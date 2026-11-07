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Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones

Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras la carrera al sprint del GP de Qatar: Marc Márquez podrá ser campeón el domingo.

Pol Hermoso

Publicado: 7 nov 2026, 16:41

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Mundial de MotoGP 2026 se ha dado un vuelco en la última vuelta de la sprint de Qatar. Marc Márquez ha ganado, pero el adelantamiento de Fabio Di Giannantonio a Jorge Martín ha abierto la puerta a algo todavía más importante: que el líder salga de Losail con la corona. Si estabais buscando la calculadora, os ahorramos las cuentas: Márquez puede ser campeón mañana si gana la carrera y Martín no puntúa. Un desenlace exigente, sí, pero que sigue sobre la mesa gracias a ese cambio de posiciones de última hora.

La primera batalla del fin de semana deja, por tanto, mucho más que otra victoria del piloto de Ducati. Márquez suma 12 puntos y Martín se queda con siete, justo los cinco de diferencia que necesitaba arañarle este sábado para mantener vivas sus opciones de título en Qatar.

A continuación os dejamos cómo queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Qatar, con los puntos y las posiciones de las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores.

Clasificación del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint de Losail: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos 1 M. MárquezDucati 411 2 J. MartínAprilia 362 3 M. BezzecchiAprilia 332 4 P. AcostaKTM 299 5 A. OguraTrackhouse 280 6 F. Di GiannantonioVR46 274 7 R. FernándezTrackhouse 242 8 A. MárquezGresini 197 9 P. BagnaiaDucati 173 10 E. BastianiniTech3 137 11 F. AldeguerGresini 125 12 B. BinderKTM 118 13 L. MariniHonda 117 14 F. QuartararoYamaha 79 15 D. MoreiraLCR 79 16 F. MorbidelliVR46 65 17 J. ZarcoLCR 56 18 J. MirHonda 33 19 J. MillerPramac 31 20 A. RinsYamaha 29 21 T. RazgatliogluPramac 18 22 M. ViñalesTech3 14 23 I. LecuonaGresini 11 24 A. FernándezPramac 6 25 P. EspargaróTech3 5 26 T. NakagamiHonda 3 27 S. ChantraHonda 3 28 C. CrutchlowLCR 29 J. FolgerTech3 30 L. SavadoriTrackhouse 31 M. PirroGresini 32 A. EspargaróHonda

Clasificación del Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 687 2 Ducati 572 3 Trackhouse 514 4 KTM 413 5 Gresini 333 6 VR46 330 7 Honda 156 8 Tech3 153 9 LCR 129 10 Yamaha 108 11 Pramac 49

Así queda el Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras la sprint de Losail: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Ducati 537 2 Aprilia 529 3 KTM 348 4 Honda 178 5 Yamaha 105

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Qatar?

Marc Márquez lidera el Mundial de MotoGP 2026 con 411 puntos y una ventaja de 49 sobre Jorge Martín, que suma 362. El español ha hecho su parte ganando otra sprint y ha encontrado una ayuda decisiva en Di Giannantonio, que ha relegado a su rival a la tercera posición en el último giro. Peor le han ido las cosas a Marco Bezzecchi: su caída le deja con 332 puntos, a 79 del líder.

Con esos números, Márquez tendrá su oportunidad de cerrar el campeonato este domingo, aunque necesita una combinación muy concreta: ganar el GP de Qatar y que Martín se quede sin puntos. La sprint ha mantenido encendida la posibilidad; la carrera larga decidirá si hay celebración o toca volver a hacer cuentas en la siguiente cita.

¿Quiénes lideran los mundiales de Equipos y Constructores de MotoGP 2026 tras el sábado de Qatar?

En la clasificación del Mundial de Equipos de MotoGP 2026, Aprilia conserva una ventaja considerable. Con los siete puntos de Martín, la formación italiana alcanza los 694, frente a los 584 del equipo oficial Ducati. Son 110 puntos de margen: un colchón que le permite seguir dominando el campeonato pese al triunfo de Márquez y al cero de Bezzecchi.

En el Mundial de Constructores, sin embargo, Ducati sigue llevándose la mejor parte. La victoria de Márquez eleva a la fábrica de Borgo Panigale hasta los 549 puntos, por los 536 de Aprilia, que queda a 13 del liderato. Aquí el pulso sigue mucho más abierto, mientras KTM ocupa la tercera posición con 352 puntos, lejos de la pelea entre las dos marcas italianas.

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