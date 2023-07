Líder del Mundial de Moto2 con 148 puntos, ocho más que el segundo clasificado, Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) atesora dos victorias en la primera parte de la temporada, las logradas en Argentina y Francia, además de seis podios, lo que le han convertido en el piloto más regular hasta ahora y principal rival de Pedro Acosta en la lucha por el campeonato.

El italiano, que cumplirá 23 años el 3 de agosto, se ha destapado esta temporada como un piloto sólido y aunque las apuestas dan favorito al español está determinado a cambiar el signo de los acontecimientos.

Pregunta: ¿Cómo ha ido el verano, has tenido tiempo para descansar o le has dedicado horas a prepararte?

Respuesta: "Después de la última carrera (en Assen, donde fue 7º, su peor resultado del año) he entrenado muchísimo porque en mi cabeza sigo pensando que me falta algo para ser mejor en este campeonato, tengo la sensación de que aún puedo hacer más. Estuve dos semanas entrenando muy duro, la tercera semana la dediqué a descansar y me fui a la 'isla bonita' (Ibiza), ahora ya estoy trabajando de nuevo focalizado en la próxima carrera, en Silverstone"

P: Cerrar la primera parte de la temporada con el peor resultado del año, ¿creó dudas?

R: "No, al revés, me ayudó mucho. Estas cinco semanas eran para mejorar y corregir los errores que cometí en la primera parte del año. Fue un estimulo para trabajar duro, analizar lo que no funcionó y buscar la forma de mejorarlo. Creo que me ayudo, sinceramente".

P: Líder del campeonato con 2 victorias y 6 podios, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de esta primera parte de la temporada?

R: "Lo mejor ha sido la constancia, en todas las carreras hemos estado delante, era el objetivo junto al equipo. En todas las carreras no hemos estado muy lejos de la victoria, y eso es muy bueno. Lo malo fueron los momentos difíciles por los que pasas en cada carrera y ahí es donde tenemos que aprender, cuando la situación o la moto no es la mejor en ese momento. No veo grandes defectos ni en el equipo ni en la moto, lo que podemos hacer es intentar mejorar y ser más rápidos.

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

P: Faltan 12 carreras (300 puntos) y eres líder con 8 puntos de ventaja sobre Pedro Acosta, ¿cuál es el plan para defender esa posición?

R: "No tengo plan de defensa, nunca he ido a defender en ningún momento de mi carrera, ni cuando tenía más puntos de ventaja (tras el GP de Francia era líder con 25 puntos de ventaja), mi estrategia siempre ha sido atacar, intentar ganar o, si no se puede, hacer los máximos puntos, nunca salir a defenderte, es mi manera de ser.

P: Con el tercer clasificado del Mundial, Jake Dixon, a 44 puntos, ¿la segunda parte de la temporada va a ser un mano a mano entre Arbolino y Acosta?

R: "Creo que hasta ahora se ha visto bastante lo que podemos hacer, hemos demostrado un gran nivel y tanto él como yo hemos sido los únicos que en cada carrera hemos estado delante. No descarto a nadie ni espero un mano a mano, yo solo voy a ir a lo mío, a tratar de ser rápido y no volver a cometer errores como los de Assen con la moto. Estoy enfocado en mi mismo, pero seguro que hasta final de temporada veremos ese mano a mano, me gusta demostrarme a mi mismo que puedo ganar a un piloto que es muy rápido y que lo está haciendo mejor que el resto desde que está en el Mundial. Es una motivación.

P: No sé en Italia cuál es la percepción, pero tu vives en España y sabes que aquí se da por hecho que Acosta será campeón, ¿eso te molesta o te motiva más aún?

R: "La gente puede hablar mucho y yo eso no lo puedo controlar. Yo sé lo que tengo en mi cabeza y que tengo la posibilidad de ganar y voy a ir a por ello. Claramente él es un piloto rápido, ganó en su primer año (en Moto3) y eso le da a la gente la confianza de que va a volver a hacerlo. Pero tiene defectos, como todos, y ahí es donde atacaremos.

