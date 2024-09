Aprilia vive una "pesadilla" en Aragón: "La peor carrera en tres años"

"Ha sido un horror, una pesadilla. Ha sido, probablemente, la peor carrera para Aprilia en tres años", dijo Aleix Espargaró tras un dificilísimo fin de semana en MotorLand Aragón. Y eso que el inicio del gran premio había sido prometedor para la marca italiana.

El viernes por la tarde, los cuatro pilotos con la RS-GP se metieron directamente en la Q2. Pero la lluvia caída durante la noche, que también trajo mucha suciedad a la pista, lo cambió todo. En clasificación, el de Granollers se quedó a tres segundos, y Maverick Viñales, a casi cuatro.

"Estaba a tres segundos de la pole. Fuimos muy rápidos el viernes, en condiciones normales. Es difícil entender lo que está pasando. Las condiciones de la pista no eran aceptables para mí. Pero no es excusa, porque los demás son más rápidos", siguió un Aleix que criticó el estado de la pista de Alcañiz.

"No teníamos agarre. Hicimos muchos cambios en la moto, pero nada funcionó. Cuando la pista no está limpia, se trata más de evitar una caída que de ir rápido. Las condiciones de la pista no eran aceptables para mí, pero eso no importa. Hay que trabajar y adaptarse a ello. La moto era muy difícil de pilotar. Lo único positivo fue que el viernes fuimos competitivos. Tenemos que entender lo que está pasando en Aprilia. No podemos utilizar el último centímetro del neumático. Es vergonzoso. No sabemos qué hacer cuando no hay agarre. He cambiado radicalmente la puesta a punto, pero no ha habido progresos. Ha sido frustrante".

Viñales también relató que el sábado convivió con el peligro de caerse en "todas las curvas". Así lo explicó el de Roses: "No había nada que pudiera hacer. No podía hacer ningún ángulo de inclinación. Me inclinaba cinco grados menos que el viernes".

En la sprint, Espargaró se retiró tras una mala salida, al chocar en la curva 1 contra la rueda trasera de la Ducati de Fabio Di Giannantonio. Viñales terminó último, a casi 40 segundos. Sólo Miguel Oliveira puntuó, al ser quinto. El panorama no cambió a mejor el domingo. "Fue difícil poner la rodilla en el suelo", relató Aleix sobre la situación de la casa de Noale.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team

Ya antes de la salida, el #41 se dio cuenta de lo difícil que sería el reto que tenía ante sí: "Los neumáticos no funcionaban en absoluto. Estaba súper resbaladizo. El neumático delantero no iba tan mal, pero el trasero no funcionaba. Tenía peligro de 'highside' en casi todas partes. Sólo intentaba evitar un accidente. Fue una carrera muy peligrosa. Lo intenté todo, y no quería abandonar. Por primera vez en mi carrera deportiva, no era capaz de pilotar en ángulo [tumbando]. Lo que me molesta es que éramos rápidos cuando la pista estaba en condiciones normales. Tenemos que entender qué ha pasado".

Mientras que Aleix terminó la carrera larga en undécima posición, a 40 segundos de Marc Márquez (aunque fue décimo por una penalización a Jack Miller por las presiones), a Viñales le fue aún peor y se retiró tras diez vueltas: "El neumático no funcionaba, o la moto no conseguía que el neumático funcionase", se resignó un desconcertado Maverick.

"El neumático trasero no paraba de patinar. Casi me salgo cuatro o cinco veces. Por eso entré en boxes y me retiré, porque no tenía sentido [seguir]. El problema estaba principalmente en la parte trasera, pero cuando entré en boxes el neumático delantero estaba destrozado. Era la vuelta 9. Ha sido un fin de semana difícil. Aprilia debe entender esto, porque nuestra moto es muy sensible a las condiciones cambiantes".

Según Viñales, la especificación 2024 de la RS-GP es mucho más sensible a los cambios de agarre que la moto del año pasado. "Estoy de acuerdo con Maverick, pero eso no es una explicación", concordó con él Espargaró. "Quiero una explicación técnica de por qué el neumático no funcionó. Las condiciones no eran buenas, estábamos rodando en tiempos de Moto2. Pero eso no es excusa, porque era lo mismo para todos. La Ducati funciona bien más o menos en todas las condiciones. Con mucho agarre el viernes, la KTM no estaba ni en el paddock de Aragón, y la Aprilia era muy rápida. El sábado y el domingo fue todo lo contrario. La KTM funcionaba muy bien, y la Aprilia era imposible de pilotar", remachó.