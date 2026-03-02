Bagnaia: "Aprilia ha dado un paso adelante, y Ducati uno atrás"

Tras un invierno excelente, el fin de semana del Gran Premio de Tailandia debió de ser un jarro de agua fría para Pecco Bagnaia. Una contradicción, si pensamos en las temperaturas infernales que se registraron durante el fin de semana en Buriram, que parecen haber sumido a las Ducati en una crisis. Por primera vez en 88 carreras dominicales, ninguna Desmosedici logró subir al podio (el mejor fue Fabio Di Giannantonio, sexto) y Aprilia logró su tercera victoria consecutiva con Marco Bezzecchi, si contamos también las dos últimas citas de 2025.

Una señal de alarma, sobre todo porque en los test de la semana pasada no había indicios de que las cosas pudieran acabar así. Está claro que en el balance pesa el percance de Marc Márquez, que dobló una llanta cuando aún podía alcanzar el podio, pero la casa de Borgo Panigale es la gran derrotada de esta primera ronda de la temporada 2026. Y, sobre todo, lo es Bagnaia, muy confiado tras un invierno positivo, pero luego relegado a la eliminación en la Q1 de la clasificación y a dos novenos puestos en las carreras.

"No me preocupa mi resultado. Es cierto que no es la posición en la que me hubiera gustado terminar, pero es un punto de partida. También es cierto que nunca me he sentido bien durante el fin de semana, porque desde la FP2 empecé a tener muchas dificultades. En los test me sentía muy bien, podía empujar y gestionar los neumáticos. Luego, por alguna razón, empecé a tener muchas dificultades durante el gran premio. Pero ahora tenemos que mejorar, porque en este momento ya no somos los más rápidos", dijo Bagnaia cuando se reunió con los periodistas al final del día.

A pesar de sus dificultades, no esperaba un colapso tan generalizado de las Desmosedici en la carrera del domingo: "Después de los entrenamientos, habría dicho que era imposible, porque rodábamos muy rápido. Teníamos un ritmo muy bueno e incluso con neumáticos usados éramos muy rápidos", comentó en referencia al fin de la racha de podios consecutivos.

"Desde el comienzo del fin de semana he sufrido mucho por la diferencia de las condiciones de pista, a las que no he podido adaptarme. En general, los demás pilotos de Ducati han sido más competitivos que yo, sobre todo en vuelta rápida. Marc estaba haciendo una buena carrera, pero estaba al límite y, de hecho, cometió un error que lo dejó fuera de juego. En cualquier caso, no estábamos en condiciones de decir nada en esta carrera, sobre todo los que íbamos detrás, que ya estábamos luchando solo por terminar la carrera, ni siquiera por conseguir un buen resultado".

Las Aprilia han dejado huella en el Chang International Circuit, acaparando cuatro de las cinco primeras posiciones. Independientemente del resultado, la diferencia ya era evidente en la pista, según Pecco: "Cuando me adelantó Ai Ogura, me dejó allí mismo. En el momento en que aceleró en la curva 3, me sacó cuatro décimas en el camino a la curva 4. Han conseguido entender algo y han dado un paso adelante, mientras que nosotros hemos dado un paso atrás. Ahora trabajaremos para intentar entender qué es lo que no ha funcionado bien".

El piamontés no ocultó que la gestión del neumático trasero había sido un gran problema: "Ha sido un problema de desgaste. Salí y no apreté ni una sola vuelta, intentando gestionar el neumático trasero, pero las últimas ocho vueltas las hice derrapando".

Por último, a pesar del mal día, el piamontés aprovechó la ocasión para felicitar a su amigo y futuro compañero de equipo, Marco Bezzecchi: "Estoy muy contento por él, aunque hay que regañarle un poco porque podría haber hecho doblete. Pero yo he cometido muchas cagadas así, así que no puedo decirle nada".