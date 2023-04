Augusto Fernández y su paso adelante en Termas para "domar" la GasGas

Cargar el reproductor de audio

El inicio de temporada 2023 de MotoGP de Augusto Fernández está resultando, cuanto menos, interesante. El piloto del GasGas Tech3 ya empezó con buen pie en la primera cita del año, el Gran Premio de Portugal, terminando 13º en la carrera principal del domingo, lo que le supuso sus primeros puntos en la categoría reina. Pero en Termas de Río Hondo la cosecha resultó aún mejor.

El madrileño terminó el Gran Premio de Argentina del fin de semana pasado con mejores sensaciones y un botín de puntos más cuantioso. Y es que, aunque no pudo terminar la carrera al sprint del sábado, el domingo finalizó en la undécima posición, por delante de las tres Aprilia, de Takaaki Nakagami y de Pecco Bagnaia y Brad Binder, que sufrieron dos caídas.

Pero Augusto Fernández no solo notó el paso adelante en Termas por los pilotos que pudo superar, sino también mirando hacia delante. El #37 acabó a menos de un segundo de Fabio Di Giannantonio y a 5 segundos del segundo grupo de la carrera, formado por Jorge Martín, Jack Miller o Fabio Quartararo, entre otros. Así, tras el domingo no pudo ocultar su alegría en una conversación con los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com.

Así la expresó Fernández: "Poco a poco hemos ido remontando. Me lo he querido tomar con calma porque no quería cometer ningún error. Necesitaba estas vueltas y hacer toda la carrera para coger experiencia. Hemos ido avanzando y al final nos hemos quedado cerquita de ese Top 10, pero me han faltado unas cuantas vueltas. Pero nada, estoy contento con la progresión. Vamos poco a poco, pero siempre un poco más cerca de la cabeza", dijo, haciendo hincapié en esa menor distancia con la parte delantera.

Además, Fernández hizo referencia a la necesidad de tener más tiempo para terminar de domar la GasGas: "Necesitamos un poco más de tiempo para ponerlo todo a punto. En la clasificación sufrimos más, era la primera vez que entrábamos en este circuito. Sí que hay que domar la moto, hay que agarrarla. En el Warm UP [en el que fue octavo] sabía que podíamos ir un poco mejor y en carrera, yendo suavecitos, conseguimos hacer metros", dijo para finalizar.