Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein

El nuevo flap soplado de Ferrari, clave en el SF-26 y con el visto bueno de la FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El nuevo flap soplado de Ferrari, clave en el SF-26 y con el visto bueno de la FIA

Red Bull descarta que Verstappen deje la F1 por las reglas de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Red Bull descarta que Verstappen deje la F1 por las reglas de 2026

Vasseur enfría el optimismo pese al buen día de Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Vasseur enfría el optimismo pese al buen día de Ferrari

Cómo Cadillac F1 utilizó neumáticos falsos en las pruebas de túnel de viento

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Cómo Cadillac F1 utilizó neumáticos falsos en las pruebas de túnel de viento
MotoGP

Aprilia trata de seducir a Bagnaia para que se una a su proyecto en 2027

Massimo Rivola, CEO del equipo Aprilia de MotoGP, está tratando por todos los medios de convencer al italiano Pecco Bagnaia para que se convierta en piloto de la casa de Noale, junto a Marco Bezzecchi, el año que viene.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose

Ducati está a la espera de anunciar, cualquier día de estos, la renovación de Marc Márquez para las temporadas 2027 y 2028 de MotoGP, como paso previo al comunicado del fichaje del también español Pedro Acosta para el mismo periodo de tiempo, lo que dejará al actual compañero de Márquez sin sitio en el garaje del fabricante de Bolonia para la próxima temporada.

Una vez asumido que su futuro está lejos de Ducati, Bagnaia empezó a sondear el mercado en busca de acomodo en otro equipo y, a través de su agente Gianluca Falcioni, ha estado negociando de forma discreta.

Una de las primeras propuestas que llegaron al bicampeón italiano fue la de Aprilia, que inicialmente se aparcó por parte del corredor, que tras tantos años en Ducati se veía más atraído por competir con un fabricante japonés.

Descartada Honda, que hará una gran inversión con Fabio Quartararo y que apuesta por un segundo piloto joven, Yamaha tomó la delantera en las negociaciones, y hasta hace unos pocos días todo apuntaba a que el fabricante japonés iba a poder juntar en su alineación para 2027 y 2028 a los dos últimos campeones del mundo de MotoGP antes de la irrupción de Marc con Ducati oficial: Jorge Martín y el propio Bagnaia.

El propio Pecco dejó claro durante el test de Sepang que no iba a correr para un equipo satélite: "Creo que soy un piloto de primera línea, y allí es dónde me lleva mi ambición. Por suerte, lo que he hecho en los últimos años me ayudará para tomar una decisión, y que sea la adecuada", descartó cualquier posibilidad de recalar en el equipo VR46, propiedad de su buen amigo Valentino Rossi.

Aprilia vuelve a la carga

En este tiempo, el futuro de Pecco se ha ido acercando cada vez más a Yamaha, que sigue siendo la prioridad del italiano. Sin embargo, según ha podido saber Motorsport.com, en los últimos días Aprilia ha vuelta a la carga con una propuesta mejorada y con todo el poder de seducción habitual de su CEO, Massimo Rivola.

El presupuesto de la división de motos deportivas del Grupo Piaggio es mucho menor que el de Yamaha, sin embargo la salida de Martín a final de año, precisamente en dirección al equipo oficial de Iwata, liberará en torno a unos cuatro millones de euros, de los cuales una parte deben ir al nuevo contrato ya firmado con Marco Bezzecchi, siendo tres millones la posible cifra de partida en la nueva negociación con Pecco.

Para Aprilia, reunir a los dos mejores pilotos italianos del momento, Bezzecchi y Bagnaia, que además son amigos y compañeros en la VR46 Riders Academy, sería un absoluto sueño, y ese es el argumento principal que está utilizando Rivola para tratar de atraer el interés del aún piloto de Ducati, además del deportivo, no en vano ahora mismo la RS GP es una moto mucho más competitiva que la nueva M1 V4.

Aprilia sueña con reunir a Pecco Bagnaia y a Marco Bezzecchi bajo el mismo paraguas

Aprilia sueña con reunir a Pecco Bagnaia y a Marco Bezzecchi bajo el mismo paraguas

Foto de: Asif Zubairi / Motorsport Network

Otro razonamiento que también puede ayudar a Aprilia a convencer al corredor italiano es el de la preferencia que otorgó Yamaha al fichaje de Martín antes que al de Pecco, un detalle que puede llegar a tener cierto peso en las negociaciones.

"Renovar a Marco era nuestra principal prioridad", aseguró Rivola tras confirmar la continuidad del corredor de Rimini a principios de febrero. "Una vez fijada la prioridad, veremos cómo evoluciona el mercado", añadió entonces.

Ante la posibilidad de reunir a dos corredores italianos, el ex ejecutivo de la academia de Ferrari, se mostró ambiguo: "No digo ni sí ni no, hay escenarios interesantes, pero creo que si Aprilia sigue demostrando su crecimiento, que sabe fabricar motos rápidas, los buenos pilotos llegarán".

El problema es que no hay tiempo, cuando se anuncie la renovación de Márquez por Ducati, empezarán a llegar los comunicados y Yamaha aprieta a Pecco para cerrar su acuerdo, por más que Aprilia intente ahora seducirle por la vía sentimental.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Adelaide quiere albergar la primera carrera urbana de la historia de MotoGP tras el adiós de Phillip Island

Mejores comentarios

Más de
Germán Garcia Casanova

Honda se queda sin pilotos para el arranque de su nuevo proyecto en el WorldSBK

WSBK
WSBK
Phillip Island
Honda se queda sin pilotos para el arranque de su nuevo proyecto en el WorldSBK

Ducati exprimirá su imbatible motor 2024 hasta el final de la era de los 1000cc

MotoGP
MotoGP
Ducati exprimirá su imbatible motor 2024 hasta el final de la era de los 1000cc

Márquez se excluye de la parrilla de MotoGP 2027 y 'saca' a Acosta de Ducati

MotoGP
MotoGP
Márquez se excluye de la parrilla de MotoGP 2027 y 'saca' a Acosta de Ducati
Más de
Jorge Martín

Rivola: "Renovar a Bezzecchi era la prioridad, ahora hay escenarios interesantes"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Rivola: "Renovar a Bezzecchi era la prioridad, ahora hay escenarios interesantes"

Jorge Martín recurrió a Marc Márquez antes de volver a operarse

MotoGP
MotoGP
Jorge Martín recurrió a Marc Márquez antes de volver a operarse

Aprilia emite un nuevo comunicado sobre el estado físico de Jorge Martín

MotoGP
MotoGP
Aprilia emite un nuevo comunicado sobre el estado físico de Jorge Martín
Más de
Aprilia

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Martín confirma que tomará parte en el test de la pretemporada MotoGP en Tailandia

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Martín confirma que tomará parte en el test de la pretemporada MotoGP en Tailandia

Bezzecchi: "La Aprilia ha mejorado un poco en todos los aspectos, pero es pronto"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Bezzecchi: "La Aprilia ha mejorado un poco en todos los aspectos, pero es pronto"

Últimas noticias

El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein