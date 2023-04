Aspar se implica en la creación de un chaleco airbag para motoristas

Cargar el reproductor de audio

Fruto de la búsqueda de una mejora en la seguridad de los motoristas apareció, en el Gran Premio de Valencia de MotoGP 2007, el primer sistema de airbag de protección para los pilotos experimental , la semilla de lo que en 2018 se implantó ya de forma obligatoria para los corredores de todas las categorías del campeonato del mundo.

Durante estos 15 años, algunas empresas han desarrollado este tipo de protección permitiendo que llegara al público en general, al motorista de la calle. Pese a ello, el precio de este tipo de chalecos airbag no está facilitando que la introducción entre el público sea tan fluida como sería deseable, pese a los esfuerzos de las administraciones implicadas pidiendo mejoras en la seguridad de los conductores.

En este escenario, una empresa valenciana, originaria de Bétera, arrancó un ambicioso proyecto para diseñar y fabricar su propio chaleco con airbag, logrando implicar al expiloto y campeón del mundo Jorge Martínez Aspar, unos de los propietarios de equipo del Mundial con mayor prestigio, una colaboración de la cual nació el 'Aspar Air' que se presentó recientemente.

"Para mí es un orgullo formar parte de un proyecto como este, un chaleco con airbag de diseño español que aporta su granito de arena en un mercado cada vez más concienciado de que hay que invertir en el sector de la seguridad", explicó Aspar en la presentación.

Presentación del chaleco 'Aspar Air'

"Aparte de materiales de protección como el casco, los monos, guantes o botas, el uso del airbag se ha ido extendiendo y se ha convertido en un producto crucial para salvaguardar la vida de los moteros. Para mí supone una gran satisfacción colaborar en este proyecto que, al margen de una motivación empresarial, tiene un contenido social muy importante. Desde que comencé a correr en moto, la evolución de la seguridad ha sido fulgurante y, lo más importante, es que todo aquello desarrollado dentro de la competición tenga ahora un reflejo en el equipamiento de los usuarios", añade el expiloto.

Además de Aspar, también se ha implicado en el proyecto el expiloto de raids Ricardo Ramilo, CEO del Grupo Rodamoto, que se encargará de una parte de la distribución.

"Cuando me plantearon la posibilidad de participar de un proyecto tan bonito y ambicioso como el Aspar Air, ni lo pensé. Trabajo en este sector y me siento muy identificado con los usuarios de moto. Por eso, para mí, este proyecto empresarial es algo muy personal y me hace sentirme orgulloso porque creo que es una gran contribución a la sociedad", explica Ramilo.

"El chaleco es un gran avance en la protección de partes del cuerpo desprotegidas hasta hace poco como la espalda o el pecho. Y con Aspar Air pretendemos elevar un poco más los estándares de calidad", añade.

El chaleco Aspar Air, certificado en las instalaciones del CRITT Sport Loisirs (Regional Centre for Innovation and Technology Transfer) de Châtellerault (Francia), ha sido homologado conforme a la norma Norma Europea 1621-4 sobre protecciones inflables para motociclistas y ha superado todos los test requeridos, consiguiendo una velocidad de activación e hinchado completo de 200 milisegundos y superando las pruebas de impacto, tallaje (100% protección torácica y 120% protección de espalda) y resistencia de la cinta a la rotura.

Su sistema de inflado es sencillo y de origen mecánico. El airbag se activa por un sistema de compensación de masas. En el momento en el que la moto cae, la cinta que une la misma con el chaleco del motociclista se tensa y tira del resorte que, a su vez, suelta la aguja percutora y pincha el cartucho de gas, llenando súbitamente la bolsa del airbag.

Pero, sin duda, la mejor noticia es que el nuevo chaleco Aspar Air, que a diferencia de la mayoría de competidores se produce íntegramente en la UE, parte de un precio por debajo de los 200 euros, un coste bastante asequible si lo comparamos con el de la mayoría de sus competidores.