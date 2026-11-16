MotoGP GP de Portugal

Bagnaia seguirá de baja en Portimao, donde le sustituirá Lecuona

Pecco Bagnaia, que se fracturó dos dedos del pie derecho en la sprint de Qatar, seguirá de baja en el GP de Portugal, que se celebra el próximo fin de semana, donde será reemplazado por Iker Lecuona.

Germán Garcia Casanova

Editado: 16 nov 2026, 11:37

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Iker Lecuona, durante el pasado GP de Qatar

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque inicialmente el objetivo de Pecco Bagnaia era reaparecer en Portimao tras pasar por el quirófano el martes de la pasada semana, finalmente el piloto italiano ha decidido prolongar la recuperación de la doble fractura en los dedos del pie derecho que sufrió en Qatar, fijando ahora su mirada en la carrera colofón de la temporada, el GP de Valencia, que se celebra dentro de poco menos de quince días.

Según informó el equipo Ducati "Bagnaia continúa su recuperación tras la operación en el pie derecho, con el objetivo de regresar en Valencia".

Esta baja abre las puertas del equipo oficial Ducati al piloto de fábrica del Mundial de SBK, el español Ike Lecuona, que se enfundará el mono rojo para el final de semana programado del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Internacional do Algarve.

El piloto español, que ya ha disputado cinco grandes premios esta temporada en MotoGP con el Team Gresini Racing (su mejor resultado fue una séptima posición en el GP de Hungría y un Top 10 en el GP de Qatar), se subirá a la Desmosedici GP del equipo oficial para disputar la 21.ª prueba de la temporada.

Con 26 años, Lechona es titular del equipo oficial Ducati en WorldSBK y recientemente ha renovado su contrato para los próximos dos próximo años.

Además de conseguir el subcampeonato del mundo de SBK, Lecuona ha encadenado una actividad frenética desde el pasado mes de octubre, disputando las rondas de Estoril y Jerez, el test oficial en el trazado andaluz, y las carreras de Australia, Malasia y Qatar, todo de forma consecutiva, culminando ahora su gran año con el quinto gran premio de la clase reina. En lo que llevamos de temporada, Lecuona ha sumado 18 puntos, los mismo que Toprak Razgatlioglu y uno más de Maverick Viñales.

Ducati deberá esperar a Bagnaia una semana más

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Por su parte, Pecco Bagnaia seguirá guardando reposo tras someterse a una intervención quirúrgica el pasado martes en Turín. "Después de la estabilización de la doble fractura en el pie derecho, continúa con su proceso de recuperación con el objetivo de poder volver a la pista para la última carrera de la temporada en Valencia", informa el equipo. El italiano se lesionó el sábado en Losail, cuando sufrió la embestida de Fermín Aldeguer al principio de la sprint, por lo que ya no pudo tomar parte en la carrera del domingo.

Para Bagnaia, este es su último año en Ducati, tras ocho temporadas, antes de irse a Aprilia, donde competirá, si no pasa nada extraño, los próximos cuatro años. Para el italiano, por tanto, la de Valencia será la última oportunidad para subirse a una Ducati, la moto con la que ha ganado 31 carreras hasta ahora, además de los campeonatos del mundo de 2022 y 2023.

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