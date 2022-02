Viñales: "Con Aprilia queremos crear un grupo de trabajo potente"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- Maverick Viñales comentó la noticia adelantada por Motorsport.com: este año va a trabajar con un nuevo preparador físico Fabrizio Maganzi, el mismo que ayudó años atrás a pilotos de Fórmula 1, como Fernando Alonso, además de contar con la colaboración de un psicólogo deportivo, una decisión tomada de acuerdo con su nuevo equipo, Aprilia.

Este domingo, el corredor español confirmó la noticia y explicó cómo había llegado a tomar esta decisión.

"Es un poco una decisión junto con todo el equipo, ya desde el año pasado empezamos a crear un buen grupo de trabajo y tener confianza, estamos creando un grupo potente y que lo demás salga a partir de ahí. Lo más importante es que trabajemos bien y podamos estar tranquilos, con eso los resultados llegarán", explicó el catalán.

En todo momento, Maverick quiso dejar claro que la iniciativa partió del trabajo conjunto con el equipo.

"Tanto Aprilia como yo tenemos un mismo objetivo y trabajamos para ello. Tenemos que confiar los unos con los otros y sobre todo que todos vayamos a una", apuntó.

Tras acabar el sábado con el segundo mejor tiempo del día, este domingo Maverick fue quinto clavando el mismo tiempo que el cuarto, Alex Rins (1.58.261) tras completar 34 vueltas antes de que la lluvia arruinara las tres últimas horas de entrenamientos.

"Me he divertido mucho con la moto, he entendido muchas cosas que no es fácil, llegas a una pista con muchas manías del otro año, he entendido como hacer el tiempo y trabajar bien el ritmo, me he encontrado muy suelto y cómodo, pero a una vuelta seca aún tenemos que trabajar", admitió Mack.

"Hemos estado delante y sobre todo estamos bien de ritmo, ahí hemos mejorado mucho", zanjó el chico de Roses.