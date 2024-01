Así encarna Bezzecchi a Valentino Rossi y su carácter tras su gran 2023

Marco Bezzecchi se presentó en su último 'briefing' de la temporada 2023 de MotoGP con una cerveza en la mano, justo después de verse envuelto en una colisión en la primera vuelta de la carrera principal del GP de Valencia con Marc Márquez, a quien criticó y catalogó como "el piloto más sucio" de la categoría.

El italiano da la impresión de ser un personaje tranquilo y relajado, que se pasea por el paddock de MotoGP despreocupado, como si fuera un patio de recreo. Es fácil entender de dónde viene eso. El Pertamina VR46 y la Academy que han formado a Bezzecchi son, por supuesto, propiedad del legendario Valentino Rossi.

El nueve veces campeón del mundo se ganó el corazón de millones de personas por ser una 'estrella del rock' fuera de la pista, lo que se sumaba a su impresionante talento dentro de ella. Las carreras eran divertidas, pero Rossi nunca perdió de vista la dedicación necesaria para seguir teniendo éxito durante mucho tiempo. Este es un enfoque que impregna todas las empresas que el de Tavullia ha emprendido en su carrera deportiva, y es muy evidente en sus pilotos, entre ellos Bezzecchi.

"El equilibrio entre la diversión y el trabajo y los buenos resultados debe permanecer concentrado [por equilibrado]", declaró a Motorsport.com Uccio Salucci, director del Pertamina VR46, en 2023. "Seguro que somos un equipo familiar y divertido. Pero tenemos que seguir concentrados".

Bezzecchi ha aprendido rápido en el Mundial. El transalpino subió al podio en su primer año en Moto3 antes de luchar por el título en el segundo, 2018. Su paso a Moto2 en 2019 fue difícil debido al deslucido chasis KTM que llevaba, pero llegar al VR46 en 2020, en una Kalex, le dio dos victorias. No estuvo a la altura de los aspirantes al título en 2021, pero 'Bez' se mantuvo tercero en la clasificación y se ganó su ascenso a MotoGP para la siguiente temporada.

En 2022, Bezzecchi se situó por encima del resto de los 'rookies', logrando un podio en Assen y terminando el año con 87 puntos de ventaja sobre el siguiente recién llegado. Y su segundo año en la clase mayor ha sido sobresaliente, logrando tres victorias en pruebas largas en su camino hacia el tercer puesto de la general con una Ducati de un año de antigüedad, manteniéndose en la lucha por el título como 'outsider' hasta el GP de Malasia.

"Esperaba ir rápido, pero nunca conseguir tantos buenos resultados, sobre todo porque es sólo mi segunda temporada", explica el piloto de 25 años a Motorsport.com sobre su 2023. "Pero en cuanto empezamos, vi que con la moto me sentía confiado y que iba rápido, haciendo buenos tiempos en los test. Pero el test comparado con el fin de semana de carrera siempre es diferente, así que quise esperar hasta Portimao, que era una pista que normalmente no me daba muy buenas sensaciones. Así que, cuando en carrera subí al podio, me dije 'vale, este año seré fuerte en todas las carreras'. Pero no esperaba luchar por el campeonato".

El #72 atribuye su gran paso desde 2022 a su experiencia con la Ducati, pero también a estar "más en forma para pilotar la moto". Formar parte del grupo de ocho pilotos de Borgo Panigale también le ha proporcionado acceso a muchos datos con los que ha podido mejorar.

La regularidad es algo que a Bezzecchi se le escapó en ocasiones en 2023, con grandes premios fuertes seguidos, a menudo, de bajones de forma. Tras su victoria en Argentina, fue sexto en Austin. Tras ganar en Le Mans, fue segundo en la sprint de Mugello, pero sólo octavo el domingo. Una lesión de clavícula al final de la campaña no le ayudó, pero admite que la gran debilidad que necesita limar son sus salidas.

"Lo que sé que me falta y lo que estoy intentando mejorar es un poco la salida", explica. "Y debido a ello, en las dos primeras vueltas es donde todavía no soy realmente fuerte, especialmente si salgo en el pelotón. Me cuesta arrancar y pierdo algunas posiciones, así que al principio de la carrera es muy difícil recuperarse. Y a veces soy capaz, como en Austria o en Tailandia, pero a veces es más difícil. O puedes tener un accidente. En la India me vi implicado, pero estaba en la pole. La salida sigue siendo un problema que tengo. Intento resolverlo. A veces encuentro la solución y a veces no".

