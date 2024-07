Augusto Fernández: "Mi futuro está en el paddock de SBK, no voy a bajar a Moto2"

El giro en la política de fichaje de KTM, con la promoción de Pedro Acosta al equipo oficial junto a Brad Binder, y la llegada de dos corredores consolidados, como Enea Bastianini y Maverick Viñales, a la estructura Tech3 la próxima temporada, dejan sin trabajo, momentáneamente, para 2025 al australiano Jack Miller y al español Augusto Fernández, campeón del mundo de Moto2 en 2022 y que cumple su segundo año con el GasGas Tech3, donde no ha logrado acabar de explotar para demostrar las cualidades que le llevaron a ganar el título de la clase intermedia.

El piloto mallorquín está ahora en busca de un equipo para la próxima temporada, pero es totalmente consciente de la dificultad que tendrá para mantenerse en el paddock de MotoGP y apunta a un cambio al campeonato de las motos derivadas de serie, SBK, al descartar absolutamente volver a Moto2 a sus 26 años.

Para un piloto no es fácil mantener la concentración y el foco en la moto cuando no sabe que le depara el futuro.

"Es muy complicado encontrar una MotoGP para la próxima temporada", reconoce Augusto.

"La forma de gestionarlo es pensando en que lo que tenga que venir, vendrá, me centro en tratar de volver a ser yo mismo, en volver a ser rápido. Gracias a dios este fin de semana he visto un poco de luz, he sido un poco más rápido y me he divertido un poco con la moto", explicó admitiendo que la temporada está siendo un calvario para él por la falta de prestaciones.

"La idea es mostrarme un poco más en las carreras y conseguir, en otro paddock o dónde sea unas buenas condiciones, en un buen sitio. Pero más que pensar en eso, lo que más me interesa es recuperar las sensaciones, volver a ser rápido y lo que tenga que venir, vendrá".

Augusto es consciente de que la situación no es favorable ahora mismo.

"Tenemos pocas armas, no voy a ir diciendo que soy campeón del mundo de Moto2, lo soy, pero soy consciente de que el año no ha ido bien. Yo se por qué no ha ido bien, y es lo que hemos intentado transmitir a nuestra gente, no han querido confiar más, no pasa nada. Pero cara al público, no hay armas", en referencia a que KTM ya ha dejado de escucharle.

"La idea es seguir con una moto grande, si no consigo nada en este paddock me iré a Superbikes, no bajaré a Moto2, eso seguro", un paso el de SBK que tampoco será fácil.

"Hay que conseguir también una buena moto allí, porque en ese campeonato cada equipo es un mundo, pero hay que tratar que sea lo más cercano a una fábrica, que en algún momento te mantenga en poco vivo para volver aquí o hacer una buena carrera allí manteniendo un buen nivel", zanjó el mallorquín.