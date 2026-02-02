Aprilia renueva a Marco Bezzecchi para, al menos, los dos próximos años en MotoGP

Marco Bezzecchi seguirá vistiendo los colores de Aprilia en el Mundial de MotoGP, como mínimo en las temporadas 2027 y 2028. A las puertas de comenzar el primer test de pretemporada en Sepang, y, por consiguiente, sin haber comenzado el curso 2026, la casa de Noale ha movido ficha de cara a un mercado de fichajes que se prevé frenético y se ha convertido en la primera marca en ocupar uno de sus asientos para los dos próximos años, con un contrato multianual.

De esta manera, la compañía comandada por Massimo Rivola seguirá apostando por uno de los grandes talentos italianos. Y no es para menos: Bezzecchi, pupilo de Valentino Rossi, viene de completar su mejor temporada en la categoría reina, incluso mejor que su 2023, campaña en la que estuvo metido en la pelea por el título hasta el final, vistiendo los colores del VR46, contra Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

El corredor nacido en Rimini, de 27 años, dio el paso en 2025 y se convirtió en piloto oficial por primera vez en su carrera deportiva en la clase reina, poniéndose al manillar de una desconocida para él RS-GP. Tras un periodo de adaptación, y sin Jorge Martín a su lado por lesión, el transalpino se echó el proyecto de Aprilia y brilló en la segunda mitad de curso. Con tres victorias en carrera larga (Silverstone, Portimao y Valencia), que pudieron ser más, el #72 demostró que pudo sacar el máximo partido a una moto en plena forma, capaz de plantar cara a la Ducati, para alcanzar incluso el tercer puesto en el Mundial de Pilotos, sobre Pedro Acosta y Bagnaia.

Estos motivos de peso son los que han llevado a Aprilia a confirmar la renovación, a las 8 de la mañana en horario español, mediante un comunicado de prensa y unas fotos que muestran el matrimonio de Bezzecchi con la marca y la moto, emulando aquel momento en Valencia en el que el italiano 'hincó rodilla' y le sacó el anillo de compromiso a la máquina tras un nuevo éxito. La fábrica con sede en Milán se ha trabajado la renovación desde el punto de vista del marketing, organizando una ceremonia como si de una boda realmente se tratase, que se enseñó con un vídeo en sus redes sociales.

Con Aprilia indicando que la renovación de Bezzecchi es con un contrato "multianual", el propio 'Bez' confirmó en sus declaraciones que es para las dos próximas campañas, de primeras: "Estoy muy contento de haber renovado por otros dos años. Desde el primer día que firmé con Aprilia, tenía en mente el objetivo de construir un proyecto a largo plazo. Estoy feliz de haber encontrado el apoyo de todo el equipo y de toda la fábrica de Noale. Espero poder darles muchas alegrías, como sin duda ellos me darán a mí", dijo.

Massimo Rivola, máximo dirigente de la empresa, comentó: "Obviamente, estamos muy satisfechos, porque la renovación era nuestra prioridad. Queríamos celebrar la firma de una manera especialmente divertida, que creo que encaja perfectamente con la personalidad de Marco. Hemos construido un camino creando bases sólidas, y el hecho de que Marco haya decidido quedarse con nosotros, a pesar de las diversas ofertas que ha recibido, nos llena de satisfacción y pone aún más de relieve el trabajo y el espíritu de este equipo", explicó, afirmando que Bezzecchi ha sido tentado por fabricantes rivales.

Ahora, con Bezzecchi confirmado como principal baza, queda por ver qué pasará con el otro asiento en el garaje, ahora perteneciente a Jorge Martín. Pero el español no seguirá en Aprilia: tal y como informó Motorsport.com en exclusiva hace unos días, el campeón del mundo de MotoGP en 2024 tiene ultimada su marcha a Yamaha tras un 2025 de pesadilla, en el que ya intentó poner fin a su contrato con los italianos antes de tiempo.