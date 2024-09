Augusto dice que iba "al limite" y no pudo evitar a Bastianini, que asegura que "no es verdad"

Dirección de Carrera, como ya viene siendo habitual, se lavó las manos ante la acción, aunque esta vez ni tuvo la transcendencia del pasado domingo en la última vuelta de la carrera, ni tampoco nadie esperaba una sanción.

Enea Bastianini había marcado ya una vuelta de récord y lideraba la hoja de tiempos, pero hizo un último intento en el que empezó a pintar los sectores de rojo (vuelta rápida), apuntando a una nueva marca en el GP de Indonesia de MotoGP.

En el tercer sector, sin embargo, se encontró a Augusto Fernández en medio de la trazada, el español estaba haciendo su vuelta, no estaba ni parado ni despistado, estaba intentando mejorar su tiempo.

En su aparición ante los medios le preguntaron a Augusto si temía una sanción de comisarios.

"No creo que me sancionen, tampoco me pueden quitar muchas posiciones", dijo con humor el español, que acabó penúltimo (20º) la Práctica.

"Lo siento mucho por Enea, pero yo iba con el gancho. Cuando me ha pasado y me ha recriminado le he dicho que iba a tope", añadió Augusto, señalándose el cuello con el dedo pulgar. "El venia muy rápido y es normal que acabe molestándole, pero yo iba tirando", insistió el mallorquín.

Enea dice que Augusto miente

Sin embargo, Enea tenía otra idea en la cabeza y, al parecer, había consultado datos.

"No es vedad", cortó en seco cuando Motorsport.com le explicó lo que había dicho Augusto, tachándole de mentiroso.

"Sí me molestó, él no estaba yendo rápido, iba 1.8 segundos por encima de su tiempo, me ha molestado mucho, pero me da igual, la vuelta la tenía hecha", dijo con un poco de suficiencia ante un rival que no lo está pasando bien.

Lo curioso del caso es que el propio Enea, que el domingo echó de la pista a Jorge Martín para ganar la carrera de Misano en la última vuelta, ha cambiado desde entonces tres veces su versión de los hechos, dejando claro que aquí cada uno va a la suya.