Qué se anunciará y qué no, este fin de semana en Austria

Cargar el reproductor de audio

Hasta el periodo bianual 2013-2014, cuando Valentino Rossi regresó a Yamaha y Marc Márquez hizo su irrupción en la clase reina, cambiando la dinámica habitual de renovaciones imperante en MotoGP, el mes de agosto acostumbraba a ser la fecha en la que se conocían los fichajes y cambios de equipo cada año.

Concretamente, el Gran Premio de la República Checa, instalado tradicionalmente en la segunda quincena de agosto, era el marco habitual en el que los equipos y pilotos daban a conocer su futuro, una especie de ventana de negociación que marcaba las novedades de la siguiente temporada, tanto deportiva como mecánicamente, al ser el escenario habitual del test en el que se probaba el prototipo del año siguiente.

Esa tradición cambió cuando Rossi, tras su fiasco en Ducati volvió a Yamaha, y Honda descubrió que habían dado con un mirlo blanco como Márquez, capaz de ganar el título en sus dos primeros cursos en la clase mayor. Entonces entraron las prisas por anunciar cada vez más pronto las renovaciones, tanto que algunas llegaron a adelantarse un año, o más, contagiando al resto de la parrilla de ese afán por adelantar los acontecimientos.

Esta temporada hemos conocido ya muchas novedades en el mercado de corredores, los fichajes de Jack Miller por KTM, el de Alex Rins por LCR-Honda o el de Alex Márquez por Gresini; o la renovaciones de Fabio Quartararo por Yamaha y la Aleix Espargaró por Aprilia, entre otras.

Sin embargo, quedan un buen número de asientos por cubrir y vamos a intentar desgranar qué novedades se anunciarán este fin de semana, y cuáles no.

¿Qué se anunciará en Austria?

-Según dijo el director deportivo de KTM, Pit Beirer, este fin de semana el fabricante austriaco anunciará a uno de los dos pilotos del equipo satélite Tech3. Todo apunta a que ese nombre será el de Pol Espargaró, que tras dos temporadas en Repsol Honda, regresa a la fábrica en la que estuvo ya cuatro años, aunque ahora en el segundo equipo.

-Otra renovación que podría hacerse oficial este fin de semana en Austria, casi con toda seguridad, es la de Johann Zarco con Ducati, para seguir corriendo un año más en el equipo Pramac. Eso cerraría una de las posiciones del primer equipo satélite de la casa italiana, a la espera de saber quién le acompaña, si Jorge Martín o Enea Bastianini.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

-El anuncio de Pol Espargaró puede conllevar otra novedad que se dé a conocer este fin de semana. KTM quiere que el equipo Tech3, el próximo año, corra con las motos pintadas con los colores del fabricante Gas Gas, basado en España y propiedad de Pierer Mobility. El CEO de la marca (el mismo Stefan Pierer, jefe máximo de KTM) quiere inscribir a Gas Gas como fabricante, mientras que el campeonato, de momento, solo le permite que lo haga como patrocinador. Los austríacos quieren presionar mostrando lo antes posible un primer boceto de la decoración, que ya se vio de pasada en el último test, hace tres semanas, de los pilotos probadores de KTM en el Red Bull Ring. Veremos si MotoGP se lo permite.

-La gran novedad, sin duda, del fin de semana será la reaparición de Marc Márquez en el paddock, que no pisa desde el Gran Premio de Italia, a finales de mayo. El de Honda no va a subirse a la moto, pero viajará hasta Spielberg para mantener reuniones con los responsables de Honda y con los técnicos, con el fin de ver los avances de la moto de cara a 2023. Marc también viaja a Austria porque Red Bull es uno de sus principales patrocinadores personales y debe cumplir con su parte. Márquez ofrecerá una rueda de prensa el sábado, y en ella es posible que nos de alguna pista sobre el futuro.

-Una vez KTM anuncie el fichaje de Pol Espargaró, Miguel Oliveira tendría, en teoría, las manos libres para poder hacer público su fichaje por el equipo RNF-Aprilia, con el que, todo apunta, correrá en 2023. Sin embargo, hay dos pequeños obstáculos para que eso pase. El primero es que KTM, muy hábilmente, no cerrará oficialmente todavía su alineación de cuatro pilotos para 2023 anunciando a Pol. La otra es más estética, ya que Aprilia quiere anunciar la alineación del equipo satélite de una tacada, y no piloto a piloto. Aunque eso puede cambiar si se dilata mucho el segundo asiento.

¿Qué no se anunciará en Austria?

-Lo que no se va a anunciar con toda seguridad en Austria este fin de semana es el nombre definitivo del segundo piloto del equipo Tech3, por más que la decisión de que esa segunda moto sea para el australiano Remy Gardner está, prácticamente, tomada. Sin embargo, por motivos contractuales KTM no quiere, de momento, hacer evidente que Raúl Fernández queda fuera de la alineación para 2023, logrando la libertad para decidir su futuro lejos de esa estructura. Por tanto, habrá que esperar para saber quién es, oficialmente, el cuarto piloto de la casa de Mattighofen.

-Tampoco sabremos este fin de semana quién es el segundo piloto del equipo RNF-Aprilia, el que formará pareja con el portugués Oliveira. Todo apunta a que será Raúl, pero los entresijos contractuales son de tal complicación que se necesita tiempo, todavía, para desenredarlos.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

-El nombre del piloto que completará el equipo oficial Honda la próxima temporada es el secreto peor guardado de la historia. Todo el mundo da por hecho que Joan Mir, el campeón del mundo de MotoGP 2020, el elegido. Pese a que Pol Espargaró hará evidente que no sigue en Honda al anunciar su acuerdo con KTM, algo que podría despejar el camino para que HRC y Mir anuncien su acuerdo, hay algunos detalles que indican que no será este fin de semana el momento del anuncio. Lo primero es que la presencia de Marc en el Red Bull Ring y su rueda de prensa, eclipsaría cualquier anuncio respecto al segundo piloto. La otra razón es que los responsables de Honda no tienen ninguna prisa en hacer público el fichaje del mallorquín, esgrimiendo que antes de eso tienen otros problemas (la moto) que solucionar.

-Otro asiento que llevará todavía algunas semanas, o meses, antes de ser confirmado es el del segundo piloto del equipo LCR-Honda, que ya anunció hace unas semanas el fichaje de Alex Rins, procedente de Suzuki. La plaza, ahora en manos de Takaaki Nakagami, la decide directamente Honda Japón, y aunque hay mucho interés por promocionar al joven Ai Ogura, el corredor nipón no acaba de decidirse, lo que podría dar un año más de ‘vida’ al actual inquilino de esa posición.

-‘La gran decisión’ de Ducati, que debe elegir entre Jorge Martín y Enea Bastianini para ascenderlo al equipo oficial de fábrica junto a Pecco Bagnaia en sustitución de Miller, no será anunciada en Austria. Tal y como dijo Paolo Ciabatti, la decisión se tomará a final de agosto y, todo apunta, que la afirmación fue literal y se esperará al día 31, el miércoles antes del Gran Premio de San Marino, para hacerlo público.

-Pese a que va a hacer acto de presencia en Spielberg y que ofrecerá una rueda de prensa que promete ser multitudinaria, Marc Márquez no anunciará este fin de semana la posible fecha de su reaparición al manillar de la RC213V del equipo Repsol Honda. Marc se someterá a una revisión médica a finales de agosto y serán los resultados de ese examen los que determinen los posibles plazos de su reaparición.