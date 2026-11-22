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Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Portugal: Márquez, coronado

Marc Márquez ya tiene su décimo título mundial de motociclismo. Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores tras el GP de Portugal, a falta de Valencia.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 22 nov 2026, 14:50

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Mundial de MotoGP ya tiene campeón del mundo en esta temporada 2026. Después del varapalo sufrido en la sprint del sábado, Marc Márquez no ha fallado este domingo en Portimao, en su tercer 'match ball', para asegurar su décimo título mundial de motociclismo, el octavo en la categoría reina que le iguala a Giacomo Agostini y le hace superar a Valentino Rossi.

Mira cómo quedan las clasificaciones de los mundiales tras el Gran Premio de Portugal. ¡Los títulos de pilotos y equipos ya están decididos! El de constructores llegará a Valencia al rojo vivo.

Así queda el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras el GP de Portugal

Pos Piloto Puntos 1

M. MárquezDucati

439 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 32 8 - 2

J. MartínAprilia

396 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 16 25 - 3

M. BezzecchiAprilia

394 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 25 37 - 4

P. AcostaKTM

315 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 14 6 - 5

A. OguraTrackhouse

309 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - 19 16 15 - 6

F. Di GiannantonioVR46

298 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 17 16 - 7

R. FernándezTrackhouse

283 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 22 25 - 8

A. MárquezGresini

204 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 - 7 - 9

P. BagnaiaDucati

173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - - - 10

E. BastianiniTech3

152 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 13 5 - 11

F. AldeguerGresini

139 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 4 10 - 12

B. BinderKTM

127 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 4/6 10 - 9 - 13

L. MariniHonda

124 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - 7 - 14

F. QuartararoYamaha

85 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - 6 - 15

D. MoreiraLCR

78 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 2/8 2 - - - 16

F. MorbidelliVR46

71 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 5 1 - 17

J. ZarcoLCR

63 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 12 - - 18

J. MillerPramac

34 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 3/7 - - 3 - 19

J. MirHonda

33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 20

A. RinsYamaha

31 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - 2 - 21

I. LecuonaDucati

25 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 1/9 1 7 7 - 22

T. RazgatliogluPramac

18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 23

M. ViñalesTech3

17 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 3 - - 24

A. FernándezPramac

6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25

P. EspargaróTech3

5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 26

T. NakagamiHonda

3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 27

S. ChantraHonda

3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 28

J. DixonHonda

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 29

C. CrutchlowLCR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

J. FolgerTech3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

L. SavadoriTrackhouse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32

M. PirroGresini

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

A. EspargaróHonda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así queda el Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras Portimao

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 790 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 41 62 - 2 Ducati 619 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 32 15 - 3 Trackhouse 592 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - 19 38 40 - 4 KTM 442 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 9 42 14 15 - 5 VR46 369 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 22 17 - 6 Gresini 361 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 10 17 11 17 - 7 Tech3 174 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 16 5 - 8 Honda 165 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 2 7 - 9 LCR 141 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 2 2 12 - - 10 Yamaha 116 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 - 8 - 11 Pramac 52 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 3 - - 3 -

Así queda el Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras de Portugal

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 598 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 32 37 - 2 Ducati 589 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 32 20 - 3 KTM 378 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 15 15 - 4 Honda 197 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 2 11 12 7 - 5 Yamaha 111 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 3 5 - 6 -

Qué títulos de MotoGP están aún abiertos de cara a Valencia: Aprilia vs Ducati, pelea de constructores

El Mundial de MotoGP 2026 llegará resuelto en dos de tres campeonatos al Gran Premio de Valencia: el de pilotos, en favor de Marc Márquez, y el de equipos, en favor de la escuadra oficial de Aprilia, están ya adjudicados.

Sin embargo, la batalla entre los constructores aún no está resuelta. Ducati ha perdido el liderato en Portimao, y Aprilia llegará líder a Cheste por 9 puntos sobre sus rivales italianos.

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