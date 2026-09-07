Aprilia trabaja "8 días a la semana" para ganar el título de MotoGP a Ducati

Aprilia tiene por primera vez la oportunidad de ganar el título de MotoGP. En las categorías pequeñas, la marca italiana cuenta con una historia de éxitos, principalmente en la era de los dos tiempos. En 125cc lograron diez coronas de pilotos y diez de constructores. En 250cc, fueron nueve y nueve, respectivamente. Sumando todas las categorías, la de Noale es la cuarta marca con más éxitos, por detrás de Honda, Yamaha y MV Agusta.

Ahora, debe llegar la obra maestra: el título mundial en la categoría reina debe viajar a Milán. En la presente temporada, Aprilia ya ha ganado siete de los trece grandes premios disputados hasta ahora, y lidera las tres clasificaciones del Mundial.

"Sabemos que tenemos la oportunidad", dice el responsable de competición de Aprilia, Paolo Bonora, a la web oficial del campeonato. "No queremos perder esta oportunidad. Sin duda, la moto es muy buena. Pero sabemos que el rival está a un nivel muy alto. Sabemos que debemos mejorar carrera a carrera. No dejamos de mejorar".

Aprilia sigue trabajando en actualizaciones al detalle de la actual RS-GP. En Silverstone, hubo pequeños cambios en la aerodinámica, y en Aragón, un nuevo alerón trasero. Ducati no ha introducido actualizaciones desde el parón veraniego. En segundo plano, el foco ya está puesto por completo en el nuevo prototipo de 850cc para 2027. Aun así, Aprilia seguirá trabajando en la moto actual para no tirar por tierra la oportunidad de ganar el título mundial.

"Sí, hemos empezado a trabajar ocho días a la semana y 25 horas al día", comentó Bonora con una sonrisa. "Así que intentamos conseguirlo. Es difícil, pero lo intentamos. Lo sabemos".

Paulo Bonora , Director del equipo Aprilla Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Cada día comprobamos si estamos en el calendario correcto, en la agenda correcta con ambos proyectos. De momento estamos bastante bien posicionados para seguir ambos proyectos al mismo tiempo. Es necesario seguir con ellos al máximo nivel, al mismo tiempo. Es una tarea muy dura, muy difícil. Pero conocemos nuestro potencial y seguimos adelante".

La clasificación del Mundial muestra lo apretada que está la situación: tras Aragón, Jorge Martín lidera la clasificación de pilotos con 256 puntos, seguido por Marc Márquez, con 237 unidades, y por su compañero en Aprilia, Marco Bezzecchi, con 232.

Márquez redujo en Aragón, con una doble victoria en la sprint y en la carrera principal, la desventaja con Martín de los 40 puntos anteriores a 19, mientras que Bezzecchi también se acercó con dos podios. Así, tras 13 de 22 carreras, los tres aspirantes al título están separados por solo 24 unidades. En la clasificación de constructores, Aprilia tiene 15 puntos de ventaja sobre Ducati.