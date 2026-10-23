MotoGP GP de Australia

Mientras Aprilia da libertad a sus pilotos, Ducati lo tienen claro: "Solo buscamos el mejor resultado para Marc"

El veterano ex piloto y ahora team manager de Ducati, Davide Tardozzi, se abonó este viernes a la tesis de Marc Márquez en referencia a las órdenes de equipo: "Si eres rápido no necesitas ayuda".

Germán Garcia Casanova

Editado: 23 oct 2026, 16:41

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Marc Márquez este viernes en Phillip Island

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La batalla entre Aprilia y Ducati por el campeonato del mundo de MotoGP 2026 se disputa en la pista, en las fábricas, en los centros de diseño aerodinámicos y, sobre todo este fin de semana, de momento, en los micrófonos.

En la pista la casa de Noale logró colocar sus cuatro motos entre los cinco primeros en el arranque del Gran Premio de Australia, sin embargo, Marc Márquez, la punta de lanza de Ducati, logró hacer una hendidura en ese dominio para incrustarse en medio de la RS GP, tercero.

"Nuestra moto va muy bien en circuitos rápidos, pero aquí en Phillip Island Marc va muy rápido porque el piloto marca la diferencia", regaló Raúl Fernández, el piloto de Trackhouse-Aprilia, ganador aquí el pasado año y segundo al final del día, 54 milésimas más rápido que el #93.

Una vista detallada del sistema aerodinámico trasero de la Aprilia copiado por Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernández es de los que no quiere ni oír hablar de órdenes de equipo. El madrileño va a la suya y ya ha dejado claro que hará lo que le diga su jefe de equipo, Davide Brivio, no Aprilia. Los responsables de Noale reunieron el jueves a sus cuatro pilotos, Jorge Martín, líder del Mundial, Marco Bezzecchi, tercero, y los 'satélite' Ai Ogura y el propio Fernández. "Fue una reunión informativa, como otra cualquiera. Solo se habló de mantener el respeto entre los pilotos, no de órdenes de equipo", aseguró Brivio este viernes.

Lo cierto es que en Aprilia no solo no hablan de órdenes de equipo, sino que más bien parece que dan libertad absoluta a sus pilotos, posiblemente con la esperanza de ver a Bezzecchi reenganchado en la lucha por el campeonato.

Sin embargo, Ducati, que no tiene a quién darle órdenes porque ninguno de sus pilotos se acerca a las prestaciones de Marc, parece haber encontrado un filón para presionar a su contrincante.

El jueves, Márquez, experto en estos juegos, soltó que "las órdenes de equipo, si tienes velocidad no las necesitas. Las necesitas si no la tienes".

Tardozzi: "Pueden hacer lo que quieran"

Este viernes, la señal internacional de MotoGP abordó al popular team manager de Ducati, Davide Tardozzi, en cuyo garaje apareció una pieza aerodinámica en la ruda trasera, solo en la moto de Márquez, idéntica a la que implementó Aprilia en agosto.

"Tenemos que hacer algunos ajustes porque sabemos que mañana probablemente lloverá, y seguro que el domingo también, pero ahora confiamos en que la modificación que hagamos funcionen. Marc estaba un poco más contento. Pero sí, estamos cerca de tener una buena configuración", dijo en tono general.

Rápidamente entraron se entró en materia con un Tardozzi que ya dijo hace semanas que "no tengo ninguna duda de que Aprilia impondrá órdenes de equipo", algo que, de momento, no parece que haya sucedido o que, de momento, no se ha llevado aún adelante.

"Como bien dijo Marc, si eres rápido no necesitas ayuda. Así que, eso es todo", se abonó a la seis de su piloto el día anterior.

La siguiente pregunta de la televisión oficial de MotoGP fue directa: "¿Crees que ganar el primer Campeonato Mundial de Aprilia de esa manera le restaría mérito?".

"Pueden hacer lo que quieran. Nosotros solo nos centramos en ser los más rápidos en la pista y sabemos que nuestros rivales son muy fuertes, pero al final solo buscamos el mejor resultado para Marc", sentenció el tema manager del equipo oficial Ducati.

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