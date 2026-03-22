Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Brasil: puntos y posiciones

El Mundial de MotoGP tiene nuevo líder del campeonato. Tras su cuarta victoria en carrera larga consecutiva (las dos últimas de 2025 y las dos primeras de 2026), Marco Bezzecchi ha tomado el primer puesto de la clasificación general, robándole el primer puesto a un Pedro Acosta que ha bajado a la tercera posición, por la irrupción de Jorge Martín. Mientras tanto, Marc Márquez sale de Goiania más lejos del liderato. Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de 2026 tras el Gran Premio de Brasil.

Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras el GP de Brasil: puntos, diferencias y posiciones

Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras Brasil: puntos, diferencias y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 101 43 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Trackhouse 62 40 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 KTM 55 45 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 VR46 49 20 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Ducati 44 17 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Gresini 21 - 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 LCR 15 8 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Honda 14 9 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Yamaha 9 3 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Tech3 5 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 LCR 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras Brasil: puntos, diferencias y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 64 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 47 19 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 KTM 42 32 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Honda 16 9 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 8 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Quién es el líder del Mundial de MotoGP en 2026 tras el GP de Brasil?

Marco Bezzecchi es el nuevo líder del Mundial de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Brasil. Como en la primera carrera de la temporada, en Tailandia, el italiano de Aprilia se impuso en el segundo domingo del curso, en Goiania. Eso le permitió robarle el liderato de la general a Pedro Acosta, y ahora domina la tabla por 11 puntos sobre su compañero de equipo, Jorge Martín.

¿Qué equipo lidera el Mundial de MotoGP en 2026 tras Brasil?

Aprilia está arrasando tras dos grandes premios en el Mundial de Equipos de MotoGP 2026. La escudería oficial, con Bezzecchi y Martín, se ha destacado en lo más alto de la clasificación, con 39 puntos de ventaja sobre su escuadra satélite, Trackhouse. Además, Aprilia domina también la general de constructores, por 17 puntos sobre Ducati.

En qué posición del Mundial de MotoGP está Marc Márquez tras el GP de Brasil

Marc Márquez es quinto del Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de Brasil. Aunque el español pudo ganar su primera carrera, la sprint de Goiania, fue cuarto en la carrera larga, lo que le dejó con 34 puntos, a 22 de Marco Bezzecchi.