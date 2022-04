Aprilia ya planifica el 2023 como si hubiera perdido las concesiones

Cargar el reproductor de audio

El paso adelante dado por el prototipo de la marca de Noale se materializó de la mejor manera imaginable en la tercera parada del calendario, en Argentina. Allí, en el circuito de Termas de Río Hondo, Aleix Espargaró se adjudicó su primer triunfo en MotoGP y le sirvió al fabricante italiano su primera victoria en la categoría de las motos pesadas más de dos décadas después de la última vez.

Para rematarlo, el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) se colocó al frente de la tabla general de puntos, por más que perdió el liderato una semana después, en Texas. Aunque sería entendible pensar que la machada de Argentina fue flor de un día, el rendimiento exhibido por Espargaró, ya desde 2021, y las buenas sensaciones que Maverick Viñales tiene y transmite desde el Gran Premio de Indonesia, permiten concluir que el progreso de Aprilia es absolutamente real.

"Tengo la impresión de que este año estaremos en disposición de conseguir más victorias", declaraba a Motorsport.com un responsable técnico del constructor, hace unos días desde el paddock de Austin.

De ser así, Aprilia perderá en 2023 las concesiones de las que dispone. Según ha podido saber Motorsport.com, tanto Dorna, el promotor del certamen, como la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), se plantean eliminar el sistema de concesiones una vez que Aprilia las pierda.

Para que eso ocurra, el fabricante debe sumar seis puntos en dos años. Una victoria supone tres de ellos; un segundo puesto, dos; y la tercera plaza, uno. Entre el triunfo de Aleix en Argentina y el podio que él mismo consiguió el curso pasado en Silverstone, Aprilia ya acumula cuatro puntos.

Estos privilegios se introdujeron en 2016 con la intención de que las marcas más jóvenes pudieran ganar tiempo, tuvieran más margen para desarrollar sus prototipos y las fuerzas se igualaran. Quien los recibe dispone de nueve motores por piloto en vez de los siete estipulados por normativa, además de la libertad para desarrollarlos a lo largo de la temporada y la posibilidad de que sus corredores titulares realicen sesiones de entrenamientos sin restricción.

Paralelamente, el número de posibles wildcard aumenta de tres a seis y, de hecho, Aprilia consumirá dos de esas invitaciones con su piloto probador, Lorenzo Savadori, este fin de semana en Portimao y el siguiente en Jerez.

A la espera de una notificación oficial, todo está previsto para que este 2022 sea el último ejercicio con las concesiones en vigor, independientemente de lo que haga Aprilia, el único equipo que aún se beneficia de ellas.

Probablemente por eso, el equipo italiano se ha anticipado a ello, y ya opera en lo que llevamos de curso como si no dispusiera de esas licencias. “Evidentemente, perder las concesiones es una posibilidad, pero no creo que represente un gran problema para nosotros. De hecho, ya estamos planificando el proyecto de 2023 como si no las tuviéramos. El habernos convertido en equipo de fábrica –sin el vínculo con Gresini– es parte de ese crecimiento”, declara Massimo Rivola, CEO del departamento de carreras de Aprilia, a Motorsport.com.

Para anticiparse al escenario con el que se encontrarán, los ingenieros y técnicos de Noale se han marcado como objetivo que tanto Espargaró como Viñales completen las 21 citas programadas con ocho motores cada uno, uno menos de los que estarían autorizados a emplear.

"Es una buena estrategia planificar el uso de los motores disponibles manteniendo un margen de seguridad. En nuestro caso, tratar de ahorrarnos uno responde a la posibilidad de que perdamos las concesiones”, subraya Romano Albesiano, director técnico de la escudería, a quien escribe estas líneas. “De cualquier forma”, añade, “si tenemos la necesidad de usarlos todos, lo haremos".