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MotoGP GP de Aragón

Así es el nuevo colín de Aprilia que convenció a Bezzecchi en Aragón

Los aerodinamicistas de Aprilia llevaron al GP de Aragón de MotoGP una nueva evolución de la parte trasera, que enseguida dio confianza a Marco Bezzecchi.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Alerón trasero de la moto de Aprilia

El desarrollo aerodinámico no se detiene en MotoGP, aunque hayamos llegado a la conclusión de este ciclo reglamentario de los motores de 100cc, y estemos a las puertas de la nueva era de las motos de 850cc, a partir del próximo curso.

Aprilia, normalmente con dificultades en una pista como la de MotorLand Aragón, ofreció un mejor rendimiento en el trazado español, que siempre ha sido la casa de Marc Márquez. La casa de Noale sigue sacando nuevas soluciones para no dejar nada sin intentar, en la persecución de su primer título en la categoría reina frente a Ducati.

Marco Bezzecchi, aunque todavía no está en un perfecto estado de forma tras su fractura de hombro, quiere apostar por el crecimiento de la RS-GP: en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Aragón, el piloto de Rimini se presentó con un colín de nuevo diseño, para compararlo con la versión estándar. Después, lo mantuvo durante el fin de semana, algo que no hizo Jorge Martín, pese a probarlo el viernes por la tarde en la Práctica.

La solución desarrollada por el staff de Fabiano Sterlacchini recibió el visto bueno de inmediato por parte de Bezzecchi, y fue montada también a la segunda moto, señal de que la pieza, con forma de 'castillo', cumplía con el objetivo de dar estabilidad al tren trasero de la moto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La imagen frontal de Gold and Goose tomada en el pitlane de MotorLand nos permite ver la nueva solución: en la parte superior, se ha mantenido el pequeño alerón biplano, mientras que los dos paneles laterales se han transformado en una especie de canalizador de flujo que genera una suerte de canal Venturi, útil para aumentar la carga aerodinámica y preservar el neumático trasero.

Con la adopción de este nuevo concepto, también se han rediseñado las aletas de las piernas, como prueba de que los dos elementos no están en absoluto separados, sino que trabajan en sinergia, contribuyendo a hacer que la Aprilia sea competitiva también en un trazado habitualmente difícil para la RS-GP.

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