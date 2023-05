"Augusto Fernández demostró en Francia de lo que es capaz"

Augusto Fernández fue noticia con su cuarto puesto en el pasado Gran Premio de Francia. El vigente campeón del mundo de Moto2 es el único debutante de la temporada 2023 de MotoGP, y su actuación en Le Mans fue la culminación de su proceso de mejoría previo, ya que Fernández sumó puntos en todas las carreras largas disputadas previamente.

Aunque es seguro que será el mejor debutante del año, no se puede comparar con otros recién llegados a la categoría reina. Además, su compañero de equipo en el GasGas, Pol Espargaró, se lesionó en el inicio de la temporada y ha estado de baja desde entonces.

"La ausencia de Pol, obviamente, me afectó", señala Fernández. "Tuvimos que seguir nuestro propio camino porque no teníamos otra opción. Durante todos los entrenamientos invernales dije que Pol sería mi referencia".

"Siempre que me bajaba de la moto miraba sus datos, normalmente antes que los míos. Todo era nuevo para mí y Pol fue de gran ayuda. Pero teníamos que hacerlo por nuestra cuenta. Tenemos las referencias de Brad Binder y Jack Miller, pero están en un equipo y en un box diferente. Pero estamos trabajando con eso".

Este enfoque impresiona a su jefe de equipo en GasGas, Herve Poncharal. "Hay que tener ambiciones y fijarse metas altas. Pero puedes conseguirlo si eres humilde", afirma el francés en declaraciones a la web oficial de MotoGP.

"Augusto tiene ese deseo y esas ganas, pero lo hace con humildad. Es muy educado y respeta a todo el mundo. Tiene la actitud correcta dentro y fuera de la pista. Ha entendido que no estás en ningún sitio si no trabajas bien con su equipo. El hecho de que esto ocurra en un buen ambiente me hace sentir muy orgulloso y feliz. Quiero agradecérselo a Augusto".

Poncharal, decepcionado por las preguntas sobre Pedro Acosta

La gran incógnita sobre Fernández se refiere a su futuro. El español tiene contrato sólo para esta temporada y tendrá que competir por su puesto en 2024 a base de rendimiento y resultados. Y desde el invierno tiene a Pedro Acosta respirándole en la nuca, que también quiere ir a la categoría reina.

Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing

Sin embargo, a Poncharal no le gustan estos rumores: "Lo más triste de todo esto son esas preguntas que a veces le hacen los medios, como '¿no tienes miedo de tener que cederle el puesto a Pedro (Acosta) la próxima temporada?' o cuando oigo 'da igual, está aquí esperando a que llegue Pedro'. Me fastidia, porque desde principios de año está cuajando grandes actuaciones que pasan desapercibidas casi siempre". "Algunos dirán: 'sí, acabó 10º porque hubo caídas'... ¡Es verdad, pero no sólo eso! Mira, en Francia llegó a la Q2, salió con el séptimo mejor tiempo absoluto de la carrera y terminó muy cerca del Top 3. Está claro que sus prestaciones estaban ahí".

Además, el galo añadió: "Por supuesto, el piloto necesita a su equipo y viceversa. Después, se diga lo que se diga, una vez que se apagan las luces, están un poco solos. Y en Le Mans claramente demostró de lo que es capaz. ¡Chapeau! Francamente, me alegra ver que funciona tan bien. Augusto es un chico muy simpático, discreto, trabajador...".

"Nos impresionó el sábado de Francia al conseguir pasar a la Q1. Hacía mucho tiempo que no lo conseguíamos. Venció a Fabio Quartararo delante de su público. Cuando vimos su tiempo, no nos lo podíamos creer. Fue un momento de gran alegría. Creo que esa actuación fue también una inyección de moral para él. La gente empezó a verle como un piloto y no sólo como una solución temporal", continuó.

"[El domingo] se quedó a un segundo y medio de Johann Zarco y pudo mantener detrás a Aleix Espargaró", elogia Poncharal. "Sí, no es un podio ni una victoria, pero para nosotros sí lo es. No olvidemos que era sólo su quinta carrera de MotoGP. No muchos debutantes han igualado esa actuación en las mismas condiciones", finalizó.