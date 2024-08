Augusto Fernández: "Quartararo pensó en mí para Yamaha; es mi mejor oportunidad"

Augusto Fernández está trabajando en cerrar su futuro, que seguirá estando en el paddock del Mundial de MotoGP. El piloto español se ha quedado sin sitio en KTM y en Tech3 tras un 2024 muy difícil para él, y aunque pensaba en el Mundial de Superbikes como un posible destino, está decidido a quedarse en la categoría reina, aunque no sea como piloto a tiempo completo.

Tal y como informó Motorsport.com hace unos días, el campeón del mundo de Moto2 en 2022 está negociando su incorporación a Yamaha como piloto probador. La casa de Iwata está decidida a montar un equipo de pruebas fuerte para continuar con su recuperación, un movimiento que acompañará a la llegada de Pramac al entorno de la casa de Iwata. En la práctica, los de Paolo Campinoti funcionarán como un segundo equipo de fábrica.

No es un secreto que Fabio Quartararo, puntal del proyecto de Yamaha en MotoGP, está jugando un papel de relevancia a la hora de conformar el futuro de la fábrica nipona, proponiendo a varios nombres tanto para la alineación de Pramac como para el 'test team' que les acompañe en el desarrollo de la M1. Y este jueves, en su llegada a Austria, el 'Diablo' se refirió a la opción de Augusto Fernández.

"Hace ya unos meses que estoy presionando para tener un piloto de pruebas que se haya subido a la MotoGP hace muy poco. Un piloto que esté realmente enfadado por tener que moverse. Augusto es un piloto por el que llevo presionando desde hace unos meses, y creo que es joven. Si es rápido, seguro que en 2025 hará algún wildcard con Yamaha. Y seguro que tendrá la capacidad de volver también al Mundial [como piloto a tiempo completo]. Creo que es muy importante encontrar a un piloto que quiera volver, y que nos aporte la información adecuada", dijo el de Niza.

El mallorquín tomó el relevo de Quartararo en sus declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, y confirmó que lleva hablando semanas con él sobre esta opción, la cual considera como la mejor para mantenerse en el paddock de MotoGP y tratar de volver como piloto titular en algún momento: "Ahora que Fabio está hablando de eso, yo también lo haré. Fabio vino a mí hace algunas carreras para decirme que Yamaha está formando un nuevo equipo de pruebas, que necesitan un buen piloto, y que pensó en mí. Lo primero que me vino a la cabeza fue [que es] un retiro, pero pensándolo luego, creo que es la mejor oportunidad para mantenerme en este paddock, más que irme a WSBK".

"Podría estar en una moto de fábrica, haciendo muchos tests, y también lucharé para hacer muchos wildcards. Y si consigo rendir, mi plan es poder volver a la parrilla. Cuando sea, pero volver aquí. No está cerrado, todavía estamos hablando y es una cuestión de detalles, pero sí, veo esta oportunidad como la mejor para volver. Es una cuestión de detalles", siguió, detallando sus planes por más que el movimiento aún no esté cerrado.

Sin embargo, Fernández no quiso hacer de menos a WorldSBK: "Siempre veo el Mundial de Superbikes, porque empecé mi carrera en ese paddock, y siempre pensé que mi carrera continuaría allí. Pero no estoy listo para cerrar el capítulo de MotoGP todavía, y quiero apurar todas las oportunidades. Y veo esta como una oportunidad para estar en el paddock, para continuar aquí. Y si [todo va bien, para] volver a correr [a tiempo completo]".

De hecho, el español ya piensa en tratar de estar al nivel del campeón de 2021 cuando se suba a su nueva máquina, ya sea para pruebas, como sustituto de un piloto titular, o como wildcard: "Esperemos que no pase nada, pero estaré allí, listo para correr [como wildcard o sustituto]. Como le dije a Fabio, empujaré en los tests como en un gran premio, y con él como referencia. Le pediré tiempos por vuelta, e intentaré hacer sus mismos registros para demostrar que puedo volver".

"Además, siempre he pensado que Yamaha puede adaptarse un poco mejor a mi estilo de pilotaje que KTM, desde el principio. Aunque el año pasado me fue un poco mejor, siempre he estado cambiando mi estilo, desde que probé la moto, para ir rápido con KTM. Así que, quién sabe, a lo mejor Yamaha se adapta mejor a mi estilo. Pero sí, es un buen proyecto".

Aunque la mayoría de los contratos actuales de MotoGP se estén firmando por dos años, Fernández no tiene miedo de que esto pueda retrasar sus planes más de lo debido: "Tendré 28 años en 2027, con todo por hacer. Mira la edad de Aleix Espargaró, y de otros pilotos. Realmente creo que no he terminado [en MotoGP]. Así que voy a tomar esto, tal vez dos años, de una manera diferente, trabajando mucho para estar de vuelta a un nivel competitivo y merecer una moto en Yamaha".

"No me voy a retirar. Pero digamos que este tipo de rol como piloto de pruebas será diferente, y ayudaré a Yamaha tanto como pueda. Quiero que Yamaha venga a las carreras, y pruebe todo lo que yo tenga que probar. Seré un piloto de pruebas, y daré mi 150 o 200 por ciento para que Yamaha mejore. Quizá en 2027 volvamos a ganar. Pero como he dicho, no está cerrado. Estaré contento si se cierra, porque creo que es la mejor oportunidad que tengo. Vamos a intentar rematarlo en las próximas semanas", finalizó.