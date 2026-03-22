Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Martín: "Esto es la consecuencia de trabajar 24 horas al día pensando solo en mi rendimiento"

MotoGP
GP de Brasil
Martín: "Esto es la consecuencia de trabajar 24 horas al día pensando solo en mi rendimiento"

Bezzecchi: "No fue fácil mantener alta la motivación tras el viernes"

MotoGP
GP de Brasil
Bezzecchi: "No fue fácil mantener alta la motivación tras el viernes"

Así se vivió la carrera de MotoGP del GP de Brasil en Goiania

MotoGP
GP de Brasil
Así se vivió la carrera de MotoGP del GP de Brasil en Goiania

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Brasil: puntos y posiciones

MotoGP
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Brasil: puntos y posiciones

Victoria y liderato para Bezzecchi en la 'recortada' carrera de Brasil; Martín, segundo

MotoGP
GP de Brasil
Victoria y liderato para Bezzecchi en la 'recortada' carrera de Brasil; Martín, segundo

Qué podría retocar la FIA en las reglas de F1 de 2026… y qué no

Fórmula 1
GP de China
Qué podría retocar la FIA en las reglas de F1 de 2026… y qué no

Moto2 Brasil: Holgado se impone a un correoso Dani Muñoz, con Manu González 3º

Moto2
Autódromo Internacional Ayrton Senna
Moto2 Brasil: Holgado se impone a un correoso Dani Muñoz, con Manu González 3º

Aston Martin explica por qué no necesita que Newey viaje a todas las carreras

Fórmula 1
GP de China
Aston Martin explica por qué no necesita que Newey viaje a todas las carreras
Resultados
MotoGP

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Brasil: puntos y posiciones

Mira cómo quedan los mundiales de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Brasil, con puntos y posiciones. ¡Nuevo líder tras Goiania!

Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

El Mundial de MotoGP tiene nuevo líder del campeonato. Tras su cuarta victoria en carrera larga consecutiva (las dos últimas de 2025 y las dos primeras de 2026), Marco Bezzecchi ha tomado el primer puesto de la clasificación general, robándole el primer puesto a un Pedro Acosta que ha bajado a la tercera posición, por la irrupción de Jorge Martín. Mientras tanto, Marc Márquez sale de Goiania más lejos del liderato. Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de 2026 tras el Gran Premio de Brasil.

Así fue la carrera:

Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras el GP de Brasil: puntos, diferencias y posiciones

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil
1 ItalyM. BezzecchiAprilia 56 25 31
2 SpainJ. MartínAprilia 45 18 27
3 SpainP. AcostaKTM 42 32 10
4 ItalyF. Di GiannantonioVR46 37 12 25
5 SpainM. MárquezDucati 34 9 25
6 JapanA. OguraTrackhouse 33 17 16
7 SpainR. FernándezTrackhouse 29 23 6
8 SpainA. MárquezGresini 13 - 13
9 South AfricaB. BinderKTM 13 13 -
10 ItalyF. MorbidelliVR46 12 8 4
11 FranceJ. ZarcoLCR 12 5 7
12 ItalyL. MariniHonda 11 6 5
13 ItalyP. BagnaiaDucati 10 8 2
14 SpainF. AldeguerGresini 8 - 8
15 BrazilD. MoreiraLCR 6 3 3
16 FranceF. QuartararoYamaha 6 2 4
17 ItalyE. BastianiniTech3 5 4 1
18 SpainA. RinsYamaha 3 1 2
19 SpainJ. MirHonda 3 3 -
20 SpainM. ViñalesTech3   - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac   - -
22 AustraliaJ. MillerPramac   - -
23 ItalyM. PirroGresini   - -

Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras Brasil: puntos, diferencias y posiciones

Pos Equipos Puntos Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 ItalyAprilia 101 43 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 United StatesTrackhouse 62 40 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 AustriaKTM 55 45 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 ItalyVR46 49 20 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 ItalyDucati 44 17 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyGresini 21 - 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 MonacoLCR 15 8 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 JapanHonda 14 9 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 JapanYamaha 9 3 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 FranceTech3 5 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 LCR 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras Brasil: puntos, diferencias y posiciones

Pos Chasis Puntos Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 Aprilia 64 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Ducati 47 19 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 KTM 42 32 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Honda 16 9 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 8 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Quién es el líder del Mundial de MotoGP en 2026 tras el GP de Brasil?

Marco Bezzecchi es el nuevo líder del Mundial de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Brasil. Como en la primera carrera de la temporada, en Tailandia, el italiano de Aprilia se impuso en el segundo domingo del curso, en Goiania. Eso le permitió robarle el liderato de la general a Pedro Acosta, y ahora domina la tabla por 11 puntos sobre su compañero de equipo, Jorge Martín.

¿Qué equipo lidera el Mundial de MotoGP en 2026 tras Brasil?

Aprilia está arrasando tras dos grandes premios en el Mundial de Equipos de MotoGP 2026. La escudería oficial, con Bezzecchi y Martín, se ha destacado en lo más alto de la clasificación, con 39 puntos de ventaja sobre su escuadra satélite, Trackhouse. Además, Aprilia domina también la general de constructores, por 17 puntos sobre Ducati.

En qué posición del Mundial de MotoGP está Marc Márquez tras el GP de Brasil

Marc Márquez es quinto del Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de Brasil. Aunque el español pudo ganar su primera carrera, la sprint de Goiania, fue cuarto en la carrera larga, lo que le dejó con 34 puntos, a 22 de Marco Bezzecchi.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Victoria y liderato para Bezzecchi en la 'recortada' carrera de Brasil; Martín, segundo

Mejores comentarios

Más de
Marc Márquez

A qué hora fue la carrera de MotoGP en Brasil (Goiania) y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
A qué hora fue la carrera de MotoGP en Brasil (Goiania) y cómo verla

Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Brasil: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Brasil: puntos y posiciones

A qué hora fue la carrera sprint del GP de Brasil de MotoGP y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
A qué hora fue la carrera sprint del GP de Brasil de MotoGP y cómo verla
Más de
KTM

La parrilla de salida de MotoGP en Brasil: filas y posiciones en Goiania

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
La parrilla de salida de MotoGP en Brasil: filas y posiciones en Goiania

Acosta: "Hoy merecía la pena arriesgar hasta un punto; esta carrera será dura"

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
Acosta: "Hoy merecía la pena arriesgar hasta un punto; esta carrera será dura"

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Brasil y quiénes irán a la Q1 en Goiania

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Brasil y quiénes irán a la Q1 en Goiania

Últimas noticias

Martín: "Esto es la consecuencia de trabajar 24 horas al día pensando solo en mi rendimiento"

MotoGP
GP de Brasil
Martín: "Esto es la consecuencia de trabajar 24 horas al día pensando solo en mi rendimiento"

Bezzecchi: "No fue fácil mantener alta la motivación tras el viernes"

MotoGP
GP de Brasil
Bezzecchi: "No fue fácil mantener alta la motivación tras el viernes"

Así se vivió la carrera de MotoGP del GP de Brasil en Goiania

MotoGP
GP de Brasil
Así se vivió la carrera de MotoGP del GP de Brasil en Goiania

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Brasil: puntos y posiciones

MotoGP
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Brasil: puntos y posiciones