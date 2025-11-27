Aprilia cree haber superado sus propias expectativas en la temporada 2025 de MotoGP

Tras ser el único fabricante que superó a Ducati en una carrera el año anterior, Aprilia redujo a nivel de resultados aún más la diferencia con la marca de Bolonia en 2025 con el lanzamiento de una versión completamente revisada de la RS-GP.

El nuevo fichaje, Marco Bezzecchi, se erigió como la estrella del equipo, consiguiendo su primera victoria con los colores de Aprilia en el Gran Premio de Gran Bretaña (gracias al fallo técnico de la Yamaha de Fabio Quartararo), antes de aprovechar la baja por lesión de Marc Márquez para cerrar el año con dos victorias consecutivas en Portimao y Valencia.

Raúl Fernández, del equipo satélite Trackhouse, también dio un gran salto adelante al final de la temporada, consiguiendo su primera victoria en la clase reina en el exigente a nivel de pilotaje Gran Premio de Australia, completando el primer doblete 1-2 para Aprilia en más de dos años en la carrera final de Valencia.

Incluso con el campeón de 2024, Jorge Martín, de baja durante todo el año debido a múltiples lesiones y con el novato Ai Ogura también puntualmente ausente por accidentes, Aprilia logró superar a KTM y terminar segundo en el campeonato de constructores, asegurando así su mejor resultado histórico en la categoría reina.

Objetivo invernal: "Mejorar la moto respecto a la anterior"

Al ser preguntado sobre si Aprilia había cumplido todos sus objetivos para 2025, el director técnico Fabiano Sterlacchini declaró: "Para ser honestos, es un poco más de lo que esperábamos, porque para mí era razonable esperar que, con los pilotos que tenemos, sin sufrir ningún problema, lucháramos por un puesto entre los cinco mejores del campeonato de pilotos e intentáramos ser el segundo fabricante", en la general del campeonato.

"Al final, probablemente superamos nuestro objetivo. Así que es realmente fue un año bueno y mejor de lo que esperábamos".

Ducati ha ganado el campeonato de constructores por quinto año consecutivo, mientras que Pecco Bagnaia, Martín y Márquez se alzaron con los últimos cuatro títulos de pilotos con la Desmosedici.

Algunos creen que Aprilia podría desbancar a Ducati y convertirse en la nueva referencia de MotoGP en el último año del ciclo reglamentario actual, en 2026, pero los datos muestran que la marca de Noale no está ni cerca de igualar el rendimiento de su rival local durante toda una temporada.

Al preguntarle sobre la posición de Aprilia en relación con Ducati tras la postemporada en Valencia, donde la primera presentó un nuevo paquete aerodinámico radical, Sterallacchini respondió: "Creo que te equivocaste de pregunta, porque solo hay una manera de aumentar tu rendimiento: mejorarlo en comparación con tu moto anterior. Obviamente, ahora estamos analizando nuestro nivel. Es fundamental que en 2026 comencemos al menos al mismo nivel con el que terminamos la temporada [2025]".

Fabio Sterlacchini. Aprilia Racing, ingeniero mecánico cum laude por la Universidad Politécnica delle Marche Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Trajimos algunas soluciones: usamos algo aerodinámico, pero también probamos un chasis diferente con Jorge", explicó el extécnico de Ducati en su primer año en Aprilia.

"Hicimos algunos ajustes, más radicales de lo que se suele hacer durante un fin de semana [de carreras] como preparación para la próxima temporada", siguió con sus explicaciones.

Ducati no es el único rival

"Demostramos que hemos mejorado mucho nuestro nivel y que estamos más cerca del resto", mostró su entusiasmo.

Sin embargo, Sterlacchini sabe que no solo compiten contra la, hasta ahora, intocable Ducati.

"Siendo sinceros, viendo el rendimiento de Honda y KTM, especialmente de [Pedro] Acosta con KTM, [Joan] Mir y, a veces, también de [Luca] Marini, vemos que están creciendo".

"Tenemos que considerar el resto de rivales del campeonato, no solo Ducati. Pero, como dije, tenemos que considerar nuestro nivel y cómo podemos mejorar a partir de donde estamos ahora", zanjó el ingeniero nacido en la ciudad costera de Ancona (Adriático).

