Augusto Fernández subió a MotoGP en este 2023 como vigente campeón de Moto2, pasando a formar parte de la escudería Tech3, respaldada por KTM, junto a Pol Espargaró. El español tuvo una primera temporada en la clase mayor bastante difícil, pero mostró destellos de su velocidad, logrando un cuarto puesto en el Gran Premio de Francia y terminando 17º en la clasificación general.

Desde el principio, sin embargo, el mallorquín se enfrentó a una dura batalla, ya que tuvo que aprender a pilotar la KTM sin la ayuda de su experimentado compañero de equipo, que sufrió graves lesiones en una caída en Portugal a principios de año.

El futuro de Augusto Fernández en MotoGP también fue objeto de mucha especulación, ya que la casa de Mattighofen buscaba un asiento para Pedro Acosta, aunque finalmente ambos compartirán equipo en 2024 tras el "paso al lado" dado por Espargaró.

Reflexionando sobre su temporada, Fernández reconoció que fue complicada desde el punto de vista mental: "Ha sido dura mentalmente, y aprender a ser rápido en una moto de MotoGP no ha sido una tarea fácil".

"Pero he terminado la temporada con la confianza de que tengo el nivel para estar ahí, de que tengo la velocidad. He aprendido a ser rápido con estas cosas y tengo confianza para que el año que viene sea fuerte. También tengo ganas de la moto de 2024, creo que podemos dar un paso ahí como marca".

El jefe del equipo Tech3, Hervé Poncharal, cree que la ausencia de Espargaró realmente obstaculizó el crecimiento de Augusto, y dice que "sintió pena" por él al tener que enfrentarse a constantes dudas y preguntas sobre su futuro.

"Hemos estado luchando y se suponía que Augusto debía estar bajo el ala del capitán [Espargaró], sin demasiada presión sobre sí mismo", explicó el dirigente francés. "Y de repente, antes incluso de que empezara este campeonato, Augusto era nuestro líder. Era el capitán aunque no estuviera preparado para serlo, así que creo que lo hicimos bastante bien".

"Sin duda, el problema es que Fernández es un joven inteligente. No es alguien que vaya por el paddock con ropa supermoderna o loca, o con una novia fantástica o creando cotilleos y polémica en el paddock. Es como cuando estás en el colegio, tienes un buen alumno, trabaja bien, tiene buenas notas, pero no habla tanto, no crea problemas. Y a veces ni siquiera te das cuenta de que está aquí".

"Y creo que, sobre todo desde el punto de vista de los medios de comunicación, y no les culpo, se habla de la polémica que está pasando, de las noticias picantes, lo que a tus lectores les gustaría saber y entender. Así que, a veces era un poco, no quiero decir frustrante, más por su parte que por parte del equipo, pero quizás también para el equipo", siguió.

"Ok, terminó cuarto en Le Mans y sólo dos pilotos se estrellaron delante de él, creo. Así que, aunque ellos estuvieran allí, él habría sido sexto. Mantuvo a Aleix Espargaró detrás de él y terminó a menos de un segundo de Johann Zarco, que era tercero, pero nadie habló realmente de ello. Si hubiera sido un piloto con un perfil diferente, quizás se habría hablado más de ello", lamentó.

"Desde el principio de la temporada, casi, lo único que le preguntaban los medios era '¿vas a mantener tu puesto, ya que va a llegar Pedro y te van a echar?' Y me daba un poco de pena, la verdad, escuchar esas preguntas y verle la cara. Y aunque dijo que tenía contrato para 2024, nadie le creyó", finalizó Poncharal en la entrevista que le pudo hacer Motorsport.com recientemente.