucho aceptar una derrota, pero al final a veces hay que hundirse para volver a levantarse, porque siempre se aprende de cada dificultad. Y creo que esta segunda mitad de la temporada ha sido una lección muy importante para mí y para todo mi equipo".

En la primera carrera de este año, ¿hubo presión por tener que ganar siendo campeón?

"La verdad es que no, pero fue un fin de semana perfecto: no hice la pole, pero gané tanto el Sprint como la carrera larga. Portimao, sin embargo, es una pista que me va bien, siempre he ido rápido. Es una pena lo de la pole, porque también habría estado bien empezar así. Pero podemos estar satisfechos".

La respuesta es bastante obvia, pero ¿prefieres la Sprint o la carrera larga?

"La carrera larga. La Sprint digamos que se me complicó un poco a partir de Barcelona, porque hasta entonces había ganado cuatro. En la segunda mitad me limitó un poco y en las que podíamos haber sido competitivos nos equivocamos en la elección del neumático o tuvimos algunos problemas con el neumático. Sin embargo, siempre he preferido la carrera del domingo"

¿Está pensando ya en el año que viene o quiere descansar mentalmente?

"Para el año que viene hay tiempo, ahora hay mucho tiempo para el tenis y 'call of duty' (risas)"

¿Cómo de fuerte puede ser la motivación para repetir y quizás incluso batir a Marc Márquez en la misma moto que tú?

"Creo que sin duda será un rival más. Será muy rápido, pero ya lo ha sido durante los tests. Obviamente, ha sido capaz de buscar el máximo rendimiento, incluso yendo al ataque contra el crono para descubrir por completo la nueva moto. En mi opinión fue muy bueno y muy rápido. Pero eso es lo que esperaba de él, también porque salía de una moto difícil y se subía a la mejor que hay. Va a ser una buena pelea, pero no sólo con él, porque no hay que olvidar a Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Jorge Martin, Franco Morbidelli: todos serán rápidos con la Ducati"

¿Qué te gustaría tener del pilotaje de Martin o Bezzecchi?

"Definitivamente, a Jorge le robaría la explosividad que consigue tener al principio de la carrera. A Bez, en cambio, la tenacidad que consigue en ciertos momentos difíciles".