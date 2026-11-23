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Bagnaia adelanta su retorno en Valencia para despedirse de Ducati: "Démonos otra semana"

Con un mensaje publicado en sus redes sociales, Pecco Bagnaia apuntó a disputar el GP de Valencia de MotoGP que cerrará la temporada 2026, pese a su lesión en el pie, para decirle adiós a Ducati.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 23 nov 2026, 17:44

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia apunta a volver a la acción para cerrar la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, en un fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia que será muy especial para él.

El piloto italiano se lesionó en el Gran Premio de Qatar, cuando apuntaba a hacer sus mejores resultados dentro de una segunda mitad de curso muy complicada, al irse al suelo en la carrera al sprint de Losail, en una volada espectacular. Entonces, se determinó que el turinés se había fracturado dos huesos del pie derecho, dolencia por la que tuvo que ser operado en su regreso a Italia, colocándosele una placa en uno de los metatarsianos.

Sin embargo, Bagnaia no pudo llegar a tiempo al GP de Portugal del pasado fin de semana. El piamontés continuó con su recuperación, y fue sustituido por Iker Lecuona, quien puntuó en las dos carreras de Portimao: noveno en la Sprint y décimo en la carrera larga.

El objetivo de Bagnaia era claro: estar al máximo nivel posible para la visita a Valencia, un fin de semana de gran relevancia para él. Y es que el tricampeón del mundo deberá decir adiós a Ducati, la marca de toda su vida en MotoGP, y al equipo oficial en el que lleva desde 2021, con el que ha ganado dos títulos mundiales, para poner rumbo a Aprilia de cara a 2027. De hecho, el martes 1 de diciembre, el transalpino ya vestirá los colores de la casa de Noale, en el habitual test de postemporada.

Así, el #63 ha adelantado que estará en Cheste con un mensaje muy cariñoso publicado en su cuenta de Instagram, destacando que quiere despedirse con un buen recuerdo de la Desmosedici, por más que desde 2025 no haya tenido más que sinsabores con la moto.

"Te he amado con locura desde el primer día. Te he dedicado todos mis sueños. Démonos otra semana, solo tú y yo. Gracias, por siempre", escribió Bagnaia a la casa de Borgo Panigale, junto a un carrusel de fotos en el que recuerda grandes momentos vividos con ellos, desde que desembarcó en la clase reina con Pramac en 2019 y hasta sus últimos triunfos.

Por tanto, habrá menos dudas para la parrilla de MotoGP en Valencia. Ya se sabe que Toprak Razgatlioglu no irá ni al gran premio ni a los test, por la lesión en el hombro que sufrió en la gira asiática. Las incógnitas serán si asistirá Joan Mir, aquejado de problemas de mareos y cansancio extremo que le han hecho bajarse de la moto dos veces, y si podrá resistir Maverick Viñales, que tuvo que retirarse en Portimao tras la FP1, arrastrando aún sus problemas en el hombro izquierdo.

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