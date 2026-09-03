Aprilia pide disculpas a Raúl Fernández tras sus problemas mecánicos en Aragón

Raúl Fernández sufrió un fuerte varapalo en MotorLand Aragón. El piloto español llegaba pletórico tras la visita a Silverstone, de la que salió con un segundo puesto en la sprint y con una victoria en la carrera larga. De regreso a España, el madrileño pretendía seguir con la buena racha para intentar engancharse a la pelea por el título de MotoGP. Pero nada más lejos de la realidad.

Cuarto en la parrilla de salida por delante de Jorge Martín, el de San Martín de la Vega vio cómo el sufrimiento le esperaba en las dos carreras del fin de semana. El sábado, no pudo pasar de la octava posición, a 11 segundos de Marc Márquez en 11 vueltas.

El domingo ni siquiera tuvo la oportunidad de acabar, después de que su Aprilia sufriera problemas mecánicos y se viera obligado a entrar en el pitlane, cuando rodaba sexto, para retirarse.

Por televisión, se vio cómo la moto del equipo Trackhouse sufría unas fuertes vibraciones, pero tras la carrera Fernández no quiso revelar lo que había ocurrido. "No puedo decir lo que ha pasado, ha sido un problema mecánico. Quiero agradecer al equipo su trabajo, porque ha sido un fin de semana que no ha ido como esperaba", dijo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quien sí ha hablado al respecto de lo que sucedió en MotorLand Aragón ha sido el máximo responsable de Aprilia, Massimo Rivola. En declaraciones a 'Sky Sport MotoGP' al término de la jornada dominical, de la que la casa de Noale sacó un tercer puesto con Marco Bezzecchi y un quinto con Jorge Martín, aún líder de la general, el ex de Ferrari en la Fórmula 1 se disculpó públicamente con su corredor satélite.

"Quiero disculparme públicamente con Raúl, porque cuando hay un problema de naturaleza técnica, ya sea un error de un mecánico o algo que no funciona en la moto, es justo disculparse con el piloto, igual que él se disculpa con nosotros cuando comete un error", empezó diciendo Rivola.

De cara al futuro, y a unos grandes premios en los que Aprilia debe jugarse el título con Marc Márquez, Rivola dejó claro que vigilarán de cerca lo ocurrido, para que no afecte al equipo de fábrica: "Es un problema que hay que analizar, ahora mandaremos la moto a casa y veremos qué ha pasado. Pero son señales de alarma a las que hay que responder de manera decidida", cerró el dirigente italiano.