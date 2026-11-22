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MotoGP GP de Portugal
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Portugal: Márquez, coronado
Marc Márquez ya tiene su décimo título mundial de motociclismo. Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores tras el GP de Portugal, a falta de Valencia.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 22 nov 2026, 14:50
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El Mundial de MotoGP ya tiene campeón del mundo en esta temporada 2026. Después del varapalo sufrido en la sprint del sábado, Marc Márquez no ha fallado este domingo en Portimao, en su tercer 'match ball', para asegurar su décimo título mundial de motociclismo, el octavo en la categoría reina que le iguala a Giacomo Agostini y le hace superar a Valentino Rossi.
Mira cómo quedan las clasificaciones de los mundiales tras el Gran Premio de Portugal. ¡Los títulos de pilotos y equipos ya están decididos! El de constructores llegará a Valencia al rojo vivo.
Así queda el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras el GP de Portugal
Pos Piloto Puntos 1
M. MárquezDucati
439 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 32 8 - 2
J. MartínAprilia
396 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 16 25 - 3
M. BezzecchiAprilia
394 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 25 37 - 4
P. AcostaKTM
315 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 14 6 - 5
A. OguraTrackhouse
309 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 - 19 16 15 - 6
F. Di GiannantonioVR46
298 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 17 16 - 7
R. FernándezTrackhouse
283 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 22 25 - 8
A. MárquezGresini
204 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 - 7 - 9
P. BagnaiaDucati
173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 - - - 10
E. BastianiniTech3
152 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 13 5 - 11
F. AldeguerGresini
139 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 4 10 - 12
B. BinderKTM
127 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 4/6 10 - 9 - 13
L. MariniHonda
124 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 - 7 - 14
F. QuartararoYamaha
85 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 - 6 - 15
D. MoreiraLCR
78 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 2/8 2 - - - 16
F. MorbidelliVR46
71 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 5 1 - 17
J. ZarcoLCR
63 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 12 - - 18
J. MillerPramac
34 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 3/7 - - 3 - 19
J. MirHonda
33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - - 20
A. RinsYamaha
31 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 - 2 - 21
I. LecuonaDucati
25 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 1/9 1 7 7 - 22
T. RazgatliogluPramac
18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 23
M. ViñalesTech3
17 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 3 - - 24
A. FernándezPramac
6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 25
P. EspargaróTech3
5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - - 26
T. NakagamiHonda
3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 27
S. ChantraHonda
3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 28
J. DixonHonda
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 29
C. CrutchlowLCR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
J. FolgerTech3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
L. SavadoriTrackhouse
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
M. PirroGresini
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
A. EspargaróHonda
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Así queda el Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras Portimao
Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 790 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 41 62 - 2 Ducati 619 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 32 15 - 3 Trackhouse 592 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 - 19 38 40 - 4 KTM 442 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 9 42 14 15 - 5 VR46 369 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 22 17 - 6 Gresini 361 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 10 17 11 17 - 7 Tech3 174 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 16 5 - 8 Honda 165 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 2 7 - 9 LCR 141 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 2 2 12 - - 10 Yamaha 116 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 - 8 - 11 Pramac 52 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 3 - - 3 -
Así queda el Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras de Portugal
Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 598 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 32 37 - 2 Ducati 589 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 32 20 - 3 KTM 378 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 15 15 - 4 Honda 197 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 2 11 12 7 - 5 Yamaha 111 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 3 5 - 6 -
Qué títulos de MotoGP están aún abiertos de cara a Valencia: Aprilia vs Ducati, pelea de constructores
El Mundial de MotoGP 2026 llegará resuelto en dos de tres campeonatos al Gran Premio de Valencia: el de pilotos, en favor de Marc Márquez, y el de equipos, en favor de la escuadra oficial de Aprilia, están ya adjudicados.
Sin embargo, la batalla entre los constructores aún no está resuelta. Ducati ha perdido el liderato en Portimao, y Aprilia llegará líder a Cheste por 9 puntos sobre sus rivales italianos.
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