Parte de sus problemas en las arrancadas, eso sí, no fueron totalmente su culpa. No recibió el dispositivo de arranque actualizado con el que los pilotos oficiales de Ducati sí contaron desde mitad de año. Sin embargo, Bezzecchi insiste en que "tengo que mejorar" tanto como necesita que evolucione su moto. Por ello, su decisión de permanecer con el VR46 en una Desmosedici antigua en 2024 puede parecer un poco extraña, ya que tenía una oferta para montar una GP24 de fábrica en Pramac.

El piloto de Rimini consideró que permanecer junto a su entorno actual sería lo mejor para él, no sólo para evolucionar como piloto, sino para asegurarse de que cuando la mayoría de los contratos de los equipos de fábrica acaben a finales de 2024, no haya perdido el tren por pasar apuros a principios de 2024 al adaptarse a la vida en Pramac.

"Si tengo que cambiar de equipo, quiero cambiar a un equipo de fábrica", afirma. "Pero un equipo de fábrica de verdad. Pramac lo tiene, por supuesto, pero no es el equipo de fábrica de Ducati. Y para mí cambiar de equipo satélite por otro no tiene sentido, aunque la moto sea un poco mejor. Al final, mi sueño es entrar en el equipo de fábrica de Ducati. Así que, ¿por qué tengo que cambiar el equipo hecho sólo para mí, con la gente que me eligió a principios del año pasado, para ir a otro equipo con la misma moto -un poco mejor, pero no una verdadera moto oficial- con gente completamente diferente?"

"Mi objetivo, y también el de la Academy, es hacer crecer a los pilotos y que den el salto a un equipo de fábrica. Así que, hasta que no tenga la posibilidad de ello, no me cambiaré. Pero mi decisión fue porque quiero ir a Ducati, de rojo".

El espacio disponible en 2024 será la cuestión, con Pecco Bagnaia como bicampeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín pisándole los talones desde Pramac y, por supuesto, con la llegada de Marc Márquez a Gresini Racing. Por el momento, esto "no es un problema" para Bezzecchi.

Viniendo del italiano, se puede intuir que lo dice sinceramente. Y eso es testimonio del trabajo que el VR46 ha hecho para crear un entorno en el que Marco pueda ser él mismo: un piloto al que le gusta "divertirse mucho" pero también "trabajar profundamente" en sus carreras.

"El equipo está haciendo un trabajo maravilloso", sigue. "Todo mi equipo es fantástico, les conozco desde hace muchos años y tengo muy buena relación con ellos. Además, cuidamos todos los detalles en casa porque tengo la posibilidad de trabajar con Uccio, Matteo Flamigni, porque son italianos. Así que, para mí, es importante tener esta relación para intentar reunirnos a veces también en casa, ir a comer y hablar de todo, no sólo de motos".

"Pero construir esta relación con ellos fue importante para mí. Además, todos quieren luchar por victorias, podios y buenos resultados. Todos están motivados, así que yo también lo estoy aunque me divierta y disfrute mucho estando con ellos. Pero cuando llega la hora de trabajar, me gusta trabajar a fondo en lo que quiero, y ellos son como yo. Somos muy parecidos en esto y nos motivamos y nos recargamos mutuamente. También son muy buenos técnicamente".

Representar la marca Valentino Rossi -y, por consiguiente, llevar adelante su inmenso legado- debería ser una perspectiva que asustara. Pero Bezzecchi lo considera "más un privilegio que una presión", porque Rossi "no es un dueño de equipo que finja. Quiere que vayas rápido, pero si tienes problemas, es el primero que viene a ayudarte".

Después de su segunda temporada en MotoGP, no es difícil entender por qué Rossi tomó a Bezzecchi bajo su protección y siguió apostando por él. Su decisión de rechazar una moto de fábrica para permanecer en un entorno que le está permitiendo prosperar dice mucho de su madurez y de su fuerza para buscar ser aún más competitivo en 2024, con un paquete de un año de antigüedad.

Valentino Rossi y la Academy ya han saboreado el éxito en el campeonato a través de Bagnaia. Pero Bezzecchi se está convirtiendo rápidamente en un piloto más que capaz de aumentar su palmarés en el futuro.