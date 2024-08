Augusto Fernández: "Moto voy a tener el próximo año, no me voy a quedar en casa"

Todas las previsiones indican que la parrilla MotoGP 2025 está completa y que los puestos de fábrica del WorldSBK, también, por lo que encontrar una moto para la próxima temporada no va a ser una labor fácil para los pilotos que pierdan su puesta esta temporada, uno de los más amenazados es el balear Augusto Fernández, que no seguirá en KTM, con quien fue campeón del mundo de Moto2 hace solo dos años.

Fernández vuelve a la competición con GasGas Tech3 este fin de semana en Silverstone, donde se celebra el GP de Gran Bretaña.

"He podido descansar en casa manteniendo la rutina normal de entrenamiento, pero sobre todo intentado descansar la mente y cogiendo fuerzas para la segunda parte de la temporada, sobre todo en este inicio que es muy importante para mi, sobre todo en clave de futuro", explicó.

Un futuro que, ahora mismo se ve absolutamente incierto para el de KTM.

"Estoy intentado apurar todas las opciones de quedarme aquí, en MotoGP. Están las cosas difíciles, pero están empezando a llegar cosas de SBK, que también estoy abierto, pero como digo quiero quemar toda posibilidad de quedarme en MotoGP, que es mi prioridad y tengo mucho aún que dar. Es importante comenzar bien estas primeras carreras de la segunda parte de la temporada".

En Alemania Augusto explicó que había cambiado mucho la comunicación con KTM y eso, al hilo de la visita de Pedro Acosta a la fábrica, lleva a pensar que la culpa de los resultados no es tanto del piloto como de un retroceso de la moto.

"Pedro lo ha vivido como primer piloto de la fábrica, ya que los resultados que ha tenido lo han puesto directamente en ese lugar, como se merece, y sabe más él lo que ha podido recibir y qué no. Nosotros, con la temporada que hemos hecho, y soy en primero en decir que no ha sido buena, hemos sido siempre los últimos en recibir el material, como es normal, no me quejo. Pero sí que se que Pedro ha ido a la fábrica a apretarlos un poquito, es una fábrica potente y tiene muchas ganas de ganar, no es por falta de trabajo o motivación, volverán a traer algo que nos pondrá más adelante".

Pero de toda esta historia se desprende que la culpa no es tanto del piloto.

"Está claro y es un poco lo que yo, defendiendo mis malos resultados, intenté explicar antes de esperar nuestros caminos, lo aceptaron en su momento pero finalmente tomaron la decisión que quisieron tomar sin esperar más. Pero ahora ya solo pienso en sacar el máximo del paquete que tenga en cada momento a ver si conseguimos algo".

Otra opción es la de probador, una figura que cada vez está tomando más importancia en MotoGP.

"Me lo plantearía depende de las condiciones. Hay probadores y probadores, si cogiera eso habría que ver las condiciones, sobre todo horas de pista y carreras (wild card), yo al final quiero volver a la parrilla de MotoGP y si fuera piloto de test sería para apretar mucho y volver a competir aquí, porque creo que tengo nivel para estar en este campeonato".

"Está todo encima de la mesa y hay varias cosas, menos mal, así que moto voy a tener, no me voy a quedar en casa, en un campeonato y otro, de una manera u otra. Ahora tengo que estar concentrado al máximo para sacar el máximo y a ver si conseguimos algo bueno", zanjó el de Mallorca.