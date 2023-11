Augusto Fernández: "Ser la primera KTM es mi objetivo para 2024"

Aunque el español era el único debutante esta temporada y, por tanto, tenía el título de rookie del año asegurado, hiciera lo que hiciera, lo cierto es que Augusto Fernández ha completado un curso de novato impresionante, sobre todo teniendo en cuenta la moto con la que ha competido, una GasGas, y que durante muchas carreras estuvo solo por la grave lesión de Pol Espargaró, su compañero este año, que para 2024 cambiará por el debutante Pedro Acosta, que como él llega a la clase reina tras ser campeón de Moto2.

Augusto, ha terminado el campeonato 17º en la general, con 71 puntos, y ha logrado sumar en 14 de los 20 grandes premios disputados, los once primeros de forma consecutiva, unos número que, seguramente, le hacen un rookie del año con total merecimiento.

Pese a todo, el final de temporada en Valencia no fue, ni mucho menos, como esperaba.

"Ha sido una pena por la caída y hemos terminado mal. Después de terminar décimo el sábado en la sprint, me veía con fuerza para hacer otro top 10 en carrera el domingo y demostrar la velocidad que hemos venido mostrando en las últimas carreras. No pudo ser, pero hay que coger lo positivo", dijo.

"Ahora hay muchas cosas que poner juntas el año próximo, no hay excusas ya, dejamos de ser rookies y hay que empezar a demostrarlo. En cuanto a velocidad, trabajo y entender cómo ir rápido con una MotoGP creo que lo hemos conseguido. Ahora hay que trabajar para estar más adelante".

Superado el primer año en la clase reina, ahora llega el momento de situar el nivel de exigencia para la próxima temporada.

"Sinceramente, con la velocidad que hemos tenido en las últimas carreras, quiero luchar por ser la primera KTM la próxima temporada, quiero luchar con Brad Binder, con Jack Miller y con Pedro Acosta. Creo que tenemos la velocidad, creo que empezaremos también con un paquete oficial, me han confirmado, así que estoy muy contento con eso. Poder luchar de tu a tu con los pilotos oficiales estará bien. Sin excusas, ya no somos novatos. No sabemos si Ducati dará un paso enorme el año próximo, o será Honda, o quien sea, así que no sé en qué posición, pero ser la primera KTM es mi objetivo el año que viene", se mostró súper ambicioso el mallorquín.

Este año Augusto ha podido trabajar con mucha tranquilidad en el box de Tech3, pero el año próximo, con al llegada de Pedro, el ruido mediático será enorme.

"Ya lo viví el año pasado en Moto2, con ganas de que llegue y que coja el nivel, porque cuando él iba rápido me ayudaba a crecer y a ser más rápido, al final nos queremos ganar el uno al otro. Así que esperándolo, seguro que se adaptará rápido".