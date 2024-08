Augusto Fernández negocia con Yamaha incorporarse a su equipo de test

El equipo Yamaha está poniendo todos los medios a su alcance para acelerar el desarrollo de su MotoGP y recortar la evidente brecha que le sigue separando de los fabricantes europeos, sobre todo Ducati, que cada vez está más lejos del resto de competidores. Primero fue el reclutamiento de ingenieros y técnicos procedentes de Bolonia, luego siguió la renovación de Fabio Quartararo y, a continuación, la sorprendente asociación con Pramac para recuperar las cuatro motos en la parrilla que perdieron hace dos años.

Ahora llega el turno de reforzar el equipo de test, que este año está sufriendo debido a una lesión de su probador, el británico Cal Crutchlow, que se operó la mano y debido a una extraña infección no acaba de recuperarse.

"Queremos reforzar el equipo de test y fichar a un piloto, pero no pensamos en un veterano o un corredor retirado, queremos un joven que tenga ganas de dar muchas vueltas y podamos aprovechar al máximo los entrenamientos que nos permiten las concesiones", explicó a Motorsport.com Maio Meregalli, el director deportivo de Yamaha el miércoles en Silverstone, añadiendo que "eso no significa que no vayamos a contar con Crutchlow, que seguirá formando parte del equipo y volverá a la acción cuando se recupere".

La primera opción en la que pensó Yamaha fue el joven australiano Remy Gardner, que compite en SBK con un equipo del fabricante de Iwata, y que afronta este fin de semana su segundo wildcard en MotoGP con la marca, el primero en Alemania sustituyendo a Alex Rins, que estaba lesionado, y aquí en Gran Bretaña en lugar de Crutchlow.

Remy Gardner, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sin embargo Remy no podrá estar en los próximos wildcard previstos, ya que coinciden con carreras de superbikes. El australiano no está mucho por la labor de convertirse en test rider a tiempo completo, pero en Yamaha aún no descartan una última negociación para convencerle.

Augusto Fernández, una alternativa sólida

A la espera de esa última conversación con Remy, Yamaha confirmó este domingo que han hablado con el español Augusto Fernández, el campeón del mundo de Moto2 en 2022 y que cumple su segunda temporada en GasGas Tech3.

Sin embargo, el mallorquín no tiene plaza en la parrilla de MotoGP de 2025 y sus opciones en SBK, que sería una alternativa para él, no acaban de aparecer. Yamaha le ofrece el papel de probador junto a Crutchlow y un número de wildcard que, en función de la recuperación de Cal, podría llegar a cinco o seis carreras la próxima temporada en MotoGP.

"Estamos hablando con ellos, si no aparece nada en este paddock o en SBK, que está difícil, es una buena salida para mi, siempre pensando en una oportunidad para crecer como piloto volver a un equipo a tiempo completo en el futuro", confirmó Augusto a Motorsport.com.