P: Cuáles son tus puntos fuertes respecto a Acosta y los suyos respecto a ti?

R: "Es difícil de decir. Yo creo que tengo un poco más de cabeza fría en las carreras, puedo pensar un poco más encima de la moto cuando las cosas no van bien, no soy tan caliente y eso es un punto a favor mío. El es muy rápido, pero yo también. Tenemos defectos que se verán durante la temporada, pero es difícil señalar uno. Somos dos pilotos muy completos y es difícil saber señalar puntos concretos. Pero como estamos llevando la temporada creo que es increíble.

Podio: Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Alexander Trienitz

P: Entre el 24 de septiembre y el 26 de noviembre se correrán ocho carreras, dos triples, ¿Al final ganará el más fuerte física o mentalmente?

R: "Mentalmente, porque físicamente somos los dos muy fuertes. Bueno, él no lo sé, pero yo estoy muy fuerte e imagino que él también, todos en la parrilla lo estamos. Será importante tener fuerza mental y estar muy unido al equipo, muy compactos, nunca dejar que nadie se distraiga, tenemos que estar todos enfocados en el mismo punto. Eso hará que lleguen buenos resultados y que la motivación sea mayor para todos. En esas carreras de la gira asiática es donde se verá quién merece el Mundial".

P: Elf Marc VDS ha demostrado a lo largo del tiempo de ser un muy buen equipo, pero en los últimos años Ajo ha dominado Moto2, ¿sientes que tienes las mismas armas que tu rival?

R: "Absolutamente sí. Confío tanto en mi gente y mi equipo que no te lo puedes ni imaginar. Es un gran equipo, tenemos muchos datos y estamos super motivados, todos están enfocados y pendientes de todo, eso nos hace un equipo fuerte, eso y la tranquilidad. El ambiente es buenísimo, siempre contentos, siempre riendo. Nos llevamos muy bien, de verdad".

El futuro no está en sus manos

P: -Justo ahora se están tomando las decisiones que afectan a la próxima temporada, ¿dónde correrá Arbolino en 2024?

R: "No estoy pensando en eso porque no está en mis manos. He desconectado un poco este verano, ahora he vuelto a trabajar, mi intención es subir a MotoGP y creo que estoy más preparado que nunca. Pero no depende de mi, no está en mis manos y es difícil de gestionar y saber cómo puede acabar. Pero preparado estoy.

P: ¿Ganes o no el Mundial, te gustaría subir a MotoGP ya el próximo año?

R: "Claro que sí, pero lo más importante es ganar este año. Pero sabemos que las cosas se van a hacer antes de que se decida el campeonato, todo se decidirá en nada. Pero insisto, mi intención es ir a MotoGP, estoy preparado, pero no depende de mi. Solo puedo esperar y seguir haciéndolo lo mejor posible donde estoy.

Tony Arbolino cuenta en el Marc VDS con un equipo profesional con amplia experiencia, y muy unido Photo by: Alexander Trienitz

P: Corriste el CEV en 2015 y 2016, y en 2017 diste el salto al Mundial. ¿Siendo italiano, joven y con talento, por qué nunca estuviste en la VR46 Riders Academy?

R: "Estuve muy cerca de ir, en 2013, cuando estaban creando eso, yo era uno de los nombres que estaban sobre la mesa para empezar. La verdad es que no fui porque fiché por el equipo de Paolo Simoncelli y para mi ya era un nombre y un hombre importante, era como una pequeña academia, con un proyecto sólido a largo plazo, él lo tenía en la cabeza, creía mucho en ese proyecto y yo fui a por todas con él. Pero no salió bien, era mi primer año en el mundial y cuando llegué el equipo había cambiado respecto a años anteriores, estaba un poco asustado, pero aposté por ellos y no salió. No estuve en la VR46 Academy porque no encajaron las cosas en el momento correcto, por nada más.

