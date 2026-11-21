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Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Portimao: Márquez, título a tiro

El Mundial de MotoGP aún no tiene campeón tras el varapalo de Marc Márquez. Así quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores tras la carrera sprint del GP de Portugal en Portimao.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 21 nov 2026, 16:28

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez aún no es campeón del mundo de MotoGP 2026. El piloto español necesitaba solamente sacarle dos puntos a Jorge Martín, y cuando lo tenía prácticamente hecho, acabó yéndose al suelo cuando quedaban menos de dos vueltas en la carrera al sprint de este sábado, del Gran Premio de Portugal. Por tanto, tendrá una nueva oportunidad este domingo, en la prueba larga, aunque sus opciones serán mucho mejores, por más que Marco Bezzecchi venciera hoy

Tras la Sprint de Portimao, y con Márquez campeón, comprueba cómo están los campeonatos de pilotos, equipos y constructores antes de la Sprint de Portugal.

Apunta:

Clasificación del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint de Portimao: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos 1

M. MárquezDucati

431 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 32 - 2

J. MartínAprilia

376 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 16 5/5 3

M. BezzecchiAprilia

369 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 25 12/1 4

P. AcostaKTM

315 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 14 6/4 5

A. OguraTrackhouse

298 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - 19 16 4/6 6

F. Di GiannantonioVR46

285 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 17 3/7 7

R. FernándezTrackhouse

267 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 22 9/2 8

A. MárquezGresini

204 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 - 7/3 9

P. BagnaiaDucati

173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - - 10

E. BastianiniTech3

147 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 13 - 11

F. AldeguerGresini

129 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 4 - 12

B. BinderKTM

118 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 4/6 10 - - 13

L. MariniHonda

117 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - - 14

F. QuartararoYamaha

81 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - 2/8 15

D. MoreiraLCR

78 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 2/8 2 - - 16

F. MorbidelliVR46

70 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 5 - 17

J. ZarcoLCR

63 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 12 - 18

J. MirHonda

33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - 19

J. MillerPramac

31 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 3/7 - - - 20

A. RinsYamaha

29 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - - 21

I. LecuonaDucati

19 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 1/9 1 7 1/9 22

T. RazgatliogluPramac

18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - 23

M. ViñalesTech3

17 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 3 - 24

A. FernándezPramac

6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 25

P. EspargaróTech3

5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - 26

T. NakagamiHonda

3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 27

S. ChantraHonda

3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 28

J. DixonHonda

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 29

C. CrutchlowLCR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

J. FolgerTech3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

L. SavadoriTrackhouse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32

M. PirroGresini

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

A. EspargaróHonda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Clasificación del Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras la sprint de Portugal: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 745 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 41 17 2 Ducati 605 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 32 1 3 Trackhouse 565 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - 19 38 13 4 KTM 433 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 9 42 14 6 5 VR46 355 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 22 3 6 Gresini 351 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 10 17 11 7 7 Tech3 169 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 16 - 8 Honda 158 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 2 - 9 LCR 141 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 2 2 12 - 10 Yamaha 110 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 - 2 11 Pramac 49 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 3 - - -

Clasificación del Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras la Sprint de Portimao: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Ducati 576 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 32 7 2 Aprilia 573 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 32 12 3 KTM 369 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 15 6 4 Honda 190 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 2 11 12 - 5 Yamaha 107 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 3 5 - 2

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la Sprint de Portimao?

Marc Márquez aún lidera la clasificación general tras al carrera al sprint del GP de Portugal. El español le saca 55 puntos a Jorge Martín y 62 a Marco Bezzecchi, cuando quedan precisamente 62 unidades en juego a falta de tres carreras, una Sprint y dos carreras largas. Así, podrá ser campeón del mundo este domingo, en la prueba larga.

Un título que ya se ha cerrado es el de equipos: la escuadra oficial de Aprilia se ha proclamado campeona del mundo por delante de Ducati, alcanzando ya una ventaja de 140 puntos.

En la general de Constructores, el Mundial de MotoGP está aún más igualado después de la penúltima sprint del curso: Ducati mantiene la delantera, pero únicamente con tres puntos de margen sobre Aprilia.

¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón en Portugal?

Márquez necesitaba 14 puntos durante el GP de Portugal para ganar el título. Pese a su caída en la Sprint del sábado, sus opciones son muy factibles: el español será campeón este domingo en la carrera larga si logra 7 unidades, esto es, si acaba en el Top 9, independientemente de lo que haga Jorge Martín.

Si 'Martinator' no vence, y es segundo, a Márquez le valdrá acabar 14º o mejor.

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