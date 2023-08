Para Aprilia, la victoria de Espargaró no es un punto de inflexión

Si hay una fábrica de MotoGP que había dado una sensación de estar 'incompleta' en la primera parte de la temporada 2023, esa es sin duda Aprilia. La RS-GP había mostrado destellos de su gran potencial, incluyendo un gran comienzo de año con el segundo puesto de Maverick Viñales en la carrera inaugural, en Portimao.

Pero luego los de Noale se enfrentaron a muchas situaciones desafortunadas, como cuando en Argentina tanto Aleix Espargaró como el piloto de Roses dominaron la jornada del viernes, pero sólo para ver sus planes arruinados por la lluvia que cayó durante el resto del fin de semana.

Además, los problemas en la salida también complicaron a los de Noale: la transición al embrague de carbono se convirtió en un obstáculo difícil de superar para los dos pilotos y a menudo las ambiciones de ambos se esfumaban en los primeros metros de las carreras, incluso en situaciones en las que habían mostrado un ritmo muy interesante en los entrenamientos. Como por ejemplo le pasó a Viñales en Le Mans, donde su carrera terminó pronto por un contacto con Pecco Bagnaia.

La situación empezó a darse la vuelta en Assen, donde se produjo una clara mejoría cuando Espargaró fue capaz de acabar en el podio en la carrera larga del domingo, aunque con la ayuda de una penalización por límites de pista impuesta a la KTM de Brad Binder. El objetivo, sin embargo, ya sobresalía de cara a la reanudación tras el parón veraniego, en Silverstone, una pista que ha dado grandes satisfacciones a la marca veneciana en los últimos tiempos: en 2021 llegó el primer podio en MotoGP con el de Granollers, y en 2022 Maverick luchó por la victoria con Bagnaia.

Esta vez, las respuestas fueron las esperadas. Las RS-GP se mostraron rapidísimas desde el viernes y sólo la lluvia del sábado complicó un poco los planes, relegando al #41 y al #12 a la tercera y cuarta fila. Que algo había cambiado, sin embargo, quedó claro ya desde la sprint, porque a pesar de la pista húmeda, que no es la condición preferida para ninguno de los dos, consiguieron auparse a la tercera y quinta posición.

Sin embargo, lo mejor llegó el domingo, cuando la salida pasó de ser un hándicap a convertirse en un punto fuerte, permitiendo a ambos pilotos luchar por el liderato desde los primeros compases de la carrera larga, que acabó ganando Espargaró tras su bonita lucha con Bagnaia.

Pero eso no fue todo, ya que nada menos que tres Aprilia se colaron en el Top 5, con Miguel Oliveira realizando una gran remontada con la moto de 2022 para terminar por delante de la oficial de Viñales, después de que ambos lucharan por el podio con la KTM de Binder hasta el final.

Sin embargo, según Massimo Rivola, CEO de la marca, este no ha sido exactamente un punto de inflexión, en el que por fin se hizo realidad el gran potencial que la moto de Noale aún no había podido mostrar plenamente en la primera parte de la temporada.

Y es que el italiano quiso destacar los grandes esfuerzos realizados en los últimos meses para intentar evolucionar constantemente la moto, como se ha demostrado por ejemplo con el nuevo paquete aerodinámico introducido en Gran Bretaña, o con el chasis de carbono probado en un test privado por Lorenzo Savadori, que podría ser ya la base de la moto de 2024. Esfuerzos que demuestran hasta qué punto Aprilia aspira a hacer algo grande, y no sólo a corto plazo.

"Estamos convencidos de que hemos hecho un gran trabajo durante el invierno y de que la moto de 2023 es mejor que la de 2022. Por una serie de razones los resultados no llegaban, luego vino el podio de Assen que nos dio una buena motivación y en julio empujamos fuerte en Noale, y estoy muy contento por todos los chicos de la fábrica, que se toman muy pocas vacaciones", dijo Rivola a los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP'.

"Hemos tenido evoluciones desde todos los puntos de vista en la moto, no hay un área que no haya aportado una idea o una solución. Y eso es muy motivador. ¿Cambia la temporada aquí? No, pero cambia el entusiasmo, porque obviamente este tipo de resultados ayudan y vienen de lejos. También hemos mejorado en las salidas, así que en todos los ámbitos se está empujando de verdad, como si nos estuviéramos jugando un Mundial, que no es el caso. Pero es porque queremos mejorar y convertirnos en una referencia", concluyó.