P: Desde fuera, la impresión es que la VR46 Academy era un poco la cantera oficial de pilotos italianos para llevarlos al Mundial, ahora esa percepción ha cambiado, ya no hay jóvenes talentos, son todos pilotos consolidados en MotoGP. ¿Esto puede ser un handicap para subir promesas italianas al campeonato?

R: "Sí, por supuesto. Más pasan los años y, sobre todo desde que se fue Valentino Rossi, incluso antes, que falta escuela en Italia. En España es otro mundo, otra mentalidad, los niños crecen mucho más rápido, con 7 u 8 años están ya pilotando motos a las que en Italia no tienes acceso. Los españoles llegan a los 14 o 15 años con el doble de experiencia, y eso es lo que marca la diferencia. En esa edad es cuando has de tomar la decisión de si quieres ser piloto y dedicarte a esto. Aquí en España hay mejores posibilidades, ya sea por el clima, porque hay muchos más circuitos o por la mentalidad, la gente del mundillo aquí es mucho más enrollada, en Italia cada uno mira más para lo suyo. En la formación de pilotos, España no tiene rival.

P: Este verano te hemos visto entrenando con Fabio Quartararo, también en el pasado lo hacían con Jorge Lorenzo, ¿hasta que punto esas relaciones te ayudan a crecer como piloto, o es simplemente un tema personal?

R: "Si te soy sincero todo esto ha pasado de forma muy natural, siempre ha fluido mucho. Cuando conocí a Jorge, estaba en un momento de mi carrera en el que necesitaba hacer un cambio, me hacía falta algo más para sentirme más preparado. Y en ese momento llegó él, Jorge buscaba cambios para entrenar con alguien rápido, yo estaba en Milán y fui a Lugano, donde vivía él. Todo fue muy rápido y luego se crean las relaciones. Luego seguí con su entrenador y hasta hoy. Con Fabio siempre hemos sido amigos, lo conozco desde 2011, yo estudiaba francés en la escuela y él me ayudaba a hacer los deberes, imagínate. Siempre hemos mantenido una buena relación, me ha ayudado mucho, sobre todo Jorge. Yo necesitaba un cambio y él estaba ganando carreras con Ducati en MotoGP, jugándose campeonatos. Me ayudó mucho intentar imitarle en el día a día, no solo en las carreras, entendí muchas cosas".

P: ¿Qué te parece el nuevo formato de MotoGP, qué cambiarías para mejorarlo?

R: "Bueno, mi opinión no creo que valga mucho. Me gusta, el formato es un poco más difícil ahora, haces más carreras y es más estresante. Pero es cuestión de acostumbrarse y lo importante es que sea mejor para los fans, que puedan pasarlo mejor, dentro de los límites. Al final va a ser positivo.

P: ¿Quién es tu favorito este año para ganar MotoGP? ¿Crees que va a haber lucha o Pecco Bagnaia va a dominar con claridad?

R: "Creo que Bagnaia seguirá ganando".

P: ¿Crees que el Mundial con ocho Ducati capaces de dominar es más aburrido?

R: "Creo que sí, pero es difícil decirlo, si yo fuera piloto de Ducati ganando carreras diría que es magnifico y que el piloto marca la diferencia. Pero ves a los demás cómo están sufriendo y no puede ser que ganen tan fácil. Pero es así, este deporte siempre ha sido así, en la Fórmula 1 pasa lo mismo, hace unos años dominaba Mercedes y ahora gana otro. Claramente Ducati está un paso por delante, pero lo que no pueden hacer las otras marcas es dejar de trabajar, siempre se puede mejorar algo y a ver qué pasa cuando cambien el reglamento (2026), a ver si se igualan las cosas. Estoy convencido que todas las motos son buenas y el piloto marca mucho las diferencias, pero siempre dentro de unos límites".

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images