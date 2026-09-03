Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

A qué hora son hoy los libres de F1 del GP de Italia (Monza) y cómo verlos por TV

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
A qué hora son hoy los libres de F1 del GP de Italia (Monza) y cómo verlos por TV

El nuevo Mercedes-AMG CLE con motor V8 biturbo toma forma

Coches
Coches
El nuevo Mercedes-AMG CLE con motor V8 biturbo toma forma

Por qué todas las carreras de F1 se acortarán en 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Por qué todas las carreras de F1 se acortarán en 2027

Aprilia pide disculpas a Raúl Fernández tras sus problemas mecánicos en Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Aprilia pide disculpas a Raúl Fernández tras sus problemas mecánicos en Aragón

La velocidad punta de McLaren F1 es mayor en Hungría que en Monza, avisa Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
La velocidad punta de McLaren F1 es mayor en Hungría que en Monza, avisa Piastri

Qué esperan los pilotos de la F1 con poca batería en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Qué esperan los pilotos de la F1 con poca batería en Monza

Fernando Alonso correrá con un casco especial en Monza en honor a Adrián Campos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Fernando Alonso correrá con un casco especial en Monza en honor a Adrián Campos

Entrevista a Leclerc: su confianza en Vasseur y qué significa Monza para él

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Entrevista a Leclerc: su confianza en Vasseur y qué significa Monza para él
MotoGP GP de Aragón

Aprilia pide disculpas a Raúl Fernández tras sus problemas mecánicos en Aragón

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, entonó el 'mea culpa' tras los problemas en la RS-GP que dejaron fuera de carrera a Raúl Fernández en el GP de Aragón.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Raúl Fernández sufrió un fuerte varapalo en MotorLand Aragón. El piloto español llegaba pletórico tras la visita a Silverstone, de la que salió con un segundo puesto en la sprint y con una victoria en la carrera larga. De regreso a España, el madrileño pretendía seguir con la buena racha para intentar engancharse a la pelea por el título de MotoGP. Pero nada más lejos de la realidad.

Recuerda:

Cuarto en la parrilla de salida por delante de Jorge Martín, el de San Martín de la Vega vio cómo el sufrimiento le esperaba en las dos carreras del fin de semana. El sábado, no pudo pasar de la octava posición, a 11 segundos de Marc Márquez en 11 vueltas.

El domingo ni siquiera tuvo la oportunidad de acabar, después de que su Aprilia sufriera problemas mecánicos y se viera obligado a entrar en el pitlane, cuando rodaba sexto, para retirarse.

Por televisión, se vio cómo la moto del equipo Trackhouse sufría unas fuertes vibraciones, pero tras la carrera Fernández no quiso revelar lo que había ocurrido. "No puedo decir lo que ha pasado, ha sido un problema mecánico. Quiero agradecer al equipo su trabajo, porque ha sido un fin de semana que no ha ido como esperaba", dijo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quien sí ha hablado al respecto de lo que sucedió en MotorLand Aragón ha sido el máximo responsable de Aprilia, Massimo Rivola. En declaraciones a 'Sky Sport MotoGP' al término de la jornada dominical, de la que la casa de Noale sacó un tercer puesto con Marco Bezzecchi y un quinto con Jorge Martín, aún líder de la general, el ex de Ferrari en la Fórmula 1 se disculpó públicamente con su corredor satélite.

"Quiero disculparme públicamente con Raúl, porque cuando hay un problema de naturaleza técnica, ya sea un error de un mecánico o algo que no funciona en la moto, es justo disculparse con el piloto, igual que él se disculpa con nosotros cuando comete un error", empezó diciendo Rivola.

De cara al futuro, y a unos grandes premios en los que Aprilia debe jugarse el título con Marc Márquez, Rivola dejó claro que vigilarán de cerca lo ocurrido, para que no afecte al equipo de fábrica: "Es un problema que hay que analizar, ahora mandaremos la moto a casa y veremos qué ha pasado. Pero son señales de alarma a las que hay que responder de manera decidida", cerró el dirigente italiano.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Marc Márquez muestra la estremecedora imagen de su brazo derecho

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa

Fernando Alonso correrá con un casco especial en Monza en honor a Adrián Campos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Fernando Alonso correrá con un casco especial en Monza en honor a Adrián Campos

Marc Márquez muestra la estremecedora imagen de su brazo derecho

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Marc Márquez muestra la estremecedora imagen de su brazo derecho

Aldeguer firma un gran regreso en Aragón: "He superado por mucho mis expectativas"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Aldeguer firma un gran regreso en Aragón: "He superado por mucho mis expectativas"
Más de
Raúl Fernández

Raúl Fernández: "Si había una pequeña opción de luchar por el título, hoy se ha evaporado"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Raúl Fernández: "Si había una pequeña opción de luchar por el título, hoy se ha evaporado"

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Aragón: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Aragón: puntos y posiciones

A qué hora fue la carrera de MotoGP en MotorLand Aragón y cómo verla gratis

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
A qué hora fue la carrera de MotoGP en MotorLand Aragón y cómo verla gratis
Más de
Trackhouse

Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en MotorLand Aragón, con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en MotorLand Aragón, con Live Timing

Así esta el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Aragón: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Así esta el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Aragón: puntos y posiciones

La parrilla de salida de MotoGP en Aragón: filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
La parrilla de salida de MotoGP en Aragón: filas y posiciones

Últimas noticias

A qué hora son hoy los libres de F1 del GP de Italia (Monza) y cómo verlos por TV

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
A qué hora son hoy los libres de F1 del GP de Italia (Monza) y cómo verlos por TV

El nuevo Mercedes-AMG CLE con motor V8 biturbo toma forma

Coches
Auto Coches
El nuevo Mercedes-AMG CLE con motor V8 biturbo toma forma

Por qué todas las carreras de F1 se acortarán en 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Por qué todas las carreras de F1 se acortarán en 2027

Aprilia pide disculpas a Raúl Fernández tras sus problemas mecánicos en Aragón

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Aprilia pide disculpas a Raúl Fernández tras sus problemas mecánicos en Aragón