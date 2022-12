Bagnaia acepta las críticas por su accidentada temporada en MotoGP

Cargar el reproductor de audio

Pecco Bagnaia protagonizó en 2022 una temporada fuertemente marcada por la irregularidad. El italiano tuvo una primera mitad de campaña para olvidar, con cuatro ceros en las diez primeras carreras. Llegados al ecuador del curso, el de Ducati marchaba ya a 91 puntos de Fabio Quartararo, líder de la clasificación general por aquel entonces.

El colmo llegó en sus vacaciones de verano, en la isla de Ibiza. Bagnaia tuvo un accidente de tráfico, y el control de alcoholemia posterior reveló que triplicaba la tasa máxima permitida (incurriendo en delito, según la legislación española).

Sin embargo, el italiano supo poner fin a esa mala racha, y después del parón veraniego comenzó a encadenar victorias para terminar volviéndose a meter en la lucha por el título. En esa segunda mitad de temporada, el #63 acumuló seis victorias (cuatro de ellas de forma consecutiva), y logró finalmente coronarse campeón del mundo en Valencia.

Cuando Motorsport.com le preguntó en Valencia, ya con el título bajo el brazo, si consideraba justas las críticas recibidas en 2022, Bagnaia respondió: "Creo que todo el mundo puede tener su punto de vista y todo el mundo puede decir lo que piensa. Así que he aceptado que algunos no quieran animarme porque prefieren a otro piloto. Puedo entenderlo".

"También puedo decir que decían la verdad, porque cuando empiezas la temporada con la presión de ganar tienes que demostrar que tienes lo necesario para ser campeón del mundo, y yo estaba perdiendo muchos puntos porque me caía y cometía muchos errores".

"El arranque del curso no fue una situación fácil, porque nuestra moto no funcionaba bien. Pero ya en Portimao cometí un gran error en la Q1, casi me rompo la clavícula y fue una carrera difícil. Luego en Jerez hicimos una carrera increíble, que era la clave para volver a ser competitivos, pero en Le Mans me volví a caer de forma estúpida".

"Tuvimos mala suerte en Barcelona, pero no en Sachsenring", añadió, y asumió la responsabilidad de su accidente en Alemania: "Ya estaba ahí, pero intenté seguir a Fabio. No necesitaba enfocar la carrera de esa manera, porque estaba seguro de que el neumático duro era la elección correcta para las últimas vueltas".

"Después de todos esos errores es normal recibir críticas, así que las acepto. También lo acepté cuando cometí el error durante mis vacaciones en Ibiza. Lo acepté todo".

"Intento ir mejorando siempre, y por desgracia los errores son algo que pueden ocurrir. Pero sin errores no puedes crecer", justificó.

El director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, afirmó a esta web que Bagnaia mostró un claro arrepentimiento por su incidente de Ibiza.

"Todos somos seres humanos y cometemos errores, y si aprendemos la lección creo que debemos dar crédito a alguien que en su vida privada siempre ha sido respetuoso", dijo Ciabatti.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!