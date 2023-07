El Mundial de MotoGP ya está inmerso en su parón veraniego tras el pasado Gran Premio de Países Bajos, y dos temas son los que se están llevando los focos en estos días: las concesiones que Honda y Yamaha podrían recibir por parte del campeonato para recuperar la competitividad que han perdido en los últimos años, y la 'silly season', ese tramo del año en el que se empieza a elucubrar con cuál será la parrilla de la siguiente temporada y con qué cambios de pilotos podría haber.

En ese sentido, el principal protagonista ahora mismo es KTM y su equipo satélite, el GasGas. Y es que, con tres de sus asientos cerrados para la temporada 2024, a saber, los de Brad Binder, Jack Miller y Pol Espargaró, ya que aún tienen un año más de contrato, la duda está en el segundo asiento del Tech3, que ahora mismo ocupa Augusto Fernández. Y es que, a pesar de su buen desempeño en su año de 'rookie', las pretensiones de Pedro Acosta de subir a la categoría reina pueden bajarle de la moto.

Como ya informó Motorsport.com, el piloto murciano ha decidido que quiere estar en MotoGP el año que viene vistiendo el naranja de la casa de Mattighofen, una opción que incluye su contrato. Esto obliga a KTM a buscarle un hueco al campeón de Moto3 en 2021 y, únicamente con cuatro motos disponibles, todos se preguntan si Fernández será finalmente el damnificado.

Precisamente sobre su futuro se ha pronunciado Augusto en declaraciones a la web oficial de MotoGP y, aunque ha reconocido que lidia con la presión de no saber cuál será, se ha reivindicado tras su buenos números en las primeras ocho citas de la presente campaña.

"Siento esta presión del contrato cada año, así que me centro en mí", comenta Augusto. "Rindo bien bajo esa presión. No es que me guste, porque preferiría tener un contrato firmado. Realmente creo en mí y en el camino que puedo seguir con una MotoGP. No sería suficiente estar en MotoGP, porque no estoy aquí para eso. Me centro en ganar carreras y títulos en el Mundial. Para mí, nada cambia en términos de rendimiento en la pista. No me centro sólo en el contrato, sino cada fin de semana en mejorar o incluso en intentar estar en el podio. Intento estar delante, ese es mi objetivo".

Además, Fernández habló claramente sobre la amenaza de Acosta: "Por supuesto que hay un peligro. Pedro es bueno y se merece un puesto en MotoGP, tengo que decirlo. Gana carreras y lucha por el título en Moto2, así que merece estar en MotoGP el año que viene... pero yo también", reivindicó el #37.

Por otra parte, en la entrevista también preguntaron al piloto de 25 años sobre cómo es su relación con sus compañeros de marca, no solo con Pol Espargaró, ausente por lesión desde el primer gran premio del año, sino también sobre Binder y Miller, puesto que GasGas no deja de ser una KTM.

"Durante toda la pretemporada me comparé con Pol", admitió Augusto. "En cuanto me subía a la moto, los primeros datos que miraba eran los suyos, ni siquiera los míos. No tenerle ha sido complicado", comentó sobre su ausencia.

"Me fijo mucho en los otros pilotos de KTM, en Jack Miller y Brad Binder. Intento copiarles en todo lo posible. Son muy diferentes, entre ellos y también en comparación a mí. Mi estilo de pilotaje es incomparable al de ambos, así que es difícil analizarlo todo, porque soy alto, tuve problemas con mi peso en Moto2 en 2022. Me siento más cómodo con la MotoGP que con la Moto2", siguió Augusto.

Por último, Fernández admitió lo que le está costando más en su año de debutante en la clase mayor del Mundial: "Lo primero que noté que tenía que mejorar fue la frenada. En MotoGP realmente tienes que confiar en tus frenos y utilizarlos para ganar tiempo. No era mi estilo en Moto2. Digamos que sigue siendo mi punto débil en MotoGP", finalizó.

