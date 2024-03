Augusto: "No me engaño, si no soy rápido no llegarán piezas y perderé mi asiento"

La irrupción de Pedro Acosta en la categoría reina solo ha traído cosas buenas al campeonato del mundo de MotoGP. La frescura, la espontaneidad y, sobre todo, la velocidad que atesora el chico de Murcia está arrollando en el paddock y revitalizando el campeonato, además de haber puesto a KTM a orbitar en torno al rookie.

Pero todo éxito tiene siempre sus daños colaterales, y en este concreto caso el que más los está sufriendo ahora mismo, por comparación, es el compañero de equipo, Augusto Fernández.

El mallorquín y el murciano ya compartieron el box de KTM Ajo, en Moto2, hace dos temporadas, la 2022. Entonces Augusto impuso su experiencia para acabar proclamándose campeón del mundo y promocionando a MotoGP en 2023, cuando KTM puso en marcha la trituradora de pilotos para quitarse de encima a Remy Gardner y abrir la puerta a Raúl Fernández, tras un solo año como debutantes.

Con Pol Espargaró como compañero, Augusto tuvo que estar toda la temporada 2023 escuchando como la irremediable ascensión de Acosta al equipo GasGas le podía dejar sin asiento. El mallorquín bajó la cabeza, apretó los dientes, trabajó y acabó ganándose la renovación, gracias en parte a la renuncia de Espargaró, abatido por las lesiones.

La temporada es larga y tiempo hay para enderezar el rumbo, pero 2024 no ha empezado como esperaba Augusto, pese a que la inercia de tener a un pieza tan singular como Acosta al lado, le permite gozar de algunas ventajas que no tenía el pasado año, a saber: cuenta con una RC16 pata negra como la de los oficiales, y recibe, al menos de momento, las actualizaciones del fabricante, aunque sea el último en hacerlo y algo más tarde que el resto.

Augusto necesita un segundo de velocidad

Tras una pretemporada en la que no fue capaz de encontrar el camino, en Qatar, en la primera carrera del calendario, Augusto terminó 17º a 24.106 segundos del ganador, Pecco Bagnaia, perdiendo 1.14 segundos por vuelta. El mallorquín terminó a 12 segundos de Acosta.

En Portimao, no mejoró el panorama. En el FP1 Augusto terminó a 1.047 de Marc Márquez; en la Práctica lo hizo a 1.103 de Enea Bastianini; en el FP2 a 1.3 de Maverick Viñales; no superó la Q1 (1.38.934), lo que sí logró Acosta, pasando con 1.38.065, casi 9 décimas de diferencia.

En la sprint el sábado acabó 15º a 1.853 del ganador, Viñales, cediendo 1.23 segundos por giro. Lo más positivo es que el domingo sumó sus cinco primeros puntos del curso al terminar la carrera 11º. Lo no tan bueno, es que lo hizo a 28.244 segundos del ganador, Jorge Martín, entregando 1.12" por giro. Acosta terminó en el podio (3º), a 5.362, una distancia de 22.9", casi un segundo (0.91) por vuelta entre compañeros. La conclusión es que el español necesita un segundo de velocidad.

Ni piezas nuevas, ni contrato

KTM está dando a Acosta ya trato de piloto oficial de fábrica, igual que Brad Binder y por delante ya de Jack Miller. Eso, sobre el papel, beneficia a Augusto, que en Portimao ya pudo montar las nuevas piezas aerodinámicas, tanto del colín como del tren delantero, que probaron el resto.

Pero el mallorquín es consciente de que ni toda la ayuda ni ninguna pieza van a servir de nada si no es capaz de recudir la distancia respecto a sus compañeros de marca.

"Es un momento difícil", admitía en Portimao cuando le preguntó Motorsport.com. "Es mi segundo año y me cuesta admitirlo, pero es como empezar de cero. Nos falta medio segundo para estar en el top 10 y vamos a empezar por ahí, trabajar para acercarnos a los puntos y construir a partir de ahí".

Lo que no pierde Augusto es el ánimo. "Lo vamos a sacar adelante, por lo menos ahora todo el equipo está en armonía. Sabemos que estamos mal, pero buscamos soluciones a ver si damos con la tecla", una de esas soluciones fue el nuevo colín trasero y la tapa de la rueda delantera, mejoras aerodinámicas que los otros tres pilotos de la marca estrenaron el viernes en Portimao, y que a Augusto le llegó el sábado (foto), sin que notara grandes mejoras. "Ojalá solo fuera un tema aerodinámico, es un poco más gordo", admitió.

Conociendo a KTM y la facilidad que ha tenido siempre en MotoGP para desechar pilotos, Augusto es consciente de que si no cierra la brecha respecto a los otros pilotos de la marca, las ayudas en forma de piezas nuevas pueden terminar.

"Por supuesto, aquí no hay que engañarse. Si no tienes velocidad y no corres no llegaran ayudas y el año que viene no habrá contrato. Está claro que es un año decisivo y hay que darse prisa en estar ahí. Yo soy el primero que no quiere estar tan atrás", zanjó el balear.