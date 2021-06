Aprilia confirma el interés en Viñales: "Intentaremos convencerle"

Maverick Viñales ha reactivado el mercado de fichajes tras anunciar su salida de Yamaha a final de temporada, a pesar de quedarle un año de contrato. Desde que surgió la noticia de que el español quería cambiar de aires, Aprilia apreció como el destino ideal, ya que el fabricante de Noale tiene una plaza libre para 2022, cuando montará su propia estructura y se separará de Gresini.

El domingo, tanto Viñales como Aprilia negaron que hubieran alcanzado un acuerdo, pero Massimo Rivola, CEO de la división de carreras, confirmó que irían a por él si quedaba libre.

"Todavía no hemos hablado con Maverick Viñales. Estamos a la espera de saber si queda liberado o no de Yamaha. Si queda liberado, hablaremos inmediatamente", dijo Rivola en DAZN antes de la carrera. "Estamos muy interesados, pero no pagaremos ninguna penalización por sacar a Maverick de Yamaha. Haremos todo lo posible para convencerle".

El piloto de Aprilia, Aleix Espargaró vería con buenos ojos la llegada de Viñales, con quien compartió equipo durante dos temporadas en Suzuki (2015 y 2016).

"Después de mi hermano, Maverick es, sin duda, lo más cercano a un hermano que tengo en el paddock. Dos de los mejores años de mi carrera los pasé junto a él en Suzuki y sé el talento que tiene. Le veo y no está siendo feliz. No está explotando su talento. Estoy seguro. Haga lo que haga Maverick, le voy a apoyar. Me encantaría que fuera mi compañero de equipo. Puedes estar ganando mucho dinero o carreras, pero si no eres feliz –y yo tengo la sensación de que a nivel deportivo no es feliz–, no tienes que seguir. Si ser feliz pasa por un cambio radical e ir a Aprilia, Suzuki o donde sea, que lo haga", comentó el #41.

