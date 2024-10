El GP de Australia 2023: sin sprint y con carrera larga el sábado

Desde que se anunció la introducción del nuevo formato de grandes premios, con la celebración de una carrera sprint los sábados, solo en una ocasión ha dejado de celebrarse, hace justo un año en Phillip Island. La primera sprint de la historia se celebró en Portugal y la ganó Pecco Bagnaia, desde entonces se han celebrado 36 grandes premios, 20 el año pasado, pero solo 35 sprint, ya que la de Australia nunca se llevó a cabo.

El viernes 20 de octubre de 2023, el promotor del campeonato del mundo de MotoGP, Dorna, anunció que "la previsión de fuertes vientos en la zona de Phillips Island", obligaba a hacer variaciones en el programa, trasladando la carrera larga del domingo, programada a 27 vueltas, al sábado, lo que dejaba la celebración de la sprint de 13 vueltas a expensas de la climatología.

"Debido a las inclemencias meteorológicas previstas para el domingo 22 de octubre, se ha actualizado el horario del MotoGP Gran Premio de Australia de Motociclismo", rezaba la nota remitida por la FIM.

"Esta decisión se ha tomado de forma proactiva con el fin de garantizar el mejor y más seguro espectáculo posible para todos los competidores y aficionados que asistan al Circuito para el Gran Premio de Phillip Island este fin de semana. La carrera del Gran Premio de MotoGP tendrá lugar ahora el sábado 21 de octubre a las 15:10 hora local. El Tissot Sprint comenzará a las 14:00 del domingo 22 de octubre, si el tiempo lo permite", dejaba en el aire la nota oficial la carrera corta.

Finalmente las previsiones acertaron, o al menos esa fue la impresión de los encargados de garantizar la seguridad de las carreras, y el domingo, debido a fortísimas rachas de viento y lluvia, se celebró el Warm Up por la mañana, pero no la sprint de la tarde.

El sábado, en la carrera larga adelantada, el ganador fue Johann Zarco, su primera y, hasta ahora, única victoria en la clase reina, por delante de Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio .

No fue el caso para Moto3 que celebró su carrera el domingo por la mañana, aunque con lluvia y fuertes ráfagas de viento que ya auguraban lo peor. En la clase pequeña ganó Deniz Oncu, por delante de Ayumu Sasaki y Joel Kelso. 18 corredores cruzaron la meta completando la distancia de carrera de 21 vueltas, mientras que ocho no lo hicieron; entre ellos Diogo Moreira y Vicente Pérez, que junto a Daniel Holgado y Matteo Bertele se cayeron en la 'sighting lap', la vuelta que se da para formar la parrilla, como mayor incidencia.

Bandera roja en Moto2 y error de Acosta

En Moto2 las cosas se complicaron aún más, el ganador fue Tony Arbolino, por delante de Aron Canet y Fermín Aldeguer en una carrera en la que se declaró bandera roja tras nueve vueltas completadas, que no eran suficientes para no tener que reanudar la prueba, pero debido a la lluvia y el viento la carrera se canceló y solo se repartieron la mitad de los puntos: 12,5 para el ganador.

20 corredores cruzaron la meta y once no, además de Alonso López, que se cayó en la salida y se reincorporó a la carrera, con cuatro vueltas perdidas no completando los giros suficientes como para contarle carrera terminada.

Pero la gran anécdota del día la protagonizó Pedro Acosta, a la postre campeón del mundo, que se cayó en la vuelta de formación de la parrilla en la que debía salir 5º, por lo que se le recolocó en la última posición de salida (30º). El murciano protagonizó una gran remontada y cruzó la meta noveno, sumando 3,5 puntos, lo que le daba ya en la siguiente carrera su primera bola de campeonato.

Acosta calificó lo sucedido como "El error más ridículo de mi carrera deportiva", ya que se cayó en la segunda vuelta de formación, cuando aún faltaban 14 minutos para el inicio de la carrera, pero por más que lo intentó no pudo poner la moto en marcha, teniendo que volver al box con una grua, eso le obligó a salir último a pista tras una reparación contrarreloj de la moto.