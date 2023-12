Aprilia detalla sus puntos débiles tras un 2023 que "no ha sido buen año"

La temporada 2023 de MotoGP ha estado marcada por los altibajos en el caso de Aprilia. La fábrica de Noale ha sido capaz de lo mejor, con las dos victorias de Aleix Espargaró en los grandes premios de Gran Bretaña y Catalunya, y también de lo peor, especialmente en la gira asiática y, en resumen, en la segunda mitad de año.

La casa italiana ha pasado de una cita tan buena como la de Montmeló, donde el #41 ganó las dos carreras del fin de semana y donde Aprilia también alcanzó su primer doblete en la categoría reina, con el segundo puesto de Maverick Viñales en domingo, a alguna prueba tan nefasta como, por ejemplo, la de Malasia. Lo único que se llevaron de allí fueron los cinco puntos del de Roses en la carrera larga, al finalizar undécimo.

Ni Espargaró ni Viñales han ocultado que el cierre de 2023 ha sido una decepción, alegando sobre todo problemas con la fiabilidad de la RS-GP, con el calor más allá de las citas europeas y también en el balance de la moto, descompensado fuera de algunas pruebas específicas. Así, antes de empezar 2024, año en el que Aprilia contará con Trackhouse como nuevo equipo satélite, la marca dirigida por Massimo Rivola ha querido hacer balance. Y ha sido Paolo Bonora, team manager de la escuadra oficial, quien ha ratificado el punto de vista de sus pilotos en una entrevista concedida a la web oficial de MotoGP.

"Para ser completamente sincero, no ha sido un muy buen año para nosotros", empieza diciendo el dirigente italiano. "Probablemente porque empezamos la temporada con unas expectativas muy altas. No hemos conseguido el objetivo que nos marcamos, a pesar de las buenas carreras de Barcelona y Silverstone".

Sin embargo, saben dónde hay que mejorar: "En la segunda mitad de temporada no conseguimos muchos puntos, desperdiciamos muchas situaciones buenas, pero sabemos cuál es nuestro punto débil. En particular, en pistas específicas, somos muy buenos. Por ejemplo, en curvas rápidas, como Montmeló o Silverstone. Pero tenemos que mejorar la moto en fases de frenada fuerte. En particular, a alta velocidad en la recta, tienes que parar la moto lo más rápido posible e irte [partes de stop and go]. En esas situaciones tenemos que mejorar en comparación a nuestros rivales".

Posteriormente, Bonora ha hecho un balance del año de sus pilotos: "Aleix hizo una fantástica primera mitad de temporada. También lo hizo bien en Barcelona, como Maverick. En Silverstone conseguimos otro gran resultado. En la segunda mitad de año, probablemente no preparamos la moto para las nuevas condiciones que nos encontramos. Estamos contentos con los pilotos, pero tenemos que tenemos que ser mucho más consistentes y rápidos para darles la confianza que requieren".

"Maverick ha mejorado mucho, temporada a temporada, carrera a carrera. Ahora puede ser más consistente en la salida. En MotoGP es necesario estar primero en la primera curva para conseguir un buen resultado. Sus comentarios son muy útiles para Aprilia. Por supuesto, su estilo de pilotaje es muy diferente al de Aleix, pero sabemos dónde se necesita mejorar", sigue.

Y por último, el transalpino también ha tenido unas palabras para los pilotos que seguirán estando en el Trackhouse, destacando la mala suerte de Oliveira con las lesiones, en una campaña en la que ha sufrido daños en la pierna derecha y en el brazo derecho, y en la que está por recuperarse para llegar al test de Malasia de febrero: "Estamos contentos de tener el equipo satélite que tenemos, desde principio de temporada nos han ayudado porque somos capaces de comprender mucho más los diferentes estilos de pilotaje y el comportamiento de la moto. Pero hemos sufrido mucho con las lesiones en el lado de Miguel Oliveira".

"Es un muy buen talento, pero no nos ha mostrado lo que puede hacer con nuestra moto. Esperamos que para la próxima temporada esté en una situación con más suerte. Y en el lado de Raúl Fernández, nos gusta su mejora en la segunda mitad de año. Podemos aprender mucho de él", dice para finalizar.