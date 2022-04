Por qué Austin pondrá a prueba a Marc Márquez en todos los sentidos

Cargar el reproductor de audio

El español esperó hasta última hora para confirmar su presencia en la prueba que este domingo se celebrará en Texas, una de sus pistas favoritas. En ella se ha impuesto en siete de sus ocho visitas, y la única vez en que no lo hizo (2019) fue por culpa de una caída cuando circulaba al frente del pelotón, con un considerable margen de ventaja a su favor. Aquel accidente tan tonto abrió la puerta por la que se coló Alex Rins, que se adjudicó allí su primer triunfo en la categoría de las motos pesadas. De no ser por el de Suzuki, MotoGP solo habría conocido hasta ahora a un ganador: Marc Márquez.

Si el de Honda viaja hasta Estados Unidos es porque está completamente recuperado de los problemas de diplopía que se le reprodujeron como consecuencia de la caída sufrida en el warm up del Gran Premio de Indonesia, y que le llevaron a perderse aquella cita y la siguiente, el domingo pasado en Argentina.

A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las lesiones, la visión doble existe o no existe, de modo que hay que dar por sentado que el #93 ve bien. Más aún después de rodar este lunes en el circuito de Alcarràs (Lleida), donde volvió a familiarizarse con la velocidad encima de una CBR de 600cc. Evidentemente, ese aparato no tiene nada que ver con la RC213V a la que se subirá este viernes, pero dada la imposibilidad de entrenarse con su habitual prototipo, la popular superdeportiva de la marca del ala dorada hizo su servicio.

En las últimas tres semanas, desde el accidente en Mandalika y hasta los últimos días, Márquez ha estado muy tocado moralmente. La gente de su alrededor nunca le había visto tan afectado anímicamente, como bien verbalizó su hermano, en Termas de Río Hondo. "Nunca le había visto tan bajo", dijo Alex, la semana pasada. El golpe contra el asfalto de Lombok que se dio el #93 fue tremendo, pero probablemente no tanto como el que le arrolló cuando comprobó que los problemas en la vista que tanto le amargaron en el pasado, habían vuelto. Los mismos que le impidieron disputarle el título de Moto2 a Stefan Bradl, en 2011. Y los mismos que el año pasado, el de su reaparición tras nueve meses de baja por las derivadas de la fractura del húmero que se hizo en Jerez (2020), le llevaron a perderse las dos últimas paradas del calendario, en Portugal y en Valencia.

En esta ocasión, el periodo de recuperación ha sido mucho más corto que en los dos casos precedentes, pero Márquez es plenamente consciente de que no siempre puede tener tanta ‘suerte’. Aunque pueda sonar extraño y parecer hasta cínico, Márquez aún está a tiempo de todo. Eso sí, sus aspiraciones, y no solo desde el ámbito deportivo, seguramente dependerán de su capacidad de autocontrol. A sus 29 años, el palmarés que le precede le coloca como uno de los mejores pilotos de la historia, sino el mejor de todos por aquello que ha hecho y contra quién lo ha hecho. Sin embargo, si el catalán quiere seguir haciendo historia, está obligado a hacer un cambio de chip para evitar que el desenlace de un fin de semana tan adverso como el que se presentaba en Indonesia, puede terminar incluso peor de cómo lo hizo allí.

En Mandalika se combinaron una serie de factores que llevaron al multicampeón a superar los límites del riesgo que su condición física actual le permiten. Michelin desplazó hasta allí una goma trasera que hizo la vida imposible a una serie de equipos, sobre todo a Honda y a Suzuki. Márquez, fiel a su honestidad, se quejó menos que otros y se centró en tratar de ir lo más rápido posible. El resultado fueron cuatro caídas en cinco sesiones coincidiendo dos de ellas en la segunda criba de la cronometrada (Q2), con menos de siete minutos de diferencia. "La segunda la podía haber evitado, pero me quemaba la sangre", dijo entonces. Esas son las trampas en las que no debe caer, porque el precio que puede llegar a pagar por ello es altísimo. Y no únicamente porque otro golpe en la cabeza que le vuelva a afectar a la vista le lleve a perderse más carreras, sino por el peligro que conllevan en sí los accidentes en MotoGP.

Como decíamos, el leridano no ha perdido apenas opciones de conseguir aquello que se propuso desde que supo que iba a poder comenzar el curso: "Quiero pelear por el título, ese es el objetivo. Si lo conseguiré o no, eso es otra historia. Pero yo comienzo pensando eso". A pesar de haberse perdido los dos últimos grandes premios, Márquez solo acumula un punto menos que Pecco Bagnaia en la tabla general; nueve menos que Pol Espargaró, su vecino en el taller oficial de HRC y 34 menos que el líder, Aleix Espargaró, cuando el campeonato no ha hecho más que comenzar. En este sentido, Austin se dibuja como el trazado ideal para comenzar a recuperar el terreno perdido, habida cuenta de la superioridad que siempre ha demostrado aquí. No obstante, el dominio que siempre ha demostrado en esta pista también puede girársele en contra. Especialmente ahora que la prudencia se impone a la osadía.

