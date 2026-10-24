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Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Phillip Island: ¡nuevo líder!

Mira cómo quedan los campeonatos de MotoGP 2026 de pilotos, equipos y constructores, con puntos y posiciones, tras la sprint del GP de Australia en Phillip Island.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 24 oct 2026, 4:48

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Mundial de MotoGP ha vuelto a cambiar de líder tras la carrera al sprint del Gran Premio de Australia de este sábado, la última disputada en Phillip Island. Después de una actuación para el recuerdo en la clasificación, en la que hizo la pole por segundo y medio después de caerse, Marc Márquez cumplió en la prueba corta del fin de semana al ganar tras una preciosa batalla con Jorge Martín.

El madrileño plantó cara al vigente campeón desde la salida, y tras una sucesión de los adelantamientos, acabó abandonando por una caída que puede haberle lesionado, en lo que fue un varapalo al Mundial. Así, mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras la carrera al sprint de Phillip Island.

La carrera:

Clasificación del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Australia: puntos y posiciones

Pos PILOTOS PUNTOS 1 M. MárquezDucati Team 365 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 2 J. MartínAprilia Racing Team 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - 3 M. BezzecchiAprilia Racing Team 315 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 4 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 263 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 5 A. OguraTrackhouse Racing Team 263 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 4/6 6 F. Di GiannantonioTeam VR46 252 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 7 R. FernándezTrackhouse Racing Team 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - 8 A. MarquezGresini Racing 181 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 9 F. BagnaiaDucati Team 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 10 F. AldeguerGresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - 11 E. BastianiniTech 3 122 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 L. MariniHonda HRC 108 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 13 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 107 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 3/7 14 D. MoreiraTeam LCR 75 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 1/9 15 F. QuartararoYamaha Factory Racing 74 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 16 F. MorbidelliTeam VR46 59 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 17 J. ZarcoTeam LCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - 18 J. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - 19 J. MillerPramac Racing 30 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 2/8 20 A. RinsYamaha Factory Racing 25 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 21 T. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - 22 M. ViñalesTech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 23 I. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - 24 A. FernandezPramac Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - 25 P. EspargaroTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - 26 T. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 27 S. ChantraHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 28 C. CrutchlowTeam LCR - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 J. FolgerTech 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 L. SavadoriTrackhouse Racing Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 M. PirroGresini Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 A. EspargaroHonda HRC - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Clasificación del Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras la sprint de Phillip Island: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 670 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 2 Ducati 531 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 3 Trackhouse 499 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 4 4 KTM 370 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 8 5 Gresini 315 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 9 6 VR46 311 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 7 Honda 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 8 Tech3 139 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 9 LCR 126 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 1 10 Yamaha 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 11 Pramac 48 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 2

Clasificación del Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras la sprint de Australia: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 509 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 2 Ducati 503 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 3 KTM 316 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 4 Honda 166 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 1 5 Yamaha 99 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 2

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Australia?

Marc Márquez ha recuperado el liderato del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera al sprint del Gran Premio de Australia en Phillip Island. El vigente campeón llegaba a la prueba corta a dos puntos de Jorge Martín, y con su victoria y el abandono del madrileño por una caída, ahora el catalán comanda la clasificación con 10 puntos de margen a falta de cuatro pruebas cortas y cinco carreras largas.

¿Quiénes lideran el Mundial de Equipos y Constructores de MotoGP 2026 tras la sprint de Phillip Island?

En la clasificación general de equipos, Aprilia sigue teniendo una gran ventaja sobre Ducati en MotoGP 2026, con 139 puntos de distancia entre las escuderías oficiales italianas, a favor de los de Noale.

En la clasificación de constructores la clasificación sigue apretada, con Aprilia dominando la tabla general con 509 puntos, aventajando por solo 6 a sus rivales de Borgo Panigale.

¿En qué posición está Marc Márquez en MotoGP 2026 tras la sprint de Australia?

Marc Márquez es el líder del Mundial de MotoGP tras la carrera al sprint del Gran Premio de Australia. Tras una clasificación para el recuerdo, el #93 ganó la prueba corta de Phillip Island después de una emocionante batalla con Jorge Martín, que acabó abandonando por una caída, liderando ahora la general por 10 puntos.

¿En qué posición está Jorge Martín en MotoGP 2026 tras la sprint de Australia?

Jorge Martín vuelve a ser segundo del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 después de la carrera al sprint de Australia. El español se cayó en la prueba corta de Phillip Island, puede haberse lesionado, y ahora está a 10 puntos de su rival, Marc Márquez.

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