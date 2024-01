Augusto Fernández: "Acosta será competitivo desde el principio"

Augusto Fernández va a por el siguiente nivel en MotoGP 2024. Tras ser campeón de Moto2, el piloto español afrontaba la pasada campaña como el único 'rookie' de la categoría reina, y cumplió el reto con creces. Cerró una fantástica temporada, especialmente con grandes actuaciones los domingos -como la cuarta posición que logró en Le Mans-, para cerrar el año 17º del Mundial de Pilotos, con 71 puntos, y sobre todo con el puesto asegurado para este año.

Muchos pensaban que, con KTM teniendo cinco pilotos en nómina para cuatro asientos, sería el mallorquín el damnificado, pero su gran nivel convenció a la casa de Mattighofen de mantenerle por un segundo año. Así, contará con una RC16 en GasGas que fue presentada este lunes, y que cambiará poco más allá de la llegada de Red Bull, que se hará notar en el diseño y en el nombre del equipo, como patrocinador principal.

Sin embargo, a Augusto Fernández no le vale con mantener el puesto. Quiere seguir creciendo hasta ser "la primera KTM", ya sea del equipo oficial o de su equipo, y eso incluye poder batir a su nuevo compañero de equipo, un Pedro Acosta que centra todas las miradas.

Así lo explicó en un encuentro con la prensa en el que estuvo presente Motorsport.com: "Llego bien físicamente, preparado, con ganas de estos tres días de test en Malasia. Y con objetivos, no sé de posición porque eso dependerá de cómo esté la moto, pero sí que quiero ser la primera KTM en pista, sea de GasGas o del equipo oficial. Quiero luchar por estar delante en cada carrera, ya veremos en posición cómo será, pero quiero mi primer podio y mi primera victoria".

El #37, por tanto, piensa en sí mismo, a pesar de que compartirá garaje con el 'Tiburón de Mazarrón'. Fernández cree que Acosta se está adaptando rápido a la MotoGP y que no tardará en estar delante y ser competitivo, algo que puede beneficiar al propio Augusto y al equipo, según su visión.

"Pedro se está adaptando muy bien a la moto, lo está entendiendo todo. Yo sabía que iba a ser así. Ahora tiene tres días más de test [en el shakedown], con la suerte de que va a tener a los pilotos de Yamaha y Honda en pista, podrá ver su nivel en pista. Llegará preparado, es cuestión de tiempo que esté delante. A mí me ayuda a subir el nivel y poder aprender de él como hice en Moto2, yo llevaba cuatro años aunque fuera su primer año conmigo", explicó.

"Pedro y yo nos conocemos, sabemos nuestra forma de trabajar y nuestro pilotaje. Pero el compañero de equipo es el primero al que hay que ganar. Eso hace que subamos el nivel, los dos. Veremos qué tal, pero será competitivo desde el principio".

A Augusto Fernández también le preguntaron por Marc Márquez. El español espera al #93: "Las Ducati son ocho motos muy competitivas. Con cualquier piloto van rápido, así que no creo que Márquez sea uno menos. Otro más, pero como los otros veintitantos pilotos que hay para luchar en cada carrera".

Por otra parte, el joven piloto destacó que ha estado trabajando en su explosividad, dado que necesita mejorar en clasificación y en las sprints: "Tengo que trabajar en las primeras vueltas de carrera y en clasificación, luego en los 10 giros de la sprint no me da tiempo a sacar el ritmo e ir hacia adelante como en la carrera larga. Es lo que he estado trabajando durante el invierno, espero que desde la primera carrera pueda demostrar que estoy ahí en clasificación y en carrera corta".

Finalmente, Fernández, que confirmó que de primeras tendrá la misma moto que Brad Binder y Jack Miller en el equipo oficial, a falta de ver evoluciones posteriores, explicó que a KTM no le falta mucho para ser un rival claro de Ducati en la parte delantera de MotoGP.

"En los tres días de Sepang probaré la moto con chasis de carbono, que tenían los pilotos oficiales. Sé que va bien. Aun así no falta mucho, es una cuestión de detalles, dos o tres décimas para ser realmente competitivos y poder ganar. Veremos dónde puedo estar con esa moto", finalizó.