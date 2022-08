Bagnaia: "Aleix está más cerca, es él quien debe apretarle las clavijas a Quartararo"

Cargar el reproductor de audio

La enorme recta entre las curvas 1 y 3 del Red Bull Ring era una especie de pista de despegue para las Ducati, el punto del circuito donde metían más presión a los rivales con su velocidad punta, pero la nueva chicane, situada en la antigua inexistente curva 2, ofrece ahora una nueva naturaleza al circuito que puede llevar a uno al erróneo pensamiento de que perjudica a las motos italianas.

"Para mí está bien, tenemos una nueva frenada y una nueva aceleración, y eso está bien para nosotros", admitió Pecco Bagnaia en la previa del Gran Premio de Austria.

"El muro de la izquierda está muy cerca, en condiciones de mojado quizá demasiado, pero hay que verlo mañana cuando nos subamos a la moto", puso algún reparo a la nueva chicane.

Sin embargo, el trazado austríaco ha sido escenario de grandes éxitos de Ducati, lo que, sobre el papel, no debería cambiar pese a la corrección en ese punto.

"Sí, es un buen circuito para nosotros, sin duda, lo hemos demostrado todos los años aquí, pero en las ultimas carreras más de una fábrica estaba delante luchando, el año pasado con Marc Márquez y con Fabio Quartararo, y yo estaba perdiendo en el sector dos y tres, y recuperaba en el cuatro. Actualmente, para mí, todas las motos están delante y lo vemos en todas la carreras, todas las fábricas pueden optar a la victoria. Considero que estamos en un buen estado de forma y podemos luchar por estar delante", argumentó.

Bagnaia acumula cuatro victorias este año, el que más, y dos de ellas las últimas carreras consecutivas, en las que ha recortado 42 puntos al líder, Fabio Quartararo. La oportunidad del Red Bull Ring de seguir presionando al francés parece evidente.

"Lo voy a intentar al máximo y, centrado en esta carrera, pienso en recortar el máximo de puntos. En las dos últimas mis principales rivales tuvieron problemas, pero no siempre será así. Vienen buenas carrera para nosotros, pero me tengo que centrar en mi trabajo, Aleix es el que está más cerca para poder apretar la clavijas a Fabio", recordó en referencia a Aleix Espargaró, segundo de la general a 22 puntos.

Además de Austria, luego llegan Misano y Aragón, otros dos circuitos históricamente buenos para la Desmosedici.

"Es difícil de decir, año a año las cosas cambian, es verdad que hablamos de tres circuitos propicios, pero el año pasado en Le Mans tuve muchas dificultades y este año luché por la victoria. No quiero pensar en las próximas carreras, primero quiero ser competitivo en este circuito, igual que lo hemos sido en la mayoría este año, y en recortar puntos".

Por último, le pidieron a Pecco si podía explicar qué consejo le había dado Casey Stoner antes de la carrera de Silverstone, y si lo había aplicado con éxito, tal y como él mismo explico.

"No te puedo decir qué consejo me dio, pero traté de aplicarlo en el carrera. No es un secreto, todo el mundo conoce su estilo de pilotaje logrando más tracción. Ahora los neumáticos son diferentes y durante la carrera hay que cambiar de estilo dos o tres veces para acoplarte a la caída de la goma, es posible que aquí (en Austria) me pueda ayudar ese mismo consejo", zanjó el de Turín.

Logo del GP de Austria 1 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El toro del Red Bull Ring 2 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El toro del Red Bull Ring 3 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Paddock bajo la lluvia 4 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Última curva 5 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Última curva 6 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 7 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 8 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 9 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 10 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 11 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aspectos de la pista 12 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El Paddock 13 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images